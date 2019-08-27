«Грубые выпады»: за что сенатор США попал в черный список

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон находится в российском стоп-листе, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и печати МИД РФ. Тем не менее, как заявили в ведомстве, политик не обращался за визой.

«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — рассказали в МИД РФ.

Ранее Джонсон заявил, что получил отказ в российской визе. Сенатор планировал отправиться в Москву в составе двухпартийной делегации для проведения переговоров с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, а также гражданскими организациями.

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Как отметил сам Джонсон, невыдача ему визы оскорбительна, и он продолжит «выступать за решительный ответ на агрессию России». Он также подчеркнул, что Россия продолжает «дипломатические игры», несмотря на его усилия по установлению диалога между странами.

При этом в посольстве РФ в США также заявили, что сенатор за визой не обращался. Более того, дипломаты рассказали, что политик не заявлял о своих планах посетить Россию.

В ведомстве считают, что реакция сенатора говорит о том, что он настроен на конфронтацию, а не на диалог. Также в посольстве отметили, что сенатор искажает внешнюю политику России и допускает «грубые выпады в адрес страны».

Инцидент также прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, цель визита Джонсона в Россию ему неизвестна.

«К нам в Совет Федерации Рон Джонсон на этот раз не обращался. Цель поездки нам неизвестна. Остальное в части, виз касающейся, — к МИДу», — сказал российский политик ТАСС.

Константин Косачев считает, что Джонсону следует не забывать о своих собственных «инициативных решениях», прежде чем оценивать ответные действия российской стороны. Политик также отметил, что многие члены Госдумы и Совета Федерации стали фигурантами санкционного списка США, в том числе и сам Косачев.

«Мы с российской стороны неоднократно предлагали начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и господину Джонсону это хорошо известно. Однако наши предложения, к сожалению, так и не встретили никакой практической реакции со стороны американских сенаторов и конгрессменов», — отмечает сенатор.

Точное количество американских политиков, находящихся в российском черном списке, неизвестно. Однако в марте 2018 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что список будет расширен в ответ на новые санкции из Вашингтона.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — заявлял Рябков.

Он отмечал, что ответное расширение списка происходит не по желанию Москвы, а только в качестве реакции на действия США.

В мае Россия отказала во въезде бывшему высокопоставленному сотруднику Госдепа Виктории Нуланд — аналитику экспертного института Atlantic Council. Экс-дипломат собиралась приехать в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

В МИД России рассказали, что отказ во въезде обоснован включением Нуланд в список нежелательных лиц. Впрочем, несмотря на трудные отношения между Россией и США, МИД РФ все же делает исключения. Например, в июне 2018 года Россию посетила делегация конгрессменов США, один из которых, находился в списке.

Стоит также отметить, что санкционная политика США может затронуть не только российских политиков, но и всех граждан РФ. Например, в мае экс-главком войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил Белому дому рассмотреть вопрос об ограничении въезда в США всех граждан России. По его мнению, подобные меры стали бы целесообразным ответом на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. При этом в итоге двухгодичного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» связей кампании президента Дональда Трампа с Москвой не обнаружилось.