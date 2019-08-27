Без визы: американский сенатор пожаловался на Россию

Бывший бизнесмен, сенатор-республиканец Рон Джонсон, заявивший о том, что ему якобы отказали в российской визе, должен был отправится в РФ в составе двухпартийной делегации и планировал провести переговоры с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, а также гражданскими организациями, сообщает РИА «Новости».

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По словам Джонсона, невыдача ему визы оскорбительна, и он продолжит «выступать за решительный ответ на агрессию России». Он также подчеркнул, что Россия продолжает «дипломатические игры», несмотря на его усилия по установлению диалога между странами.

При этом в посольстве России в США ТАСС заявили, что сенатор за визой даже не обращался. Дипломаты добавили, что о планах посетить страну Джонсон также не сообщал.

В российской дипмиссии добавили, что реакция сенатора говорит о том, что он настроен на конфронтацию, а не на диалог. Также в посольстве отметили, что сенатор искажает внешнюю политику России и допускает «грубые выпады в адрес страны».

Стоит отметить, что случаи отказа въезда в Россию различным американским чиновникам и дипломатам все же случаются.

В мае во въезде в Россию было отказано бывшему высокопоставленному сотруднику Госдепа Виктории Нуланд — аналитику экспертного института Atlantic Council. Экс-дипломат собиралась приехать в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

В МИД России объяснили это включением политика в список нежелательных лиц. Черные списки были введены в ответ на санкции США против российских лиц.

При этом, несмотря на нахождение гражданина США в черном списке, МИД России может делать исключения. Так, в июне 2018 года Россию посетила делегация конгрессменов США, один из которых, находился в списке.

«В американской делегации был один парламентарий, находящийся в так называемом черном списке, и мы пошли на исключение ради возможности парламентского диалога», — рассказал СМИ глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Точное количество американских политиков, находящихся в российском черном списке, неизвестно, однако в марте 2018 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что он будет расширен в ответ на новые санкции из Вашингтона.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — заявлял Рябков.

Он отмечал, что ответное расширение списка происходит не по желанию Москвы, а только в качестве реакции на действия США.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном», — отмечал Рябков.

Ранее экс-главком войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявлял, что Белому дому необходимо рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России — как ответ на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. При этом в итоге двухгодичного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» связей кампании президента Дональда Трампа с Москвой не обнаружилось.

Ставридис добавил, что есть много других вариантов негативного воздействия на Россию.

«Американцы могут — как открыто, так и тайно — поддерживать отдельных людей и группы в России, которые борются за демократию. Мы можем наложить более жесткие ограничения на въезд в США для российских граждан. Или мы могли бы уменьшить нашу готовность сотрудничать в других российских инициативах по всему миру, от восстановления ситуации в Сирии до поддержки цен на нефть», — заявлял Ставридис.