Кризис в Риме: Италия не может определиться с премьером

Итальянский политические партии «Движение «5 звезд» и Демократическая партия (ДП) не могут договориться о кандидате на пост премьер-министра нового парламентского большинства. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Движение «5 звезд» настаивает, что Джузеппе Конте должен продолжить работу на посту премьер-министра Италии, отмечает издание. Демократы же обвиняют ушедшего в отставку главу кабмина в поддержке антиконституционных законов, которые были инициированы входящей в правящую коалицию партией «Лига Севера».

По мнению Демократической партии, единственным вариантом урегулирования разногласий является выбор альтернативного кандидата.

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В настоящее время СМИ называют несколько возможных кандидатов. Одним из них является Роберто Фико — представитель партии «Движение «5 звезд». Однако сам депутат заявил о намерении продолжить работу в парламенте. Второй вариант — это лидер «Движения» Луиджи Ди Майо, его назначение «может стать выходом из тупика».

В то же время «5 звезд» пока не собирается отказываться от Конте. По словам представителя партии Манлио Ди Стефано, жители Италии любят бывшего премьера.

«Демпартия не хочет Конте. «Лига» не хочет Конте. Итальянцы любят Конте. Больше не требуется комментариев», — говорил Стефано.

Он также отмечал, что выдвижение Конте на должность премьера является условием для формирования новой коалиции в парламенте Италии.

При этом сам Конте не заявлял о намерении продолжить работу на посту премьера, но говорил, что не рассматривает возможность взаимодействия с «Лигой».

У Демократической партии и «5 звезд» остается совсем немного времени для завершения переговоров о формировании альтернативного парламентского большинства, так как

результаты должны быть представлены президенту Италии Серджо Маттарелле уже 27 августа. Если к данному времени стороны не смогут прийти к соглашению, итальянский лидер распустит парламент и назначит проведение новых выборов.

Политический кризис в Италии начался в августе, спустя год после начала работы правительства во главе с Конте. Премьеру пришлось столкнуться с развалом правящей коалиции, которая состояла из «Лиги» и «Движения «5 звезд».

Формальной причиной разногласий в парламенте стало обсуждение строительства скоростной железной дороги между Турином и Лионом. Данную инициативу активно поддерживала «Лига», а «5 звезд» посчитали, что строительство слишком дорого обойдется Италии, а также нанесет вред экологии Альп.

После этого вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини провел встречу с Конте, на которой заявил, что правящей коалиции больше не существует, и предложил зафиксировать данный факт в парламенте, а затем провести досрочные выборы. По мнению Сальвини, правительство Италии «не выполняет свои задачи».

В свою очередь, Конте возложил ответственность за начало кризиса на Сальвини и потребовал, чтобы тот объяснил итальянцам причины прекращения работы правительства. Он также заявил, что требование Сальвини по проведению досрочных выборов является безответственным.

«Ты взял на себя большую ответственность перед лицом страны. Я слышал, как ты требуешь «полной власти» и призываешь площади поддержать тебя. Эти твои замыслы меня беспокоят», — обращался к оппоненту Конте.

Итогом противоречий стала отставка премьер-министра, Конте объявил о своем уходе 20 августа. Данное заявление он сделал, выступая перед итальянским сенатом.

«Я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», — сказал Конте.

Итальянский президент принял отставку и предложил текущему правительству продолжать исполнять обязанности.

Конте также добавил, что в связи с тем, что выборы пройдут осенью, страной до того времени будет управлять техническое правительство, что сделает Италию «слабее перед партнерами по ЕС».

В то же время эксперты согласны со словами Конте о «замыслах Сальвини». По мнению доцента МГИМО, старшего научного сотрудника Института Европы РАН Елены Масловой, Сальвини решил спровоцировать парламентский кризис, чтобы в конечном счете занять кресло премьер-министра.

«Правительство Сальвини и Ди Майо — это изначально правительство абсолютных противоположностей, которые решили создать коалицию, чтобы удержаться у власти. Разногласия были в течение всего года, но в конечном итоге стороны всегда приходили к согласию», — цитирует слова Масловой РИА «Новости».

Она также добавила, что в случае назначения выборов у Сальвини есть все шансы, стать новым премьером Италии.

Вероятность такого исхода демонстрируют итоги выборов в Европарламент, на которых «Лига» получила 34,3%. По опросам института Noto Sondaggi, движение Сальвини в Италии поддерживают 38% избирателей, на втором месте разместилась Демократическая партия (23%), и лишь затем следует «Движение пяти звезд» (16,5%).

Пока неясно, сможет ли Сальвини занять место премьера в случае победы «Лиги» и ее партнеров по коалиции, однако в Евросоюзе предпочли бы другого кандидата. Дело в том, что вице-премьер Италии известен критикой в адрес ЕС и принадлежит к радикальным евроскептикам.