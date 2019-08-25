«Казаки покорили Дюнкерк»: Зеленский обратился к истории

Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.

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По словам политика, многие ошибочно полагают, что Украине исполнилось 28 лет, но еще до 1991 года страна «немало успела сделать». «Произошло крещение Киевской Руси. Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», – сообщил президент в своем выступлении, стенограмму которого опубликовали на сайте лидера.

Также Зеленский назвал Украину одной из основательниц ООН, а советского конструктора Сергея Королева – украинцем, внесшим весомый вклад в освоение космоса.

Отметим, что легенда об участии казаков в Тридцатилетней войне, в ходе которой и произошло взятие Дюнкерка, официально не подтверждена в исторических и исследовательских кругах. Это подтвердил украинский историк и политолог Владимир Корнилов – он отметил, что высказывание президента Украины является «байкой».

«На Украине псевдоисторическая байка о «взятии Дюнкерка запорожцами» ходит давно. Мало того, даже в учебниках она присутствует наряду с другими побасенками. Якобы в 1645 году запорожские казаки на своих лодочках-чайках переплыли Балтийское море и в поддержку французов овладели крепостью Дюнкерк. Причем описывается это с такими подробностями, как ночью казаки подняли белые флаги, обманули испанцев»,

– рассказал публицист газете «Взгляд».

Он также пояснил, что это распространенное заблуждение пришло из книги французского автора XVII века Пьера Шевалье, в которой описывалась жизнь посла Франции графа де Брежи — в своем произведении писатель утверждал, что во время Тридцатилетней войны главный герой нанял запорожских казаков для службы в армии французского короля. Данную версию, по словам Корнилова, опровергли исторические архивы, в которых указано, что речь шла о найме поляков, а не украинцев. «Это тем не менее не помешало президенту Зеленскому использовать этот миф в своем официальном заявлении», – отметил украинский политолог.

Корнилов подчеркнул, что в своей речи Зеленский мог бы также сослаться на мультфильм про казаков, которые одержали победу в первом чемпионате Европы по футболу и общались с инопланетянами. «Вот такова сейчас украинская историография. На Украине вся история и историография строится на высосанных из пальца мифах», — отметил историк.

Ранее украинских властей уже обвиняли в приписывании государству неподтвержденных побед и не принадлежащих стране территорий. Так, 24 августа депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что «неадекватные» фразы стали частым явлением у киевских политиков. Таким образом он отреагировал на высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг. «Один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить — а на территории России есть области, которые Украина не считает своими?» — отметил чиновник в разговоре с РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что Киев не может урегулировать военный конфликт на Донбассе, но в то же время мечтает об украинском статусе для чужих территорий. «Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчет украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее», — заключил Бальбек.

Осудили украинского министра инфраструктуры и в МИД России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, заявление о том, что Владивосток был украинским 100 лет назад, «не столько глупо, сколько чудовищно» — это связано с тем, что в 1918-1919 годах данный регион находился под оккупацией. «Ведь в 1918—1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — пояснила дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что это высказывание противоречит концепции тесного сотрудничества стран Европы. «Философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — заключила представитель МИД РФ.