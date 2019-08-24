Пророчил Лондону выживание: Яковенко покинул пост посла РФ в Британии

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился на родину. Об этом сообщило 24 августа посольство РФ в Великобритании. Временным поверенным в делах посольства стал советник-посланник Иван Володин.

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Яковенко назначили послом России в Соединенном Королевстве в 2011 году. В последний раз он давал прогнозы относительно будущего Великобритании 12 августа этого года — тогда дипломат заявил, что после «жесткого» Brexit Лондон будет бороться за экономическое выживание. «Это будет такая борьба за стабилизацию экономики и где-то в ближайшие несколько лет за экономическое выживание», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Яковенко, Лондон пытается «жестко» выйти из Европейского союза, не соблюдая договоренности, что приведет к тяжелым экономическим последствиям. «Скорее всего упадет фунт, и, как говорит президент Банка Англии, возможно очень серьезное сокращение экономики»,

— отметил экс-посол РФ в Соединенном Королевстве.

Как пояснил дипломат, британцы могут потерять существенную долю рынка после Brexit – 54% внешней торговли Великобритании приходится на ЕС. «Необходимо будет искать какие-то варианты с тем, чтобы избежать шоковой терапии», — заключил Яковенко.

О том, что страна покинет ЕС независимо от каких-либо факторов, 24 июля сообщил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких «если» или «но», — подчеркнул глава правительства на пороге премьерской резиденции.

Он отметил, что у экс-премьер-министра Терезы Мэй не вышло реализовать Brexit из-за того, что этому препятствовали «скептики, паникеры и пессимисты». В свою очередь Джонсон пообещал, что будет слушать только демократическую волю народа, которая стала ясна после референдума 2016 года. «Несмотря на все ее попытки, стало ясно, что и дома, и за рубежом есть пессимисты, которые думают после трех лет нерешительных действий, что эта страна стала пленником старых споров 2016 года и что на родине демократии мы неспособны проявить уважение к демократическому мандату. И потому я стою здесь перед вами, чтобы сказать вам, британскому народу: «Они неправы», — подчеркнул новый премьер.

Как пояснил политик, его задачей является заключение нового договора об условиях Brexit с Брюсселем. По его мнению, Лондону удастся обсудить все так, чтобы процесс выхода Королевства соответствовал интересам страны. «Мы заключим новое, лучшее соглашение, которое позволит нам воспользоваться максимальным количеством возможностей, которые дает Brexit. Я совершенно уверен, что мы решим эта задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придется ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания, и пришло время действовать, принимать решения, уверенно вести страну вперед и менять ее к лучшему», — сообщил Джонсон.

Он также уверил граждан, что, если у Лондона получится реализовать задуманное, то государство сохранит £39 млрд ($48,7 млрд), которые ЕС хотел получить за Brexit.

В свою очередь на тот момент посол России в Великобритании Александр Яковенко после того, как Мэй заявила о скорой отставке, отметил, что Москва готова работать с Джонсоном, но она не будет принимать какое-либо участие в уходе Мэй, так как это «внутреннее дело Великобритании». «Несмотря на то, что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до ее фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства в результате принятых здесь процедур», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что это сложный период для Соединенного Королевства, поэтому посольство РФ наблюдает за развитием событий. «Неспособность правительства и парламента принять решения об условиях выхода из ЕС продлевает ощущение неопределенности, которое, насколько мы можем судить, особенно негативно сказывается на экономической деятельности»,

— высказался Яковенко.

Теперь уже экс-посол подчеркнул, что Brexit касается не только Лондона и ЕС, но и российско-британских экономических отношений. «Хотя сотрудничество на уровне системообразующих корпораций продолжается и серьезным рискам не подвержено, налаживание новых торгово-инвестиционных связей, особенно на уровне среднего и малого бизнеса, существенно затруднено по причине отсутствия ясности в вопросе об условиях торговли Великобритании с окружающим миром после Brexit», — заключил дипломат.