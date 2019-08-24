Без парада и Порошенко: как Украина отметила День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками «Шествия Достоинства» по случаю 28-летия независимости страны, выразил надежду, что скоро появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. По словам политика, каждое его утро начинается с СМС-сообщения от Генштаба вооруженных сил, в котором содержится информация об обстрелах в Донбассе.

«Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым — это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль», — заявил Зеленский.

По его мнению, когда-нибудь на Украине — помимо Дня независимости — будет отмечаться наступление мира в Донбассе.

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«Конкретное число и месяц — не важны. Это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за минувшие сутки на Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка», — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что подписал указ об учреждении нового праздника — Дня памяти защитников Украины, он будет ежегодно отмечаться 29 августа.

Зеленский против парадов

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины прошли по всей страны, наиболее масштабные из них состоялись в Киеве. Особенностью празднования 28-летия украинской независимости стало отсутствие военного парада. По указу Зеленского, демонстрация военной техники была заменена на «Шествие Достоинства».

Администрация президента Украины решила отказаться от военного парада и направить средства для его организации на пенсии военнослужащим. Сам Зеленский заявлял, что на премии выделят 300 млн гривен ($11,7 млн).

Однако данная идея понравилась не всем. В частности, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в начале июля выступил с критикой в адрес решения Зеленского.

«Я неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад, не им решать... Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны», — заявил Парубий.

Предложение политика поддержала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, по ее словам, военный парад нужен «для отображения силы и мощи украинской армии».

«Этот парад нужен был гражданским — видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется», — добавила Геращенко.

Она также подчеркнула, что отказ от парада является «жирным стратегическим минусом».

Несмотря на это, в Киеве вместо военного парада прошло «Шествие Достоинства». Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в борьбе за независимость Украины. За ним последовало выступление Зеленского, в котором он призвал украинцев объединиться.

«Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться. Все мы, украино- и русскоязычные, независимо от вероисповедания, должны быть единым народом и двигаться вперед», — заявил президент Украины.

Во время выступления Зеленского произошел конфуз, один из зрителей начал выкрикивать «Ганьба!», но, как оказалось, он обращался не к лидеру Украины. По данным местных СМИ, мужчина был пьян и кричал на сотрудников полиции, которые пытались его увести.

После своей речи президент Украины провел церемонию награждения, на которой вручил ордена представителям различных профессий. В частности, украинский лидер посмертно наградил нескольких погибших в Донбассе военных.

По окончанию церемонии награждения колонна людей, состоявшая из представителей разных родов войск ВСУ, ветеранов, семей погибших, учителей и спортсменов отправилась шествием к Европейской площади.

При этом на «Шествии Достоинства» присутствовали четыре президента Украины — Зеленский, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Не хватало экс-лидера Украины Петра Порошенко. Во время шествия он находился в Софийском соборе, в котором проходил молебен за Украину.

После завершения «Шествия Достоинства» Порошенко объяснил, почему пропустил мероприятие. По его словам, главной причиной стало отсутствие парада.

В пику президенту — «Марш защитников»

«Шествие Достоинства» было далеко не единственным торжественном мероприятием в День независимости Украины. После его завершения в Киеве начался «Марш защитников», в котором приняли участие около 15 тысяч человек.

Колонна людей под флагами Украины и националистических организаций прошла по центру Киева от парка имени Тараса Шевченко до Майдана. Данное мероприятие было организовано ветеранами и волонтерами, а также семьями погибших в Донбассе украинских военнослужащих.

»Марш защитников» стал своеобразным ответом на отмену традиционного военного парада.

Демонстрация завершилась минутой молчания на Майдане и исполнением гимна Украины. Потом часть участников «Марша защитников» проследовала на Михайловскую площадь, где проходил молебен в память по погибшим за независимость Украины, который провел глава Православной церкви Украины Епифаний.

Несмотря на масштаб, оба мероприятия прошли в спокойной обстановке. Полиция не сообщала о беспорядках, а общественный транспорт работал в обычном режиме.