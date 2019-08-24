Впервые без парада: как Украина празднует День независимости. LIVE

Награды военным вручает Зеленский, среди них представители всех родов войск ВС Украины.
На площади проходит вручение наград — первая звание Героя Украины погибшему Андрею Волосу, старшему солдату, посмертно.
Несмотря на то, что сегодня в Киеве нет полноценного военного парада, военнослужащие все же участвуют в праздничных мероприятиях.
Участники боевых действий из различных подразделений проходят по майдану. Зеленский приветствует военных.
Президент Украины завершил свою речь данной фразой.
«Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Одному ребенку выдал другое свидетельство о рождении. […] А второго закрыл в другой комнате и поставил охрану. Вы слышите, как ваш ребенок плачет и не можете туда зайти. […] Но однажды мы будем вместе, потому что голос родной крови победит», — заявил Зеленский.
Под конец он сказал: «Слава Украине». Собравшиеся синхронно поддерживают президента.
«На Майдане собралось наша гордость — это военные, это семьи погибших, это волонтеры. Также здесь те, кто учит, кто спасает жизни, наш научный и творческий потенциал. И наши дети. Это не просто участники «Шествия достоинства», это наши тысячи причин любить Украину», — подытожил Зеленский.
«Независимость не появилась по взмаху волшебной палочки», — отметил Зеленский. По его словам, молодое поколение является опорой независимой страны.
Он также добавил, что 28 лет независимости были непростыми для Украины.
Зеленский взял слово и напомнил о конфликте в Донбассе.
«Каждое мое утро начинается с смс из штаба. Только одна цифра может сделать утро добрым — это ноль. Обстрелов ноль, погибших ноль, раненых ноль», — сказал президент Украины.
Он также призвал поблагодарить «защитников страны на юго-востоке».
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой возложили цветы к мемориалу героям небесной сотни. Украинский лидер также объявил минуту молчания в честь «погибших за независимость страны».
Тем временем в центре Киева начались официальные мероприятия по случаю праздника. В частности, торжественное поднятие флага Украины и исполнение государственного гимна разными артистами. Впервые гимн страны в ходе официального мероприятия прозвучал в жанре рэп.
Верховный совет УССР принял декларацию о государственном суверенитете и постановление «о Дне провозглашения независимости Украины» 16 июля 1990 года, и именно в этот день изначально отмечался праздник. Однако 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины, который в итоге и стал официальной точкой отсчета для праздника.
По указу Зеленского, военный парад был заменен «Шествием достоинства». Вместо демонстрации тяжелой военной техники по центру Киева пройдут представители различных профессий, в том числе военнослужащие. Также в городе состоится «Забег в вышиванках», выставка цветов и ряд социальных фестивалей.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня на Украине празднуется День независимости, в честь праздника в Киеве пройдет несколько масштабных мероприятий — «Шествие Достоинства» и «Марш защитников Украины». При этом 28 годовщина независимости Украины будет отмечаться без традиционного военного парада. Соответствующий указ в июле подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» будет внимательно следить за праздником и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.