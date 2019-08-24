Впервые без парада: как Украина празднует День независимости. LIVE

Президент Украины завершил свою речь данной фразой.

«Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Одному ребенку выдал другое свидетельство о рождении. […] А второго закрыл в другой комнате и поставил охрану. Вы слышите, как ваш ребенок плачет и не можете туда зайти. […] Но однажды мы будем вместе, потому что голос родной крови победит», — заявил Зеленский.

Под конец он сказал: «Слава Украине». Собравшиеся синхронно поддерживают президента.