«До сих пор ее люблю»: как ухажер Бутиной доносил в ФБР

Основатель и генеральный директор американского онлайн-ритейлера Overstock Патрик Бирн, который сливал информацию о Марии Бутиной, получал «подозрительные приказы» от экс-сотрудника ФБР Питера Стржока, противника Дональда Трампа.

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В июле в американских СМИ появилась информация о том, что основатель Overstock сотрудничал с правоохранительными органами по «российскому делу». Кроме того, журналисты сообщили, что у Бирна был роман с Марией Бутиной, которая осуждена в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. После этого он решил подать в отставку, так как появившаяся о нем информация может навредить компании — акции Overstock упали на 30%. Сообщение об увольнении подняло их стоимость на 17%.

Пресс-служба Overstock, адвокат Бутиной и сам Патрик Бирн подтвердили информацию. Более того, основатель компании признал, что передавал данные о Бутиной ФБР. При этом он также заявил, что по-прежнему любит девушку.

Накануне Бирн рассказал американской телеведущей Марте Маккаллум, что сотрудничал с правоохранительными органами дважды, в том числе для того, чтобы «помочь им уничтожить людей на Уолл-стрит».

«Мне дали несколько подозрительных заказов, и я выполнил их в 2015–2016 годах, думая, что я осуществлял правоохранительные меры», — сказал он.

Патрик Бирн утверждал, что «люди в черном», пришли к нему и попросили оказать третью услугу. При этом, по его словам, рядовые сотрудники ФБР «едва причастны» к этой истории.

«Я не знал, кто отправил заказы, но я их выполнил. Прошлым летом, смотря телевизор и слушания в конгрессе, я выяснил, откуда пришли эти приказы. Они пришли от парня по имени Питер Стржок», — заявил он.

Питер Стржок работал в ФБР по направлению контрразведки, а также состоял в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел «российское дело».

В прошлом году в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп «не станет» президентом, заявляя также о намерении «остановить это».

После появившейся переписки Питер Стржок был исключен из расследования о вмешательстве России в президентские выборы и уволен из ФБР из-за политической предвзятости.

Правда, Патрик Бирн не стал описывать конкретные действия, которые ему велел выполнять Питер Стржок. При этом он описал полученные приказы как «политический шпионаж».

Питер Стржок в начале августа подал в суд на администрацию президента из-за его увольнения. Экс-сотрудник ФБР считает, что Дональд Трамп повлиял на ведомство, чтобы его отстранили. Кроме того, Стржок требует разбирательств относительно того, как его личная переписка попала в СМИ.

По мнению агента, Белый дом нарушил его право на свободу слова.

Патрик Бирн и Мария Бутина встретились на конференции либертарианцев в 2015 году.

«Она хотела быть неофициальным каналом мира, а я мог открыть некоторые двери. Но я не хотел делать это без разрешения», — рассказал основатель Overstock в интервью телеканалу Fox News.

По словам Бирна, он получал указы от ФБР, как именно ему стоит взаимодействовать с россиянкой. Кроме того, предприниматель рассказал, что Бутина проявляла крайнюю заинтересованность в знакомстве с людьми из окружения Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, о чем он и рассказал ФБР.

«Я говорил ей, что «люди в черном» знали о ней со дня прилета. <...> На сто процентов они знали, что <...> у нее были указания искать выходы на людей в предвыборных штабах Клинтон, Рубио, Круза или Трампа. Они знали об этом, потому что она сказала мне, а я дал знать им», — рассказал Патрик Бирн.

По его словам, сотрудники приказывали ему прекратить отношения с россиянкой, а затем возобновить их.

«Они [ФБР] вернулись и сказали определенно, что хотят, чтобы я возобновил романтические отношения и что приказ исходит от X, Y и Z. Я знаю имена. X, Y и Z — это реально существующие люди, имена которых вы знаете. Они были в администрации Обамы», — рассказал он, уточнив, что экс-президент не знал о происходящем.

Мария Бутина в 2016 году предлагала Бирну посетить Россию и принять участие в мероприятии с участием российских политиков и бизнесменов. Именно после этого основатель Overstock получил окончательный приказ прекратить общение с россиянкой.

«Я уже в декабре 2015 года, за семь месяцев до того, как началось официальное расследование, мог сказать, что уже тогда предполагал, что это начинало походить на намеренное подкладывание гранаты под республиканцев, чтобы потом в какой-то момент просто выдернуть чеку», — сказал Патрик Бирн.

Вся информация передана в руки прокурора США в Коннектикуте Джона Дарема, который по поручению генпрокурора Уильяма Барра должен выяснить причины начала расследования «российского дела».

Бывший генпрокурор Мэтью Уитакер, комментируя рассказ Патрика Бирна, не смог однозначно ответить на вопрос, внушают ли показания бизнесмена доверие.

«Он описывает это так, будто его использовали в качестве источника и вводили в ситуацию федералы, и есть протоколы для обработки источников, — сказал Уитакер. — Все это может быть подтверждено. Это ключ. Вся эта ситуация должна быть подтверждена, и самое приятное в Джоне Дареме то, что у него есть полная картина всего, что было связано с этим расследованием».