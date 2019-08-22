«Шопингом не занимаемся»: в Кремле оценили идею купить Гренландию

В Кремле намерение США приобрести Гренландию назвали международным шопингом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не будет вмешиваться в данную ситуацию, оставив этот инцидент между Америкой и Данией.

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«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся.

Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться»,

— сообщил пресс-секретарь, передает ТАСС.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, считает ли Кремль подобное заявление Вашингтона проявлением борьбы за ресурсы Арктики. «Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. Есть определенные успехи, работа эта продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву», — заключил Песков.

Ранее идею президента США Дональда Трампа о присоединении к стране Гренландии осудили на самом острове. «Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — заявила министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер в твиттере ведомства.

Не поддержал инициативу главы США и бывший премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен. «Это, должно быть, первоапрельская шутка, но сейчас совсем другое время года», — высказался политик в своем твиттере.

Нынешний премьер Метте Фредериксен поставила точку в данном вопросе. «Гренландия не продается. Гренландия — не датская, Гренландия — гренландская. Я все-таки надеюсь, что эти обсуждения не всерьез. Она не продается»,

— подчеркнула государственный деятель, слова которого приводит гренландская газета Sermitsiaq.AG.

Отказ вынудил Трампа отложить запланированную ранее встречу с премьер-министром из-за того, что страна не заинтересована в продаже острова. Прямолинейность Фредериксен, по словам президента США, сохранила американский бюджет и сэкономила усилия, которые Вашингтон мог бы приложить для покупки территории. «Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!» — написал глава страны в своем твиттере.

В свою очередь датский премьер выразила надежду на то, что несостоявшаяся продажа Гренландии не повлияет на отношения стран. «Все это не меняет наших отношений с США. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество и отвечать на вызовы, стоящие перед нами», — отметила Фредериксен, передавал телеканал TV 2.

Она призналась, что отмена визита американского президента ее огорчила.

О намерении Трампа заполучить часть территории Дании сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника, президент обсуждал со своими советниками идею покупки Гренландии — таким образом он хотел усилить американское военное присутствие в Арктике. За передачу Гренландии в бессрочное владение штатов Трамп был готов отдавать $600 млн в год. Позже он подтвердил свою заинтересованность в данной покупке в твиттере.

По подсчетам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова Константина Ордова, приблизительная стоимость острова составила бы $10 трлн.

«Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка пяти миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку, и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — заявил специалист РИА «Новости».

Такая цена может быть обусловлена залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, сообщил доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Однако, по словам эксперта, негативной стороной этой покупки является то, что отрицательные показатели смертности и миграция перекрывают рождаемость на острове. «Численность населения может плохо сказаться на темпах разработки природных залежей», — заключил он.