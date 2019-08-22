«Бессмысленный набор букв»: Захарова дала совет Зеленскому

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву следует перейти от сигналов в социальных сетях к действиям в реальности. Таким образом она ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова об условиях возвращения России в «Большую восьмерку».

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«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», — написала Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее украинский лидер заявил, что с момента приостановления участия России в G8 ничего не изменилось, соответственно, предпосылок к возвращению Москвы в «восьмерку» нет.

Восстановление формата станет возможным после «возвращения» Крыма, «прекращения боевых действий в Донбассе», а также освобождения заключенных граждан Украины, а также украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский.

Президент Украины при этом отметил, что российской стороне следует подать «настоящие серьезные сигналы к миру» о том, что Россия готова вернуться «в повестку дня высокой дипломатии».

В свою очередь, Захарова, отвечая Зеленскому, подчеркнула, что Россия и так занимает место в «высокой дипломатии», где важнейшей площадкой является Совет Безопасности ООН.

«Если под «высокой дипломатией» Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно, Украина обязана их выполнить», — подчеркнула она.

Саммит G7 состоится 24-25 августа во Франции. В преддверие этого мероприятия президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «восьмерки» было бы целесообразным действием.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно, — сказал глава Белого дома 20 августа. — Ей [России] следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия».

Кроме того, американский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны сошлись в том, что Россию необходимо вернуть в состав «большой семерки». Об этом со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на предстоящем саммите. Однако канцлер Германии Ангела Меркель уже выступила против возвращения к формату «восьмерки». Она отметила, что Россию исключили из G8 из-за присоединения Крыма в 2014 год, и ситуация пока не изменилась. При этом полуостров вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в соответствии с международным правом.

Также Меркель заявила, что ждет от Москвы реализации минских соглашений.

«Если мы добьемся успехов [с реализацией минских соглашений], то, конечно, у нас будет другая ситуация», — подчеркнула Меркель. По ее словам, к настоящему моменту ситуация изменилась незначительно.

К слову, Дональд Трамп высказывался за возвращение России в клуб еще в прошлом году. Тогда же именно Ангела Меркель выступила против.

Таким образом, шанс на возвращение РФ в «восьмерку» напрямую зависит от развития украинского вопроса и реализации минских соглашений.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Москва неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также на отказ Киева от выполнения своей части соглашений. В частности, власти Украины не желают вести диалог с представителями республик Донбасса напрямую и обсуждать вопрос об амнистии для участников конфликта, а также особом статусе территории.