«Расист и женоненавистник»: как Трамп агитирует женщин

Трамп решил улучшить свой имидж среди женщин-избирателей

Трамп, известный своей противоречивой репутацией у женщин, пытается привлечь их в свою кампанию в преддверии президентских выборов. 22 августа в городе Тампа во Флориде пройдет вечер женщин-активистов в поддержку Трампа, в котором примут участие сторонницы президента. Голоса женщин важны для переизбрания президента, однако, ему сложно заручиться их поддержкой. Согласно недавнему соцопросу, белым женщинам из промышленных штатов не очень нравятся его шовинистические высказывания.

В четверг, 22 августа, в Тампе, штат Флорида, пройдет вечер женщин-активистов в поддержку предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Специальным гостем вечера станет одно из главных доверенных лиц президента — советник Белого дома Киллиан Конвей.
Конвей работает с Трампом практически с начала его президентского срока, и президент США очень ценит ее.

«Она является неутомимым и страстным защитником моей программы, и у нее есть удивительные идеи о том, как эффективно доносить наши послания», — написал Трамп при назначении Конвей на должность.

Бывший политический аналитик, она работала с Трампом еще с 2016 года и является одной из четырех женщин, которые остались с Трампом до настоящего времени. Как отметил недавно в своем обзоре телеканал CNN, в администрации США работало всего шесть дам.

Недавно в отставку была отправлена глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Таким образом, Трампа почти покинула половина женского состава американской администрации. За две недели до ухода Нильсен свой пост оставила и Линда Макмэхон, которая была администратором управлении по делам малого бизнеса. В октябре 2018 года уволена постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. С момента ее ухода эта позиция остается вакантной, подчеркивает CNN.

В администрации Трампа остается мало женщин: директор ЦРУ Джина Хаспел, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

Женщины составляют 13% сотрудников Белого дома, и это самый низкий показатель за последние десятилетия, по данным центра по проблемам женщин в политике при Университете Ратгерса. Кроме того, этот процент ниже, чем был в администрациях при президентах США Бараке Обаме или Джордже Буше-младшем.

Цель Конвей на женском мероприятии не только продемонстрировать себя как сотрудника администрации Трампа, но и мотивировать дам поддержать президента США на выборах 2020 года. Голоса прекрасного пола нужны американскому президенту. Согласно недавнему опросу работающих женщин, живущих в колеблющихся штатах, многие из них могут проголосовать против Трампа на выборах 2020 года.

Ссылаясь на опрос, проведенный по заказу Associated Press, обозреватель The Hill Хуан Вильямс приходит к выводу, что во время предвыборной кампании 2016 года поддержка белых женщин помогла Трампу завоевать электорат в промышленных штатах, составляющих так называемый «ржавый пояс» Америки.

Как продемонстрировал опрос, более 30% женщин в пригородах Филадельфии, Детройта, Денвера и Милуоки негативно относятся к Трампу из-за его высказываний. Комментируя опрос, AP констатирует, что женщины, которые позитивно относятся к экономическим изменениям при Трампе и даже поддерживают его борьбу с нелегальными эмигрантами, чувствуют себя неловко из-за его высказываний и недовольны его окружением.

Нелюбимец женщин

Речь идет, прежде всего, о грубой манере Трампа говорить о женщинах, что активно использовалось его противниками во время предвыборной кампании. В 2016 году издание The Washington Post опубликовало статью, где использовало выдержки из записи, сделанной во время программы «Достичь Голливуда» в 2005 году.

Там Трамп в раздевалке программы, забыв о том, что с него не снята петличка, давал своему собеседнику непристойные советы о том, как добиваться внимания женщин. Трамп позже был вынужден оправдываться, назвав свои слова «похабной шуткой», которая была произнесена много лет назад.

«Билл Клинтон говорил мне вещи похлеще на поле для гольфа. Я извиняюсь, если обидел кого-то», — говорил Трамп.

Женская тема преследовала Трампа и после того, как он стал президентом. Немало крови попортил ему скандал с бывшей порнозвездой Сторми Дэниелс. По ее словам, спустя год после женитьбы Дональда Трампа на Меланье Трамп в 2006 году у нее была с ним связь сексуального характера. Помимо этого, она подала в суд на Трампа за клевету. Правда впоследствии суд она проиграла, а федеральный судья постановил, что Дэниелс должны возместить главе государства судебные издержки. Речь идет о сумме в $293 тыс., хотя защита Трампа требовала $800 тыс.

Отношения Трампа к женщинам часто становится предметом публичных дебатов.

«В США происходит много проблем. Наш президент — расист, предвзят и женоненавистник, который не ценит никого кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для людей», — заявил недавно девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис.

Однако, несмотря на заявления Трампа в адрес женщин, есть представительницы прекрасного пола, к которым он относится с большим уважением. Одна из них — его собственная дочь Иванка, которая стала его официальным советником во многих делах. Вместе со своим мужем Джаредом Кушнером они образуют влиятельный властный тандем.

Правда есть и те, кто о супругах весьма невысокого мнения: «Они представляют собой худших из наследников. Сочетание в них [Джареде Кушнере и Иванке Трамп] невежества, высокомерия и ненасытной жажды власти вызвало хаос во всем мире и может поставить под угрозу демократию Соединенных Штатов», — утверждается в предисловии к недавно вышедшей книге «Кушнер Инкорпорейтед. Жадность, амбиции, коррупция. Необычная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп» журналистики Вики Вард.

Еще одна любимица Трампа — бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которую даже прочат в возможные вице-президенты США. При этом, если с белыми женщинами все более понятно, голоса темнокожих женщин Трампу будет привлечь сложнее. Как отмечала в одном из своих материалов The New York Times, стратегия переизбрания Трампа основана на активизации недовольного белого населения.

Однако издание считает, что обеим партиям стоит обратить внимание на небелых женщин. Однако в настоящее время в США мало знают о том, как вовлекать их в политику. При этом представительницы афроамериканского населения — внушительная сила. С 2008 году их число среди населения США увеличилось на 18%, а среди зарегистрированных избирателей — на 25%, что начинает сказываться на результатах голосования.