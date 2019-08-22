«Расист и женоненавистник»: как Трамп агитирует женщин

В четверг, 22 августа, в Тампе, штат Флорида, пройдет вечер женщин-активистов в поддержку предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

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Специальным гостем вечера станет одно из главных доверенных лиц президента — советник Белого дома Киллиан Конвей.

Конвей работает с Трампом практически с начала его президентского срока, и президент США очень ценит ее.

«Она является неутомимым и страстным защитником моей программы, и у нее есть удивительные идеи о том, как эффективно доносить наши послания», — написал Трамп при назначении Конвей на должность.

Бывший политический аналитик, она работала с Трампом еще с 2016 года и является одной из четырех женщин, которые остались с Трампом до настоящего времени. Как отметил недавно в своем обзоре телеканал CNN, в администрации США работало всего шесть дам.

Недавно в отставку была отправлена глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Таким образом, Трампа почти покинула половина женского состава американской администрации. За две недели до ухода Нильсен свой пост оставила и Линда Макмэхон, которая была администратором управлении по делам малого бизнеса. В октябре 2018 года уволена постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. С момента ее ухода эта позиция остается вакантной, подчеркивает CNN.

В администрации Трампа остается мало женщин: директор ЦРУ Джина Хаспел, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

Женщины составляют 13% сотрудников Белого дома, и это самый низкий показатель за последние десятилетия, по данным центра по проблемам женщин в политике при Университете Ратгерса. Кроме того, этот процент ниже, чем был в администрациях при президентах США Бараке Обаме или Джордже Буше-младшем.

Цель Конвей на женском мероприятии не только продемонстрировать себя как сотрудника администрации Трампа, но и мотивировать дам поддержать президента США на выборах 2020 года. Голоса прекрасного пола нужны американскому президенту. Согласно недавнему опросу работающих женщин, живущих в колеблющихся штатах, многие из них могут проголосовать против Трампа на выборах 2020 года.

Ссылаясь на опрос, проведенный по заказу Associated Press, обозреватель The Hill Хуан Вильямс приходит к выводу, что во время предвыборной кампании 2016 года поддержка белых женщин помогла Трампу завоевать электорат в промышленных штатах, составляющих так называемый «ржавый пояс» Америки.

Как продемонстрировал опрос, более 30% женщин в пригородах Филадельфии, Детройта, Денвера и Милуоки негативно относятся к Трампу из-за его высказываний. Комментируя опрос, AP констатирует, что женщины, которые позитивно относятся к экономическим изменениям при Трампе и даже поддерживают его борьбу с нелегальными эмигрантами, чувствуют себя неловко из-за его высказываний и недовольны его окружением.

Нелюбимец женщин

Речь идет, прежде всего, о грубой манере Трампа говорить о женщинах, что активно использовалось его противниками во время предвыборной кампании. В 2016 году издание The Washington Post опубликовало статью, где использовало выдержки из записи, сделанной во время программы «Достичь Голливуда» в 2005 году.

Там Трамп в раздевалке программы, забыв о том, что с него не снята петличка, давал своему собеседнику непристойные советы о том, как добиваться внимания женщин. Трамп позже был вынужден оправдываться, назвав свои слова «похабной шуткой», которая была произнесена много лет назад.

«Билл Клинтон говорил мне вещи похлеще на поле для гольфа. Я извиняюсь, если обидел кого-то», — говорил Трамп.

Женская тема преследовала Трампа и после того, как он стал президентом. Немало крови попортил ему скандал с бывшей порнозвездой Сторми Дэниелс. По ее словам, спустя год после женитьбы Дональда Трампа на Меланье Трамп в 2006 году у нее была с ним связь сексуального характера. Помимо этого, она подала в суд на Трампа за клевету. Правда впоследствии суд она проиграла, а федеральный судья постановил, что Дэниелс должны возместить главе государства судебные издержки. Речь идет о сумме в $293 тыс., хотя защита Трампа требовала $800 тыс.

Отношения Трампа к женщинам часто становится предметом публичных дебатов.

«В США происходит много проблем. Наш президент — расист, предвзят и женоненавистник, который не ценит никого кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для людей», — заявил недавно девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис.

Однако, несмотря на заявления Трампа в адрес женщин, есть представительницы прекрасного пола, к которым он относится с большим уважением. Одна из них — его собственная дочь Иванка, которая стала его официальным советником во многих делах. Вместе со своим мужем Джаредом Кушнером они образуют влиятельный властный тандем.

Правда есть и те, кто о супругах весьма невысокого мнения: «Они представляют собой худших из наследников. Сочетание в них [Джареде Кушнере и Иванке Трамп] невежества, высокомерия и ненасытной жажды власти вызвало хаос во всем мире и может поставить под угрозу демократию Соединенных Штатов», — утверждается в предисловии к недавно вышедшей книге «Кушнер Инкорпорейтед. Жадность, амбиции, коррупция. Необычная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп» журналистики Вики Вард.

Еще одна любимица Трампа — бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которую даже прочат в возможные вице-президенты США. При этом, если с белыми женщинами все более понятно, голоса темнокожих женщин Трампу будет привлечь сложнее. Как отмечала в одном из своих материалов The New York Times, стратегия переизбрания Трампа основана на активизации недовольного белого населения.

Однако издание считает, что обеим партиям стоит обратить внимание на небелых женщин. Однако в настоящее время в США мало знают о том, как вовлекать их в политику. При этом представительницы афроамериканского населения — внушительная сила. С 2008 году их число среди населения США увеличилось на 18%, а среди зарегистрированных избирателей — на 25%, что начинает сказываться на результатах голосования.