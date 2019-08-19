Швырнула хлеб на землю: как жена Нетаньяху оскорбила Украину

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху в ходе визита в Киев проявила неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, которым их поприветствовали. Супруга премьера, известная своим «эмоциональным» поведением, давно находится в сфере внимания СМИ. Ранее она была вынуждена заплатить крупный штраф за трату госсредств в личных целях. Известно также и о неподобающем поведении одного из сыновей четы, а сам премьер подозревается в коррупции.

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Биньямин Нетаньяху стал первым израильским лидером, посетившим Украину за 20 лет. Визит проходит на фоне предвыборной кампании в еврейском государстве, и ветеран израильской политики надеется сохранить свой пост.

Хлеб-соль

В Киеве премьер-министра Израиля и его супругу встретили три девушки в национальных украинских костюмах с хлебом и солью. В славянских странах, таких как Россия, Украина и Белоруссия, подобное приветствие считается традиционным для встречи дорогих гостей. Гостю подносятся соль и каравай хлеба, от которого он должен отщипнуть ломтик и съесть в знак своего уважения к хозяевам.

Знакомый с этим обычаем премьер отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль и съел. Однако его супруга, которой он передал солонку и хлеб, есть не стала, а просто бросила кусок на землю.

Как отмечают СМИ, ступив на землю Украины, Сара Нетаньяху уже была в дурном расположении духа. Выходя из самолета, она была рассержена, что командир судна не поприветствовал ее должным образом. Она даже пыталась заговорить с пилотом и зайти в его кабину, однако туда ее не пустила охрана премьера, так как подобное запрещено протоколом.

При этом знающие жену премьера эксперты отмечают, что такое поведение — не новинка. «Она достаточно активная и эмоциональная дама. Она обиделась на кого-то, но это, скорее всего, личные разборки», — охарактеризовал поведение Сары Нетаньяху экс-посол Израиля в России Цви Маген. Он отметил, что супруга политика часто ведет себя несдержанно.

Скандальная семья

Супруга израильского премьера давно находится в поле зрения СМИ. В июне она была приговорена к штрафу за использование госсредств на личные нужды. Сару Нетаньяху обвинили в том, что на оплату доставки еды и дорогу она тратила казенные средства. Во время судебного разбирательства в июне этого года она признала свою вину. Как оказалось, за несколько лет Нетаньяху потратила около $100 тысяч.

Признание вины помогло супруге премьера избежать обвинения в мошенничестве. После признания формулировка была изменена на «преднамеренное использование ошибки другого лица». Эта статья не предусматривает уголовную ответственность и регулируется как административное правонарушение.

Защитники супруги премьера обратили внимание на то, что информация о тратах жены, которая утекла в прессу, была направлена против Биньямина Нетаньяху.

«Это одно из самых жестоких и болезненных наказаний, которым в моей практике подвергался человек, — подчеркнул юрист. — Это результат четырех лет ужасных, тенденциозных утечек и клеветы, которые пролили кровь моего клиента. Они забыли, что она все еще мать и жена».

Саре Нетяньяху 60 лет. Ее родители — выходцы из Польши. В юности она работала с одаренными детьми. Премьер Израиля ее второй супруг, за него она вышла в 1991 году. У пары двое сыновей — Явнер и Яир.

Последний тоже уже попадал в скандальные ситуации. В январе 2018 года израильские СМИ распространили аудиозапись, на которой Яир спрашивал у своего приятеля, где можно воспользоваться услугами проституток. Однако даже не моральный облик сына премьера вызвал вопросы оппозиции — его собеседником был сын известного израильского предпринимателя Коби Маймона, к которому Яир обратился со словами: «Мой папа дал возможность твоему отцу получить 20 миллиардов, и ты мне говоришь о 400 шекелях». Тогда эти слова восприняли как косвенное доказательство коррупционных связей премьер-министра Израиля с бизнесменом Маймоном.

Речь идет о сделках по добыче природного газа. Сам Маймон является акционером в энергетической компании Isramco. Впоследствии Яиру пришлось извиниться и оправдаться тем, что он был нетрезв. «Конечно, я не такой человек, и это не те ценности, в которые я верю», — говорил он тогда.

Проблемы с законом есть и у самого премьера Израиля. В декабре 2018 года израильская полиция рекомендовала прокуратуре выдвинуть против премьер-министра обвинения в коррупции. Они связаны с расследованием злоупотреблений в одной из телекоммуникационных компаний страны.

Согласно материалам дела, Нетаньяху лоббировал интересы телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на то, что портал, принадлежащий холдингу, публиковал о нем позитивную информацию.

Премьер уже несколько раз вызывался на допрос в полицию по разным делам, связанным с его именем. Одно из них связано с дорогими подношениями от бизнесменов, которые он принимал вопреки запрету. Другое дело связано с фактами вымогательства взятки, мошенничества и злоупотребления доверием со стороны самого Нетаньяху.