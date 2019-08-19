«На дне»: как посол испортил отношения США и Германии

Отношения Германии и США переживают не лучшие времена, разногласия по политическим и экономическим вопросам и угрозы со стороны Вашингтона оказали негативный эффект на взаимодействие двух стран. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

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По данным аналитиков издания, в настоящее время 85% граждан ФРГ негативно или резко негативно относятся к США, а 42% считают ключевым партнером Китай. Одной из причин ухудшения отношений Берлина с Вашингтоном стало назначение посла США в ФРГ Ричарда Гренелла. Дипломат занял данный пост в мае 2018 года, и с тех пор «стороны играют в молчанку». Немецкие чиновники постепенно начали избегать любых встреч с Гренеллом, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель ни разу с ним не общалась, пишет журнал.

Власти ФРГ начали игнорировать посла США из-за его поведения.

К примеру, дипломат фактически оборвал контакты с организацией «Атлантический мост», которая является ключевой в диалоге Берлина и Вашингтона. Также Гренелл не раз выступал с критикой в адрес правительства Германии, жестко высказывая позицию США. Эксперты журнала считают, что в настоящее время отношения Берлина и Вашингтона «оказались на дне».

Германия и США не могут прийти к соглашению по ряду политических и экономических вопросов. В частности, стороны придерживаются разных позиций в отношении иранской ядерной сделки. Дело в том, что в 2018 году Вашингтон покинул соглашение, заявив, что оно не отвечает его интересам. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости заключения нового договора. В то же время Берлин настаивает на сохранении сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе (СВДП) Ирана был согласован еще в 2015 году. Договор предусматривал постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России, КНР, Великобритании и Франции — пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии.

Вашингтон покинул соглашение и вновь ввел санкции в отношении Тегерана, действия США не устраивают всех остальных участников договора. Ситуация вокруг ядерной сделки обострилась в 2019 году, когда Иран приостановил выполнение двух пунктов — превысил значение запасов низкообогащенного урана и начал процесс обогащения на уровне выше предусмотренного соглашением.

В то же время Берлин и Вашингтон спорят не только из-за Ирана, предметом разногласий также являются торговые пошлины Трампа. Президент США ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран еще в прошлом году. Свою экономическую политику Трамп объясняет защитой интересов нацбезопасности США. Он также настаивает на заключении нового торгового соглашения с Евросоюзом в обмен на отмену пошлин. Жесткие действия Трампа не устраивают Германию, которая выступает за свободные торговые отношения между ЕС и США.

При этом основательно «поссорил» Германию с США газопровод «Северный поток — 2». Берлин изначально поддерживает проект и настаивает на необходимости его реализации. В свою очередь Вашингтон критикует «Северный поток — 2», который якобы угрожает безопасности и независимости Европы.

В спорах ФРГ и США по данному вопросу не последнюю роль сыграл американский посол. Дело в том, что Гренелл начал угрожать представителям немецкого бизнеса санкциями за участие в проекте. В Германии охарактеризовали действия посла как вмешательство во внутренние дела страны.

Однако главной причиной разногласий между Берлином и Вашингтоном является вопрос финансирования НАТО. США обвиняют страны Евросоюза в том, что они тратят недостаточно средств на оборону. Вашингтон требует от Германии и других стран ЕС поднять расходы на оборону до 2% ВВП. В свою очередь Берлин пока не собирается выполнять данное требование. Отказ Германии от повышения расходов на оборону раскритиковал посол США. В частности, Гренелл пригрозил выводом войск США из Германии. При этом официальный Берлин просто проигнорировал резонансное заявление посла США.