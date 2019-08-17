Выборы президента США — 2020: в бой идут одни старики

Президент США Дональд Трамп заканчивает свой 10-дневный отпуск. Свободное время американский лидер обычно проводит, занимаясь любимым видом спорта — игрой в гольф. Для него это не только возможность развлечься, но и продемонстрировать хорошую физическую форму. Показать хорошее здоровье — и правда не лишнее для самого возрастного президента США после Рональда Рейгана. Трампу ведь уже 73.

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Рейгану было 73 года в начале второго срока президентства. Трампу же, в случае избрания на второй срок в 2020-м, будет уже 74. А если он пробудет на посту до конца срока, то закончит его в возрасте 78 лет.

Американские обозреватели и эксперты отмечают, что в Штатах сейчас очень мало молодых и сильных политиков, а страна «превратились в геронтократию».

На грядущих выборах главы США противостоит Трампу еще более опытный кандидат — самый популярный оппонент президента — демократ Джо Байден на три года старше нынешнего главы Белого дома.

Возраст Байдена волнует избирателей даже больше, чем его манера попадать в неловкие ситуации своими нелепыми высказываниями. Как отмечает американский политический портал FiveThirtyEight, часть демократов считает, что нелепости Байдена связаны именно с его старением.

Молодость кандидата — это серьезный вопрос. Согласно февральскому опросу NBC News и издания The Wall Street Journal, 62% американцев не настроены голосовать за кандидата старше 75 лет. Такого мнения придерживаются участники и многих других опросов — как демократы, так и республиканцы.

Однако американист Михаил Таратута считает, что проблему возраста политиков надо рассматривать отдельно в каждом случае.

«В Америке всегда был культ молодости. Но, если Байдена буквально заклевали из-за его возраста, о возрасте Трампа никто не говорит, потому что в одном есть энергетика, в другом — нет. Наверное поэтому Трамп и называет Байдена «спящий Джо»,

— отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Энергетики хоть отбавляй в другом кандидате — сенаторе-демократе левых взглядов Берни Сандерсе. Он старше обоих конкурентов: ему 77 лет и он собирается участвовать в президентской гонке.

Он уже пытался занять этот пост. Во время президентской кампании 2016 года Сандерс подавал пример многим молодым политикам, участвуя в многочасовых дебатах, что сделало его кумиром молодежи. «Все мои студенты были без ума от Сандерса. «Feel the Bern» («Почувствуй Берни») — этот слоган сегодня чрезвычайно популярен», — рассказывал «Газете.Ru» профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Джеймс Фарбер.

Правда среди сторонников Сандерса есть те, кто считает, что участия в выборах 2016 года для него было достаточно, а левые взгляды могли бы донести до избирателя более молодые политики.

Сам Сандерс считает, что, хотя возраст имеет значение, кандидата надо рассматривать в комплексе.

«Верите ли, этому человеку? Честен ли он? Согласны ли вы с ним? Какой у него послужной список? А просто сказать, что я буду голосовать за того, кому 35 или 40, но не буду голосовать за человека в возрасте 70 лет — это очень поверхностный ответ», — говорил Сандерс в интервью радиостанции National Public Radio.

В случае с Хилари Клинтон, которая как и Сандерс участвовала в кампании 2016 года, главной проблемой стал не возраст, а состояние здоровья. При том, что во время кампании 2016 года ей было 69 лет — меньше, чем Трампу и Сандерсу.

Известно, что в 2012 году у Клинтон были проблемы со здоровьем, она упала в обморок и получила сотрясение мозга. Несмотря на то, что, как рассказал ее лечащий врач, Клинтон полностью оправилась от болезни, во время кампании лагерь Трампа активно использовал тему здоровья против соперницы. И она давала к этому повод, так как теряла сознание во время предвыборной гонки.

В настоящее время большинство соперников Трампа из демократического лагеря — это люди среднего и молодого возраста, что дает многим из них преимущество. Леволиберальное издание The Mother Jones отмечает в одной из статей, посвященных выборам, что молодость дает им большое преимущество в борьбе против стареющего Трампа. Издание в связи с этим напомнило слова одного из демократических кандидатов — 38-летнего Эрика Суолуэлла, который обратился к Байдену и предложил «передать факел» представителям молодого поколения.

По мысли политика, Байден, который выступает за те же ценности, что и они, но не может реализовать их и в силу возраста, должен передать эстафету. По иронии судьбы, Суолуэлл вскоре выбыл из гонки, однако издание считает, что его призыв по-прежнему актуален. Обозреватель издания The Atlantic Эндрю Фергюсон полагает, что «геронтократия Демократической партии сдерживает курс, который она провозгласила».

Свою статью он назвал «Тирания 70-летних», и это не фигура речи — руководство конгресса США сегодня может служить наглядной иллюстрацией стареющего американского истеблишмента: лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу 77 лет, ведущему сенатору республиканцу Оррину Хатчу 86 лет, спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси 79, а одной из ведущих демократов в сенате Дайэнн Файнстайн 85 лет.

«Америка стала геронтократией, и мы должны это изменить», — призывают в статье, опубликованной в 2018 году в британском издании Guardian американские политические эксперты Даниэль Бесснер и Дэвид Остин Волш.

По их мнению, «геронтократия препятствует приходу новых идей в небольшую часть элиты, которая отвечает за национальную политику».

Авторы полагают, что в политику пойдет больше молодых, если снизить возраст для участия в голосовании (сейчас он составляет 18 лет), сделав день голосования выходным днем, а также создав для более пожилых политиков возможности быть советниками молодых лидеров.

Обозреватель The Atlantic Фергюсон в свою очередь считает, что необходимо более жесткое решение: установить возрастной лимит для кандидатов в президенты, чтобы дать дорогу молодым политикам.

Первый президент России Борис Ельцин, возможно, согласился бы с этими словами. Бывший телохранитель Ельцина Александр Коржаков рассказывал «Газете.Ru», что лидер страны всегда негативно вспоминал о советской геронтократии и считал, что сам должен был покинуть пост в возрасте 65 лет.

Правда, Коржаков рассказывал, что убеждал патрона в обратном.

«Я с ним тогда спорил и говорил, что в других странах наоборот говорят, что в более пожилом возрасте политик считается более мудрым. Возьмите, к примеру, Черчилля, который правил страной до 80 лет. В Китае Политбюро — тоже все были люди за 70 — считается, что в это время дети и внуки выросли, тебе не нужны ни женщины, ни богатство, и ты можешь сосредоточиться на стране. Ешь себе кашку, пей кефир и думай не только о себе, но и обо всем государстве», — говорил он.