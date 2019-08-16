«Признак слабости»: конгрессвумен США не пустили в Израиль

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала решение властей Израиля, которые запретили двум конгрессвумен въезд в страну. По ее словам, действия израильской стороны являются «признаком слабости».

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«Отказ Израиля во въезде двум конгрессвумен является признаком слабости и унижает достоинство великого государства Израиль», — заявила Пелоси.

Она также добавила, что решение Израиля связано с критикой президента США Дональда Трампа в адрес политиков.

«Заявление президента по поводу конгрессвумен является признаком незнания и неуважения и унижает достоинство поста президента. Я надеюсь, что правительство Израиля отменит свой запрет», — подчеркнула Пелоси.

Израиль накануне отказал во въезде конгрессвумен от штата Миннесота Ильхан Омар и ее коллеге от штата Мичиган Рашид Тлаиб. По словам замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, это связано с высказываниями политиков.

«Мы не позволим никому, кто отрицает наше право на существование, приезжать к нам», — заявил Хотовели.

Дело в том, что Омар и Тлаиб в конгрессе неоднократно выступали с жесткой критикой в отношении политики Израиля, они также поддерживали введение бойкота против страны.

Власти Израиля считают, что две конгрессвумен могут «нанести вред стране». С подобным заявлением после введения запрета выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«По закону запрещен въезд в страну людей, которые призывают к бойкоту Израиля. Так же поступают и другие демократии, запрещающие въезд лиц, способных им навредить», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Омар и Тлаиб планировали провести кампанию за отрицание легитимности Израиля и поддержку бойкота страны.

«Тлаиб и Омар являются ведущими активистами, выступающими в конгрессе за международный бойкот Израиля», — отметил Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что конгрессвумен смогут посетить страну, если откажутся от негативной риторики в адрес Израиля.

Именно так и поступила Рашиб Тлаиб, она отправила запрос в МВД Израиля на посещение страны по гуманитарным соображениям. По ее словам, она хочет посетить Израиль для встречи с родственниками и не собирается пропагандировать идею блокады страны.

«Я хочу увидеть свою бабушку, которой уже за 90. Это может быть моей последней возможностью увидеть ее. Я буду соблюдать любые ограничения», — заявила Тлаиб.

В итоге министерство внутренних дел Израиля рассмотрело заявку конгрессвумен и одобрило ее визит к семье.

«Позор своих штатов»

Решение Израиля в отношении членов конгресса США было вынесено после того, как Трамп раскритиковал конгрессвумен в твиттере. По его мнению, власти Израиля «проявят слабость, если пустят Тлаиб и Омар в свою страну».

«Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и никакие слова и дела не могут изменить их позицию», — написал Трамп.

Он также добавил, что обе конгрессвумен «являются позором своих штатов».

Трамп уже не раз критиковал Омар и Тлаиб. В июле президент США угодил в скандал именно из-за своих высказываний в адрес конгрессвумен. Тогда Трампа обвинили в расизме за «негативные комментарии».

Президент США обратил внимание на конгрессвумен после того, как Омар и Тлаиб выступили с критикой в адрес его политики. В ответ Трамп в твиттере призвал всех несогласных покинуть США.

«Интересно наблюдать за «прогрессивными» демократическими женщинами — членами Конгресса, которые сначала приехали из стран, управление которыми — настоящая катастрофа, которые являются самыми коррумпированными в мире», — писал Трамп.

В своих высказываниях президент намекал на иностранное происхождение политиков-демократов: Омар родилась в Сомали, а Тлаиб является палестинкой по происхождению.

«Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они пришли», — отмечал Трамп.

Заявления президента негативно восприняли в Демократической партии. По мнению Пелоси, комментарии Трампа являются ксенофобскими.

«Когда президент Трамп говорит четырем американским женщинам-конгрессменам возвращаться в свои страны, он подтверждает, что его план «Сделать Америку снова великой» всегда был о том, чтобы сделать Америку снова белой», — заявила спикер палаты представителей конгресса США.

В то же время Омар и Тлаиб стойко выдержали «твиттер-атаку» американского лидера. В частности, Омар заявила, что находится на своем месте, и попросила президента США «смириться с этим».

Несмотря на шквал критики со стороны демократов, Трамп отрицал все обвинения в расизме и заявлял, что не сделал ничего плохого.

«Те твиты не были расистскими! Во мне нет ни капли расизма!» — подчеркивал президент США.