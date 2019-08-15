«Троллинг Трампа»: в Нью-Йорке может появиться улица Обамы

Более 250 тысяч человек подписали петицию с требованием переименовать улицу в центре Нью-Йорка, на которой находится небоскреб Trump Tower, в честь бывшего президента США Барака Обамы. Соответствующая инициатива была размещена на сайте moveon.org.

Реклама

Речь идет о части Пятого авеню на Манхэттене. Создатели обращения призывают власти Нью-Йорка переименовать участок между 56-ой и 57-ой улицей в «авеню президента Барака Х. Обамы».

В этом районе Нью-Йорка расположена квартира президент США Дональд Трампа, которая находится в небоскребе Trump Tower. В случае изменения названия улиц, Трамп будет проживать по адресу: «721, авеню президента Барака Х. Обамы».

Автором инициативы выступила жительница Лос-Анджелеса Элизабет Роуин. По ее словам, поводом для создания петиции стала шутка, которую она увидела в твиттере.

«В социальной сети люди активно обсуждают эту тему, и я подумала, что это отличная идея. Трамп так часто использует сообщения в своем твиттере для того, чтобы оскорблять и унижать людей, что я подумала, что мы все можем ответить ему тем же», — заявила Роуин в интервью телеканалу CBS.

Она также добавила, что Обама заслуживает собственной улицы в Нью-Йорке за его достижения на посту президента, потому что при нем был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена в РФ) Усама бен Ладен.

«Он стоял за терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, так что жители города должны быть благодарны Обаме», — подчеркнула автор петиции.

По данным американских СМИ, члены городского совета Нью-Йорка активно обсуждают инициативу Роуни. Однако официальный представитель совета Кори Джонсон накануне заявил, что жители города смогут найти другой способ, чтобы выразить свою признательность Обаме.

«Мы можем чтить лучшего президента, не занимаясь «троллингом» худшего», — заявил Джонсон.

В то же время в США существует запрет на переименование улиц и площадей в честь живых людей, подобное возможно только через два года после их смерти. Но у любых законов бывают исключения. Дело в том, что в США уже есть улица, названная в честь Обамы, а именно участок скоростной трассы в Лос-Анджелесе, который был переименован в прошлом году.

Поддержка мэра темного города

При этом возможное переименование участка Пятого авеню в честь экс-президента может поддержать мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Градоначальник является одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Де Блазио выступает против Трампа и утверждает, что сможет победить президента США на выборах 2020 года. Однако у мэра Нью-Йорка может не быть такой возможности из-за крайне низкого рейтинга среди других кандидатов.

Согласно последним опросам, гонку за право побороться с Трампом возглавляет бывший вице-президент США Джо Байден, его рейтинг превышает 30%. При этом де Блазио не входит даже в топ пять возможных кандидатов и набирает всего 0,3%.

Мэру Нью-Йорка следует задуматься о своем рейтинге, чтобы остаться гонке и получить шанс выйти против Трампа. В целом переименование улицы в честь Обамы может положительно повлиять на его показатели.

Данное решение также позволит де Блазио вернуть расположение жителей города, которые начали выступать с критикой в адрес мэра из-за июльского «блэкаута». В середине июля в центре Нью-Йорка произошло масштабное отключение электроэнергии, без света остались более 70 тысяч человек. «Блэкаут» был вызван повреждением распределительного кабеля и отказом основной и запасной релейной защиты.

Пока не известно, воспользуется ли де Блазио подобной возможностью или нет. В настоящее время такое решение с его стороны выглядит маловероятным. Дело в том, что офис мэра Нью-Йорка возложил ответственность за переименование улицы в честь Обамы на городской совет.

«Мы всегда рады, что жители Нью-Йорка находят творческие выходы для сопротивления. В конечном итоге мы дадим совету возможность определить, как это должно происходить», — заявили в офисе мэра Нью-Йорка.