Заговор Колумбии: Мадуро рассказал о покушении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший лидер Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на него. По его словам, нападение должны были осуществить наемники.

Реклама

«Предполагалось направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить», — сказал Мадуро, выступая в Каракасе.

Он также добавил, что в подготовке покушения «принимал участие посол Колумбии в США Франсиско Санто». Его противники обсуждали данный план в особняке Урибе, отметил Мадуро.

«Они боятся боливарианской революции, поэтому пытаются убить меня. Но они забывают, что я защищен силой венесуэльского государства», — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Во время своего выступления Мадуро не уточнил, когда именно против него планировалось покушение. Возможно, президент Венесуэлы имел в виду инцидент, который произошел в августе прошлого года. Тогда главу страны попытались убить на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Злоумышленники атаковали президента Венесуэлы с помощью беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой. В результате покушения пострадали семь человек, но сам Мадуро не получил никаких ранений.

В то же время резонансное заявление президента Венесуэлы прозвучало на фоне прекращения переговоров между оппозицией и правительством республики. По словам лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, дата и формат возможного возобновления переговоров неизвестны.

«Нет ни новой даты, ни нового механизма, равно как нет и старого. Мы будем настаивать на механизмах, которые бы подошли для достижения целей, поставленных венесуэльцами», — заявил Гуайдо.

Он также добавил, что в Венесуэлу прибыла норвежская делегация, чтобы способствовать возобновлению общения между властью и оппозицией.

Между тем урегулирование политического кризиса в Венесуэле было остановлено из-за США. В начале августа Вашингтон усилил санкции в отношении республики. Новые ограничительные меры были введены против активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. В частности, под санкции попали центральный банк республики и государственная нефтяная компания PDVSA. В ответ Каракас прекратил все контакты с оппозицией, а Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в «блокаде республики».

«Народы мира протестуют против Дональда Трамп. Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы! Убери свои руки от Венесуэлы, Трамп!» — заявил лидер Венесуэлы.

Он также призвал генсека ООН Антониу Гутерреша выступить «против агрессии и блокады со стороны США».

При этом в Вашингтона заявили, что новые санкции против Венесуэлы были введены из-за усиления давления на оппозицию в республике. По словам советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, США намерены отрезать Мадуро от любого финансирования.

«Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро: действуйте с особой осторожностью», — добавил Болтон.

Кризис в Венесуэле обострился в январе текущего года, когда республику захлестнули массовые протесты из-за переизбрания Мадуро президентом. На фоне противостояния с оппозицией ему пришлось принять присягу в Верховном Суде, а не в Национальной ассамблее Венесуэлы, которую контролировали противники Мадуро.

Ситуация обострилась после того, как спикер Национальной ассамблее Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента республики и принял присягу. Тогда ряд западных стран заявили о его признании. В числе первых в поддержку Гуайдо выступили США, в ответ Мадуро назвал лидера оппозиции марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран не стали признавать Гуайдо и поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Апогеем противостояния властей республики и оппозиции стала неудачная попытка госпереворота, которая произошла в конце апреля. Гуайдо при поддержке несогласных с Мадуро политиков попытался свергнуть президента. Однако попытка закончилась неудачей, власти Венесуэлы обвинили Колумбию и США в провоцировании военного мятежа.

После данных событий стороны конфликта согласились приступить к переговорам. Первые встречи представителей правительства Венесуэлы и оппозиции прошли в мае, посредником в них выступила Норвегия. Однако пока стороны не пришли к соглашению.