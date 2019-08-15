Тарифы и протесты: что Трамп предложил Си

Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере. В своем предложении Трамп упомянул проблемы Гонконга — административного района Китая, где в настоящее время проходят многочисленные акции против властей КНР. Пекин, в свою очередь, продолжает обвинять Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.

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«Я не сомневаюсь, что, если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать», — подчеркнул Трамп в своем твиттере в ночь на 15 августа.

Завершая послание,

он предложил Си Цзиньпину встретиться, написав: «Личная встреча?».

Торговая война

Страны в настоящее время находятся в состоянии торговой войны, которая продолжается уже несколько месяцев: США подняли пошлины на ряд товаров из Китая, что принесло поднебесной многомиллиардные убытки. Все это также отразилось и на состоянии мировой экономики. Как ранее объяснил «Газете.Ru» эксперт группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, повышение пошлин и ограничение производства «усиливают напряжение и настроение опасности на финансовых рынках, что создает давление на рисковые активы».

Торговые войны с Китаем сулят проблемы и для экономики США. Как заявил ведущий экономист рейтингового агентства Moody's Analytics Марк Занди, известный критикой в адрес Трампа, «экономические издержки растут» и для США.

«Утверждать, что это не наносит экономического ущерба, просто неправильно», — заявил Занди в интервью CNBC.

Эксперт считает, что если Трамп будет придерживаться своих угроз, в следующем году компании и потребители в США получат ущерб в 100 млрд долларов.

В то же время экономики США и Китая во многом взаимозависимы, что создает определенные проблемы для Трампа, идеей которого был перенос расположенных в Китае производств в США.

Стоит отметить, что

Вашингтон дал КНР небольшую передышку в торговой борьбе. Белый дом заявил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Об этом было заявлено по итогам переговоров между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Вмешательство?

В Гонконге — административном районе Китая, о котором упомянул Трамп — с начала лета идут многочисленные протесты. Участники многотысячных демонстраций выступают против попыток правительства КНР лишить регион части автономии по принципу «одна страна — две системы».

По мнению наблюдателей, в своем посте Трамп фактически дал понять, что США могут влиять на происходящее в Гонконге.

Накануне представители китайской стороны потребовали от США не вмешиваться в дела Гонконга. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что уже не раз просили Вашингтон не выражать свою позицию о протестных настроениях в Гонконге.

«Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — заявили в Пекине в ответ на слова Трампа, о том, что КНР приблизила войска к границе с Гонконгом.

Как объяснил Трамп, это стало известно из разведданных США.

«Наша разведка сообщила нам, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом», — рассказал Трамп. Он отметил, что всем необходимо сохранять спокойствие и быть в безопасности.

Китайские военные действительно находятся недалеко от границ Гонконга, однако армия КНР в происходящее в районе не вмешивается. Войска Народной армии КНР находятся и в самом Гонконге, однако разгоном протестующих занимается местная полиция.

Стоит отметить, что Китай ранее уже обвинял американскую сторону в связях с организаторами акций. Поводом для подозрений стала недавняя встреча американских чиновников с лидерами протестов в Гонконге. Речь идет о высокопоставленном представителе консульского отдела США Джулии Эдех, которая действительно беседовала с лидерами протеста в одной из гостиниц Гонконга.

Как заявила официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, «Пекин не потерпит иностранного вмешательства в дела государства». Она также добавила, что США стоит «прекратить играть с огнем».

В ответ на это глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус обвинила Пекин в организации утечки личных данных сотрудников американского дипведомства.

«Так бы поступил бандитский режим. Так бы не вела себя ответственная страна. Обнародование персональных данных американских дипломатов совершенно неприемлемо», — сказала Ортэгус.

Пока не ясно, когда может произойти встреча Трампа и Си, однако для американского президента важно попытаться договориться с китайским лидером на своих условиях, что положительно бы сказалось на перспективе его переизбрания на второй президентский срок в 2020 году.

Известно, что многие избиратели Трампа негативно относятся к засилью в США китайских товаров. В последней редакции американской военной доктрины Китай также был назван «ревизионистской державой», бросающей вызов США.