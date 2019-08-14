Не затрясло: Меркель впервые появилась на публике после отпуска

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа провели переговоры в Берлине. Во время встречи лидеры двух стран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, международную повестку и проблемы миграции.

Реклама

На пресс-конференции по итогам переговоров Меркель, в частности, высказалась о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По ее словам, Германия сожалеет о разрыве соглашения, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора якобы несет Россия.

«Мы вместе с партнерами по НАТО, разумеется, сделаем все, чтобы настоять на дальнейшем ограничении вооружений, это будет нашей задачей на ближайшие годы», — подчеркнула Меркель.

Речь идет о договоре между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США, он вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Вашингтон с 2013 года начал систематически обвинять Москву в нарушении ДРСМД. Недовольство США было связано с российской ракетой с индексом 9М729, дальность которой якобы превышает установленный договором минимум. Россия же опровергала все выпады США.

Ситуация вокруг соглашения ухудшилась при Трампе. В 2018 году США объявили о выходе из договора. В качестве зеркального ответа Россия поступила так же. Стороны пытались спасти ДРСМД, но переговоры не дали никаких результатов. В итоге договор перестал существовать 2 августа 2019 года.

Дрожь не вернулась

Переговоры Науседы и Меркель состоялись после длительного отпуска канцлера.

По данным немецких СМИ, она ушла на отдых из-за проблем со здоровьем. Речь идет о приступах неконтролируемой дрожи, которые начали происходить с Меркель в последнее время. Сама канцлер настаивает, что с ней все хорошо и объясняет приступы усталостью или обезвоживанием.

Однако перед началом встречи Меркель все-таки прослушала гимны Литвы и Германии сидя на стуле. При этом отпуск определенно пошел на пользу канцлеру ФРГ: за время ее переговоров с президентом Литвы никаких приступов не произошло. В то же время, скорее всего, проблемы со здоровьем у Меркель все еще есть. Дело в том, что во время пресс-конференции по итогам встречи с Науседой канцлер время от времени бросала взгляд на свои руки и старалась особо не жестикулировать.

Переговоры двух лидеров прошли в позитивном ключе, а на пресс-конференции Меркель и Науседа подтвердили свою официальную позицию по основным вопросам международной повестки.

Антироссийская риторика Литвы

Президент Литвы во время выступления не раз упомянул Россию. По его мнению, Москва якобы представляет угрозу для соседних стран. В качестве подтверждения своих опасений он привел в пример присоединение Крыма к России.

«В то время, как Украина подвергается вмешательству, сложно общаться с Россией на самом высоком уровне, хотя это не исключает возможности экономического сотрудничества», — сказал президент Литвы.

По его словам, позиции Берлина и Вильнюса по украинскому вопросу и «российской проблеме» совпадают.

Речь идет о событиях марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Однако Запад отказывается признавать присоединение Крыма к России. В то же время Москва не раз подчеркивала, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Позиция Науседы в отношении России не нова. Нынешний лидер Литвы продолжает линию своей предшественницы Дали Грибаускайте, которая была известна своими антироссийскими высказываниями. При этом во время президентской кампании в мае Науседа призывал наладить диалог между Россией и Литвой, а уже после избрания в июле заявил, что у Вильнюса и Москвы нет предмета для дипломатических переговоров.

Отказ нового президента Литвы от сближения с Россией объясняется прозападным курсом страны и позицией ближайших соседей — Латвии, Эстонии и Польши. Вильнюс вместе с ними выступает в поддержку Украины, обвиняя Москву в ухудшении ситуации в стране после госпереворота 2014 года.

Немецкая позиция по газу

В свою очередь, Германия также поддерживает Украину, о чем говорила на встрече с Науседой Меркель. Однако канцлер ФРГ в своих комментариях придерживается линии минских соглашений.

Договоренности были заключены в Минске в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно указывала, что Киев отказывается от выполнения своей части договоренностей.

Меркель на встрече с Науседой заявила, что минские соглашения должны быть реализованы. Она также добавила, что по данному вопросу необходимо кооперироваться с Россией.

Несмотря на то, что Меркель в целом согласна с Науседой по украинскому вопросу, лидеры придерживаются разных точек зрения относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

Берлин выступает в поддержку проекта, и не видит никаких проблем с его реализацией, а также отмечает необходимость сохранения транзита российского газа через территорию Украины, который может быть остановлен после запуска «Северного потока — 2», который пройдет по дну Балтийского моря, соединив Россию и Германию.

Литва же требует прекращения строительства, и, с оглядкой на своих соседей и США, называет проект «политизированным».

Траты на оборону из-за России

Одной из главных тем встречи Меркель и Науседы стал вопрос увеличения расходов двух стран на оборону. Германия и Литва входят в состав НАТО, на необходимости повышения расходов настаивает США — главный спонсор альянса. При этом Вашингтон считает, что НАТО является «инструментом для устрашения России» и использует подобную риторику для увеличения финансирования организации.

США требуют от стран Европы поднять расходы на оборону до уровня в 2% ВВП, и подобное требование поддерживает новый президент Литвы.

«Литва и Польша имели болезненный исторический опыт оккупации и поэтому ясно видели угрозы с востока», — заявил Науседа.

По его словам, Литва увеличивает расходы на оборону ради защиты от якобы возможной интервенции.

«Мы должны проявить большую готовность, готовность защищать себя, серьезно отнестись к этому вопросу», — подчеркнул Науседа.

Меркель заявила, что Германия тоже увеличивает расходы на оборону, но делает это постепенно. Она также добавил, что, возможно, Берлину следует выделить больше средств на нужды армии.

Литва, в отличие от Германии, полагается не только на альянс, но и на США. В Вильнюсе уверены, что Вашингтон сможет их защитить от «российской угрозы». Власти Литвы продвигают подобную линию уже довольно давно, они также настаивают на усилении военного присутствия США и НАТО в Прибалтике.

Такая обстановка не устраивает Москву. Власти России не раз отмечали, что НАТО под предлогом якобы «возможного нападения» старается разместить близ российских границ больше своей техники и батальонов. Москва неоднократно опровергала наличие подобных планов и подчеркивала, что Россия не собирается ни на кого нападать.