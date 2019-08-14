Политика по-итальянски: вице-премьер метит в премьерское кресло

Один из главных лидеров правопопулистского движения в Европе, вице-премьер Италии Маттео Сальвини последовательно расшатывает внутриполитическую ситуацию в стране, чтобы укрепить свои позиции у власти. На прошлой неделе он как лидер националистической партии «Лига» неожиданно для всех предложил объявить вотум недоверия премьер-министру Джузеппе Конте, а также объявил о распаде коалиционного правительства, которое существует всего год.

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Правящее большинство после парламентских выборов 2018 года формировалось не без сложностей, переговоры длились на протяжении трех месяцев. Тогда леворадикальная партия «Движение пяти звезд» получило 32% голосов, а «Лига» в составе правоцентристской коалиции, куда входили также «Вперед, Италия» и «Братья Италии», набрала 17%.

Изначально «Звезды» попытались сформировать коалицию с Демократической партией (ДП), которая находилась у власти прежде. Однако демократы отказались вступать в союз с леворадикальным движением и предпочли уйти в оппозицию. «Пять звезд» в результате сформировала правящее большинство с «Лигой», которая вышла из правоцентристской коалиции, чтобы войти в альянс со «Звездами».

Уже спустя год союз «Лиги» и «Звезд» дал трещину: формальным поводом послужило строительство скоростной железной дороги между Турином и Лионом. Партия Сальвини активно поддерживала реализацию проекта. Однако «Пять звезд» посчитали, что строительство слишком дорого обойдется Италии, а также нанесет вред экологии Альп.

Конечно, поводов для взаимного недовольства у партнеров по коалиции было достаточно. Раздражение «Лиги» вызвала, например, поддержка «Звездами» кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Еврокомиссии. Взгляды немецкого политика на миграционную политику идут вразрез с позицией Сальвини, которая, кстати, и принесла ему популярность среди итальянцев.

Однако заявления вице-премьера о распаде коалиции итальянские политики восприняли как действия, направленные на получение власти. Дело в том, что в течение года поддержка «Лиги» росла, постепенно партия обогнала своих партнеров и получила уверенное преимущество над ними. В итоге политические объединения поменялись местами в рейтинге, что и продемонстрировали выборы в Европарламент. «Лига» получила 34,3%, в то время как «Пять звезд» едва смогли заручиться 17% голосов.

Согласно результатам последнего опроса института Noto Sondaggi, движение Сальвини поддерживают 38% избирателей, на втором месте разместилась Демократическая партия (23%), и лишь затем следует «Движение пяти звезд» (16,5%).

Противники Сальвини уверены, что вице-премьер просто решил не упускать столь удачный для партии момент. Объявив о распаде коалиции и вотуме недоверия правительству, политик рассчитывает на проведение досрочных выборов уже этой осенью.

Накануне состоялось собрание сенаторов, в ходе которого и планировалось обсудить дальнейшие действия в связи с заявлениями вице-премьера. Многие были уверены, что глава «Лиги» предпримет все возможное, чтобы ускорить досрочные выборы. В частности, рассматривался вариант, что Сальвини отстранит своих министров от работы, что позволило бы ему не собирать голоса для вотума недоверия. Однако этого не произошло.

Более того, вице-премьер вновь удивил своих противников — он заявил, что согласен с предложением «Пяти звезд» сократить количество мест в парламенте (с 630 до 400 в палате депутатов и с 315 до 200 в сенате).

«Впервые в истории мы сократим число членов парламента на 345, а на следующий день отправимся на выборы. Если вы готовы, то и мы готовы», — заявил вице-премьер.

Для такой конституционной реформы потребуется некоторое время, второе чтение законопроекта запланировано на сентябрь. При этом Сальвини отметил, что депутатам не стоит откладывать решение столь важного вопроса на долгий срок.

Что же касается вынесения вотума недоверия, то парламентарии решили рассмотреть этот вопрос 20 августа, в этот день Джузеппе Конте выступит перед депутатами. Дату поддержали и «Пять звезд», и Демократическая партия. Стоит отметить, что для обсуждения сложившейся ситуации депутаты прервали свои каникулы.

Поддержка Сальвини конституционной реформы вызвала недоумение у многих политиков и журналистов. Непонятно, зачем вице-премьер, настаивавший на скорейшем роспуске правительства, поддержал законопроект, который, напротив, продлит работу парламента.

Возможно, политика насторожили действия его партнеров по коалиции, которые планировали помешать ему провести досрочные выборы. Единственный способ избежать этого — формирование альтернативного правительства в составе «Пяти звезд» и Демократической партии.

За реализацию этого плана выступают лидер «Звезд» Луиджи Ди Майо и бывший премьер-министр и экс-лидер демократов Маттео Ренци, который ранее принципиально отказывался от любого сотрудничества с «Пятью звездами». Однако в воскресенье Ренци в интервью итальянской Corriere della Sera подтвердил свою готовность заключить на этот раз сделку с леворадикальным объединением.

Проблема состоит в том, что нынешний лидер ДП Никола Зинагретти категорически против такой ситуации. Поддержка и дальнейшее сотрудничество с партией, которая на протяжении года служила опорой для «Лиги» Сальвини, Зинагретти считает недопустимым.

«В течение многих месяцев ДП исключала какой-либо альянс с «Пятью звездами», и меня даже несправедливо обвиняли [коллеги по партии] в интригах в пользу этого плана, — написал политик в статье для итальянского издания Huffington Post Italy. —

Угроза, которую Сальвини представляет либеральной демократии, мне очень ясна, но поддержка слабых и грязных схем приведет к той же самой, но более серьезной проблеме через несколько недель».

Однако Маттео Ренци имеет большое влияние в Демократической партии. Среди депутатов немало его сторонников и тех, кто работал под его предводительством. Соответственно, политик имеет достаточно ресурсов, чтобы склонить большинство на свою сторону и пойти на сделку со «Звездами», тем самым выбирая из двух зол меньшее.

Итальянские журналисты ожидали, что собрание сената круто развернет политическую жизнь в стране. Однако назревающий кризис завис в воздухе, и чего ждать от парламента в ближайшем будущем не ясно.

В случае досрочных выборов Сальвини, безусловно, рассчитывает одержать победу. Вице-премьер может замахнуться на получение однопартийного большинства, однако, если результат будет не таким высоким, то ему хотелось бы сформировать коалицию с теми, кто близок к нему по взглядам. Логичной кандидатурой для этого выглядит «Вперед Италия» — одна из крупнейших правых партий под руководством Сильвио Берлускони.

Однако, судя по всему, между этими политическими силами не все гладко. Сальвини вновь предложил партии сформировать общий список избирателей, однако «Вперед Италия» отказалась. Во вторник партия опубликовала на своей официальной странице в фейсбуке сообщение, в котором говорилось, что они не откажутся от своей «истории, своего символа и своих [избирательных] списков», заключив договор с «Лигой».

«Сальвини просчитался... потом он понял, что совершил ошибку, и пытается исправить ее этим ходом», — сказал один высокопоставленный чиновник Лиги изданию Politico.

Вице-премьер, вероятно, не ожидал, что его партнеры по коалиции пойдут на объединение с демократами — отношения между ними нельзя назвать гладкими.

«Цель состоит в том, чтобы избежать объединения «Пяти звезд» и ДП, хотя это может означать, что выборы могут состояться не раньше, чем через год», — цитирует Politico слова своего источника из «Лиги».

При этом сам вице-премьер заверил журналистов, что не собирается откладывать досрочные выборы. Он считает, что парламент может начать одобрение конституционной реформы, а закончить принятие законопроекта может уже следующий состав правительства. Однако президент Италии Серджо Маттарелла, который и будет принимать решение о назначении выборов, может не согласиться с подобным предложением.

В случае проведения досрочных выборов Сальвини может рассчитывать на кресло премьер-министра. Чтобы добиться своей цели, вице-премьер готов проигнорировать свое обещание, а также коалиционные договоренности о том, что правительство проработает полный срок. Однако его противники твердо намерены помешать политику.