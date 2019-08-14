Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке

Между новоизбранными депутатами Верховной рады завязался спор из-за русского языка. Причиной конфликта стало русскоязычное выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, передает РИА «Новости».

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Член партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, услышав обращение к парламенту на русском языке, заявила, что депутат нарушает закон, так как в Раде парламентарии должны выступать исключительно на украинском языке.

В свою очередь глава партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков попросил Рабиновича впредь говорить только по-украински.

«Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. <…> Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам [с просьбой] не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат [Рады] выключать микрофон», — предупредил Разумков.

Он добавил, что «в кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе» депутаты могут говорить на любом языке, однако на заседаниях парламента использование другого языка недопустимо.

При этом сам Рабинович уверен, что законы Украины он не нарушал, но если это принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика.

В то же время сам глава президентской партии не намерен использовать украинский язык повсеместно. В конце июля Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить на русском языке везде, кроме официальных выступлений, и то — только потому, что использовать «мову» предписывает принятый недавно скандальный закон о языке.

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — рассказал политик, отметив, что исключительное использование украинского языка будет «неправильным, неэффективным и некорректным».

Незадолго до этого в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что разрабатывают вместе с Минкультом Украины поправки в украинский закон об использовании госязыка.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — считает комиссар организации Ламберто Заньер. По его словам, когда законопроект составлялся, не было проведено консультаций с представителями национальных меньшинств.

О том, что в закон необходимо внести поправки, заявил 12 августа советник лидера страны по политическим вопросам Никита Потураев в интервью украинскому изданию «Детектор Медиа».

«Баги» надо исправить. Потому что вообще ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону. Потому что люди приходят в Раду и начинают думать, что они типа конструируют жизни. А это не так», — заметил Потураев. Тем не менее, он не видит «оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка».

В то же время политик отметил, что законопроекты должны создаваться под те жизненные процессы, которые уже есть, а не наоборот. «Если ты пытаешься регламентировать жизнь, то жизнь всегда сильнее тебя. Единственный путь — это массовые репрессии. Спасибо, проходили», — приводит портал его слова.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом страны Петром Порошенко 15 мая, спустя два месяца – 16 июля – он вступил в силу. Согласно документу, граждане Украины должны использовать украинский язык практически во всех сферах жизни. В частности, на нем обязаны говорить в органах госвласти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и в сфере обслуживания. Говорить по-украински необходимо также в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

Документ резко осудила не только украинская оппозиция, но и действующий президент страны, который во время своей предвыборной кампании обещал проанализировать закон на соответствие украинской конституции. По мнению главы государства, документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Однако 21 мая в команде Зеленского заявили, что сам президент обращаться в Конституционный суд не намерен. Однако и препятствовать депутатам, которые хотели бы это сделать, он не будет.