«Порошенко место в тюрьме»: на Украину прибыл разоблачитель из США

Разоблачитель коррупционных схем бывшего президента Украины Петра Порошенко, американский бизнесмен с украинскими корнями Сэм Кислин прилетел в Киев, сообщает телеканал «112 Украина».

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В 2016 году Кислину был запрещен въезд в страну после того, как он опубликовал преступную схему закупки угля, которую Порошенко «лично разработал и внедрил». По словам бизнесмена, Порошенко «вместе со своей бандой» зарабатывал по $100 с каждой тонны проданного угля. Кроме того, экс-президент вывел в офшоры порядка $8 млрд.

«Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем этой банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов», — заявлял ранее Кислин в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что был свидетелем по этому делу и осознает всю серьезность обвинений в адрес Порошенко. По мнению бизнесмена, место экс-президента Украины — в тюрьме. Ранее Сэм Кислин занимал должность советника экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который сейчас является личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

В разговоре с ФАН бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что возвращение бизнесмена из США на Украину — хорошая новость.

«К его возвращению я отношусь позитивно. Многие, кого выдавил Порошенко из страны с целью завладеть их активами, будут возвращаться. А по мере того, как они будут возвращаться, будут нарастать проблемы у самого Порошенко. Ему всего этого никто не простит. Не у одного десятка бизнесменов Порошенко отжал бизнес. Он считал, что только у него должны быть деньги», — подчеркнул эксперт.

По мнению экс-парламентария, имя Порошенко теперь отчетливо ассоциируется у подавляющего большинства украинцев с коррупцией.

Уже 14 уголовных производств открыто на Украине, в которых фигурирует Петр Порошенко. Кроме подозрений в государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

6 августа было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был президентом — сотрудники управления специальных расследований генпрокуратуры Украины допросили его по делу о гибели людей на «евромайдане» в Киеве в феврале 2014 года.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его личность.

При этом украинские СМИ сообщают, что экс-президент обратился к лоббистским компаниям США с просьбой помочь ему с уголовными делами.

Порошенко также обвинили в причастности к контрабанде марокканского гашиша. Соответствующее заявление сделала пару месяцев назад премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По ее словам, при Порошенко его сподвижники и представители украинского государства активно сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям Приднестровской Молдавской республики выживать».

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил олигарха Владимира Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и их сбыте в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.