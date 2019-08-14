«Не надо манипуляций»: Россия и Британия поспорили из-за Крыма

В «ужасающем» положении оказались украинцы, которые после вхождения Крыма в состав России отказались принимать российское гражданство, считает постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права, пишет НСН.

«Украинцам, сохранившим гражданство Украины, отказано в доступе к базовым социальным услугам», — заявила она.

После заявления о Крыме Пирс обратилась к проблемам других стран. В частности, она указала на случаи вынужденного голода в ряде районов Сирии, куда власти якобы отказываются допускать представителей Международного Красного Креста.

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В ответ на это исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международное гуманитарное право не должно становиться орудием политических манипуляций.

Он подчеркнул, что избирательность и приверженность двойным стандартам подрывают авторитет гуманитарного права, и многие страны желают «раскрутить» нарушения одной стороны, скрыв преступления их оппонента.

Полянский подчеркнул, что на российской территории, и в Крыму в том числе, нет вооруженного конфликта, поэтому разговоры подобного рода о нарушении гуманитарного права «неуместны» в отношении РФ.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма и после этого последовательно продлевались.

Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.

Российские дипломаты призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан. «Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — подчеркнули в МИДе.

5 августа предводитель британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Об этом сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Гейл обвинил Москву в «нарушении» Конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает ФАН. При этом он заявил, что большая часть членов делегации Великобритании выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ и за сохранение антироссийских санкций.

«Я надеюсь, что комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября», — добавил британский дипломат.

В конце июля посольство России в Великобритании заявило, что отказ ряда стран Евросоюза выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение. Данное решение является политически мотивированным, подчеркнули в дипмиссии.

Консульства и визовые центры США и стран ЕС перестали выдавать визы жителям Крыма с паспортами Российской Федерации. Жители полуострова могут получить визы только на Украине по украинским документам.

В российском посольстве подобные действия зарубежных дипломатов назвали очередными попытками «наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, выраженную на референдуме в 2014 году».

Кроме того, крымчане столкнулись с другими санкциями — с полуострова ушел западный бизнес, туда прекратили летать иностранные авиакомпании, кредитные компании MasterCard и Visa также прекратили сотрудничество с крымскими предпринимателями.