Полвека конфликту в Ольстере: как Британия погрязла в терроре

14 августа 1969 года британская армия вошла в Северную Ирландию в попытке прекратить столкновения между ирландскими католиками и протестантами. Трения между этими группами существовали много лет, однако в середине 1960-х религиозные противоречия стали усиливаться.

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На улицах вспыхивали вооруженные столкновения, причиной которых были требования католиков прекратить дискриминацию.

Войдя на территорию Северной Ирландии, британские войска попытались разделить враждующие стороны, однако ситуация только ухудшилась. Для борьбы с военными была сформирована Ирландская республиканская армия, которая начала вести террористическую деятельность против Лондона.

close Британские солдаты стоят перед горящей фабрикой в Белфасте во время беспорядков, 15 августа 1969... Британские солдаты стоят перед горящей фабрикой в Белфасте во время беспорядков, 15 августа 1969 года AP

То, что должно было стать лишь операцией по подавлению беспорядков, стало началом долгой гражданской войны: «Никто не был обучен тому, чтобы заниматься гражданскими беспорядками, осуществлять полицейскую миссию там, где, в основном, развивалось очень грязная, грязная гражданская война», — вспоминает в интервью «Би-би-си» один из участников тех событий, бывший военный британской армии Пол Янг.

К 1972 году — пику противостояния североирландских католиков и протестантов — численность британского контингента достигала 27 тыс. человек. ИРА была тогда наиболее опасна. 21 июля 1972 году в Белфасте взорвалось 20 бомб. Девять человек погибли, более 100 получили ранения.

Конфликт, жертвами которого стали более 3,5 тыс. человек, длился 30 лет и завершился подписанием соглашений «Страстной пятницы» в 1998 году, которые привели к мирному соглашению между сторонами, а бывшие боевики ИРА стали участвовать в политике. При этом террористические акты, которые совершали не смирившиеся с соглашением боевики, случались и позже.

Британские войска окончательно покинули Северную Ирландию лишь в 2007 году.

Всего за время действия операции «Знамя» Лондон потерял 763 солдата. Более десяти тысяч человек были арестованы в Северной Ирландии по подозрению в терроризме, было убито более трехсот членов ИРА.

Событиям 1969 года на этой неделе посвящены десятки статей в британской прессе, где подробно рассказывается об истории конфликта. Глядя на фотографии тех лет, трудно представить, что события имели место в благополучной Великобритании, а не в странах, которые принято относить к «третьему миру».

О том, что происходило тогда, многие молодые британцы ничего не знают, однако до сих пор популярна песня группы U2 «Кровавое воскресенье». Она посвящена событиям 30 января 1972 года, когда британские войска открыли огонь по демонстрации католиков в городе Лондондерри.

Выход Великобритании из ЕС, который должен произойти в конце октября, вновь заставил политиков страны вспомнить о давнем конфликте. Известно, что соглашение Brexit без сделки с ЕС, как этого хочет Джонсон, приведет к появлению физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, а это вновь может поднять проблему сепаратистских настроений.

«Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя [католической и протестантской] общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в конце июля на конференции «Глобальный кризис», проходившей в Северной Ирландии.

Стоит отметить, что предшественник Джонсона на этом посту Тереза Мэй старалась избежать негативных последствий. Осенью 2018 года в ходе переговоров с ЕС была достигнута договоренность, что по вопросу границы в Ирландии будет сделана отсрочка, которая позволит Северной Ирландии оставаться внутри таможенного соглашения ЕС до 2020 года. Однако этот план не понравился консерваторам, а также ирландской партии унионистов DUP — их союзникам.

В самой Северной Ирландии немало сторонников идеи остаться в ЕС. Согласно референдуму 2016 года за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, проголосовали более 55% жителей этой части страны. За то, чтобы уйти — 44%. Как отмечает в недавней статье в британской Independent обозреватель Патрик Кокборн, факт этого волеизъявления нельзя игнорировать.

«Когда консерваторы игнорируют этот факт и делают вид, что поддержка DUP Brexit представляет собой мнение большинства, они делегитимизируют союз с Британией», — подчеркивает автор.

Противоречия между разными фракциями общества Северной Ирландии вряд ли приведут к новому военному конфликту, пишет Кокборн. ИРА «дезорганизована и лишена народной поддержки», однако эхо старого конфликта вновь напоминает о себе, констатирует он.

Однако, продолжает он, «Brexit помог вновь поставить вопрос об ирландском отделении в центр политической повестки, что не смогла сделать «Шинн Фейн», несмотря на десятки лет стараний».

Речь идет о партии «Шинн Фейн» — националистической силе Северной Ирландии, которая многие годы боролась за создание единой Ирландии. Ранее мысль, что настроения по объединению Северной Ирландии и Республики Ирландия усилятся, говорил и премьер-министр Северной Ирландии Варадкар: «Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова».