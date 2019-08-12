«Эта война станет последней»: кризис вокруг Джамму и Кашмира

Жителей индийской территории Джамму и Кашмир попросили не устраивать шумных празднеств в честь Ураза-Байрама — по соображениям безопасности. Военные также взяли под охрану крупные мечети, где проводятся празднества, пишет 12 августа британское издание The Guardian сo ccылкой на источники в администрации штата.

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При этом представители индийских властей сообщили, что инцидентов во время службы нет, и все проходит мирно.

С понедельника в Джамму и Кашмире действует комендантский час, подразумевающий не только запрет на передвижение в определенное время, но и приостановку использования мобильных телефонов и других средств коммуникации.

Предупреждения индийских властей прозвучали на фоне обострения конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Причина — решение Индии отменить статью конституции, которая подразумевала автономию для Джамму и Кашмира, расположенного вблизи границы с Пакистаном.

Согласно новому закону, штаты стали отдельной союзной территорией с законодательным органом. Аналогичные права получит расположенная рядом от штата область Ладакх. Союзные территории управляются непосредственно федеральным правительством и не имеют местного кабинета министров, чем и отличаются от штатов.

Решение вызвало протесты пакистанской стороны, которая напомнила, что Кашмир, по версии Исламабада остается «спорной территорией». В свою очередь, индийская сторона заявила, что административно-территориальное деление государства — «внутреннее дело». В Индии отмечают, что решение не касается ситуации вокруг спорной территории, которая контролируется ООН.

Власти Индии объяснили свой шаг тем, что после того, как права штата будут уравнены с другими, это даст больше возможностей для экономического развития и инвестиций. При этом Кашмир считается достаточно развитым штатом, и индийские власти отмечают резкий контраст между индийской и пакистанской частями его территории.

«Его называют раем на земле, и у этой территории большой экономический потенциал», — рассказывает «Газете.Ru» один из индийских собеседников.

Эксперты отмечают, что

решение упразднить особый статус Кашмира связан с укреплением политических позиций правящей партии индийского премьера Нарендры Моди. Политик известен как апологет индийского национализма и идеи сплочения индийской нации.

В свою очередь, для пакистанского премьера Имрана Хана сложившаяся ситуация — возможность укрепить свою власть в глазах собственных военных. Хан уже сравнил действия Нью-Дели с действиями нацисткой Германии и заявил, что поддержка международным сообществом действий Индии — то же самое, что «поддержка Гитлера». Ситуацию он назвал чуть ли не повторением «Мюнхенского сговора» 1938 года, когда нацисты расчленили тогдашнюю Чехословакию при попустительстве европейских держав.

Премьер Пакистана заявил, что цель Индии — устроить в Джамму и Кашмире, штате с преобладанием мусульманского населения, «этнические чистки». Исламабад также заявил о планах понизить уровень дипотношений с Нью-Дели и приостановить торговлю между двумя странами.

Власти Пакистана также пообещали, что в случае, если индийские власти попытаются пойти на силовые действия, «ответ будет сильнее, чем 27 февраля». Об этом заявил официальный представитель армии Пакистана Асиф Гхауфур в своем твиттере.

Речь идет о вооруженном столкновении, которое произошло в конце февраля 2019 года. Тогда ВВС Индии нанесли удар по расположенному на территории Пакистана лагерю боевиков запрещенной в России группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Это стало реакцией на унесший жизни 45 человек масштабный теракт, который совершили боевики из Пакистана. Смертник подорвал себя возле военных в штате Джамму и Кашмир. Атаки ВВС Индии вызвали ответную реакцию Пакистана, которые нанесли удары по индийской территории. Во время воздушного боя индийский самолет Миг-21 был сбит пакистанским истребителем JF-17.

Ранее Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между странами. Об этом сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана шейх Рашид Ахмед.

Он отметил, что не хочет войны с Индией, но конфликт может произойти в ближайшие три или четыре месяца. «Если против нас будет вестись война, то она станет последней», — подчеркнул министр.

Пока ситуация остается хотя и напряженной, но достаточно стабильной. Несмотря на угрожающую риторику, обе стороны вряд ли пойдут на военный конфликт в ближайшее время. Эксперты отмечают, что давление мировых держав на оба государства, воспрепятствует крупномасштабной войне. Большинство мировых игроков, включая США и Россию, призывают стороны проявлять сдержанность, не допуская эскалации.

Как отмечает индийский политический комментатор Санджай Капур в статье на южноафриканском портале IOL,

вопрос Кашмира «продолжает оставаться одним из самых неразрешимых и продолжительных споров в мире».

При этом, анализируя ситуацию, эксперт пишет, что проблема глубже, чем вопрос Кашмира. Возможное обострение конфликта может ударить по интересам США в Афганистане откуда Вашингтон намерен вскоре вывести свои войска. Для благополучного вывода своих военных Белому дому нужна помощь Пакистана, который имеет влияние на радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России). Любое обострение на границе может заставить Пакистан выйти из «сделки» с США.