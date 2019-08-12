«Я не верю вам»: как увольняет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области. Сейчас Зеленский находится здесь с рабочей поездкой.

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Кроме того, президент Украины потребовал сменить представителей девяти районных отделов полиции в этих же регионах.

«Если мы говорим о Житомирской, это Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я вас очень прошу уволить», — цитирует УНН слова Зеленского, который обратился к главе нацполиции. Князев, в свою очередь, пообещал выполнить президентское поручение. Глава государства также обвинил чиновников в причастности к хищениям янтаря, который незаконно добывают в регионе.

По мнению главы государства, свой пост должен покинуть также руководитель областной полиции Вячеслав Печененко. «Я тоже вам рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином [министром внутренних дел Арсеном] Аваковым, сейчас — с господином Князевым.

Я не верю вам. За четыре года, вы говорите, что прекратили [незаконную добычу янтаря], а у меня есть экономические выводы… Вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами», — уверен лидер страны.

В отношении увольнения председателя СБУ Житомирской области Зеленский сказал, что поручит врио главы СБУ Ивану Баканову рассмотреть другую кандидатуру.

Решение об увольнении полицейских Владимир Зеленский принял в связи с незаконной добычей янтаря в регионе, которая вредит не только экономике страны, но и экологии. Так, незаконная добыча и контрабанда природного ресурса на Украине превращает отработанные места добычи «солнечного камня» в практически безжизненную пустыню, не пригодную для дальнейшего использования.

Зеленский также посоветовал криминальным авторитетам, которые «крышуют» незаконную добычу янтаря, сменить страну для проживания.

Президент Украины регулярно увольняет чиновников с момента вступления в полномочия в мае 2019 года. Так, тремя днями ранее, стало известно, что Зеленский назначил начальником департамента кибербезопасности СБУ Николая Кулешова, который работал первым замом главы департамента с 2014 года.

«Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

6 августа президент Украины уволил двух заместителей главы пограничной службы, о чем также было сообщено на сайте главы государства.

Так, он освободил от исполнения обязанностей Юрия Гресько и Артура Пименова, которые работали в службе с 2019 и 2018 годов соответственно.

Изменения в командующем составе коснулись и Сухопутных войск Вооруженных сил (ВСУ), а также командиров Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Зеленский назначил командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского командующим Сухопутными войсками. До этого этот пост занимал генерал-полковник Сергей Попок. Генерал-лейтенант Владимир Кравченко стал новым командующим объединенными силами.

В первый день августа президент страны сменил начальника управления Службы безопасности в Запорожской области, уволив Александра Хилько. В этот же день он назначил Сергея Борзова на пост главы государственного управления делами. До этого Борзов в течение пяти лет был замруководителя, после чего стал и.о. главы этого ведомства. Теперь же он назначен на руководящий пост сроком на пять лет. До начала политической карьеры Борзов играл в составе команды КВН «Винницкие перцы» и был директором команды КВН «Сборная Украины», передает РИА «Новости».

В конце июля Зеленский потребовал уволить главу регионального управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Причиной немедленной отставки чиновника стало видео, недавно размещенное украинскими СМИ, хотя оно было снято в 2018 году.

На кадрах глава регионального управления ведомства вызывает бойцов подразделения специального назначения КОРД, чтобы те задержали полицейских, которые незадолго до этого остановили машину Глуховери за нарушения ПДД. После задержания спецназовцы отвезли патрульных в его кабинет, где он побеседовал с сотрудниками полиции.

После размещения данного видеоролика в сети Зеленский в фейсбуке написал, что «в современном мире ничего невозможно скрыть». Глава государства был шокирован «цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом». По словам Зеленского, он был настолько поражен увиденным, что «сначала не имел слов, даже нецензурных».

Сам же Глуховеря позже написал в своем аккаунте, что «считает делом чести разобраться в ситуации» и «готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента».