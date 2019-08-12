Допрос Порошенко: дети экс-президента вышли к митингующим

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) для дачи показаний.

Следователи допрашивают экс-лидера по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

На время допроса охрана здания ГБР была усилена несколькими нарядами полиции, передает РИА «Новости». Подобные меры были предприняты из-за двух акций около ведомства, под стенами здания госбюро собрались противники и сторонники Порошенко.

Реклама

Вместе с экс-президентом к ГБР приехали его дети — две дочери и младший сын. Они решили поддержать отца и присоединились к митингу его сторонников. Одна из дочерей бывшего лидера Украины стояла с плакатом «зачистка информационного пространства».

Порошенко проходит по делу о покупке телеканала «Прямой» как свидетель. ГБР начало расследование сделки после обращения юриста, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

По его мнению, Порошенко «отмыл» деньги, получил контроль над СМИ и избежал уплаты налогов с помощью бывшего члена «Партии регионов» Владимира Макеенко.

Дело в том, что депутат приобрел телеканал «Тонис» и преобразовал его в «Прямой» в 2017 году. Однако, по словам Портнова, сделка была фиктивной и фактически каналом владеет бывший президент.

При этом адвокаты Порошенко настаивают, что обвинения Портнова являются «фантазиями». Юристы не раз отмечали, что бывший глава администрации Януковича не подкрепляет свои подозрения аргументами. Сам Порошенко называет данное дело наступлением на свободу слова.

Это не первое уголовное расследование, по которому Порошенко допрашивали в ГБР. В конце июля бывший президент ответил на вопросы следователей по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Речь идет об оборонном предприятии, которое было продано бывшим президентом в 2018 году. При этом завод занимался выполнением госзаказов. В рамках дела Порошенко подозревают в возможной причастности к легализации незаконных доходов — $300 млн опять же с помощью фиктивной сделки.

На родине Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. В частности, бывшего украинского лидера подозревают в захвате власти, превышении полномочий и госизмене. Большинство расследований, связанных с Порошенко, были организованы с помощью Портнова.

Наиболее резонансным является дело об инциденте в Керченском проливе. Порошенко подозревают в возможной государственной измене из-за введения военного положения перед президентскими выборами.

Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда украинские военные корабли незаконно пересекли государственную границу России в районе Керченского пролива. Остановить вторгшиеся суда мирным путем осуществить не удалось, поэтому российским пограничникам пришлось применить оружие. Москва расценивает данный инцидент как провокацию со стороны Киева. Однако на Украине происшествие связали с «агрессией». После инцидент указом Порошенко в стране на 30 дней было введено военное положение.

Несмотря на большое число уголовных производств, связанных с Порошенко, против бывшего лидера не было выдвинуто никаких обвинений. При этом, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, бывший президент является свидетелем в каждом из них.

«Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено»,

— заявлял Луценко.

Сам Порошенко не раз говорил, что на Украине нет дел против него. К примеру, после допроса по дело о продаже «Кузницы на Рыбальском» он сказал, что эту информацию ему подтвердили в ГБР.

«Мы получили еще раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — отмечал Порошенко.

Он также говорил, что любые сообщения о наличии дел против него, являются «неправдой».