Поправка Магнитского: Лондон пообещал санкции после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие «поправку Магнитского» к закону о санкциях уже после Brexit. Об этом говорится в статье главы британского МИДа для газеты The Telegraph.

«Когда мы покинем Евросоюз и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие «поправку Магнитского» из закона о санкциях Великобритании», — заявил Рааб.

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По его словам, он ознакомился с канадским опытом по применению аналогичной поправки для борьбы с нарушениями прав человека. Глава Форин-офиса также отметил, что нарушители «по всему миру» столкнутся с последствиями: заморозкой активов в Британии и запретом на въезд в страну.

Рааб подчеркнул, что «глобальная Британия» не будет «тихой гаванью» для людей, наживающихся на пытках.

Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского» весной 2018 года на фоне отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Бывший тогда заместителем главы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что британские санкции против России откладываются как минимум до момента Brexit.

Британская версия закона Магнитского позволяет не только запретить выдачу виз иностранным чиновникам и политикам, замешанным в коррупции и нарушающим права человека, но и дает возможность заморозить их активы на территории Соединенного королевства.

Кроме того, по закону будут публиковаться имена тех, кто обвиняется в нарушении прав человека и попадает под действие санкций.

В мае 2019 года группа британских парламентариев обратилась к тогдашнему министру иностранных дел Джереми Ханту с призывом ввести новые санкции против России до Brexit, передает ФАН.

В посольстве России в Лондоне заявили, что этот призыв противоречит заявлению британского посла в Москве Лори Бристоу о необходимости стабилизации отношений с РФ.

В США закон Магнитского был принят конгрессом и подписан тогдашним президентом Штатов Бараком Обамой в декабре 2012 года. Принятие этого документа было вызвано смертью юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве.

Российские власти расценили введение американский санкций против Кремля и силовиков как вмешательство во внутренние дела России, а МИД РФ охарактеризовал «закон Магнитского» как недружественный акт и провокацию.

В сентябре прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытается превратить Россию в страну-изгоя, используя скандал вокруг отравления в Солсбери.

По его словам, Запад сделал ставку «на изнурение правящего в России режима». Небензя добавил, что при любых обстоятельствах Россия должна продолжать действовать «в рамках приличий».

В 2007 году аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционную компанию Hermitage Capital Management, якобы раскрыл крупнейшее в российской истории единовременное хищение бюджетных средств — 5,4 млрд рублей. Перечень установленных им преступников включал в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Спустя 11 месяцев предварительного заключения аудитор скончался в больнице Следственного изолятора №1 Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники хищения, заявлял Магнитский. После его смерти в СИЗО США и ЕС ввели санкции в отношении данных россиян.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с НСН заявил, что смерть Магнитского вряд ли связана с деятельностью российских спецслужб.

«Не тот уровень этого Магнитского, чтобы надо было затевать такую операцию, в которой есть опасность, к тому же, допустить прокол. Я глубоко сомневаюсь, что для того, чтобы решить проблему с ним, могли привлекаться все возможные силы и средства, самые лучшие отравляющие вещества. Думаю, что скончался он совершенно по другой причине», – полагает Гончаров.