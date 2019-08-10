«Простите, о ком вы?» Трамп забыл фамилию президента Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.

Реклама

«Простите, о ком вы говорите?» — спросил в ответ Трамп.

Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро». Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем», передает ФАН.

Два месяца назад Трамп назвал Луну частью Марса.

«NASA... нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого является Луна)», — написал Трамп в своем твиттере, что вызвало неоднозначную реакцию у его подписчиков.

Один из пользователей в ответ предложил построить вокруг Марса забор и «сделать его снова великим».

В марте нынешнего года в Белом доме состоялось заседание консультативного совета по кадровой политике, которое посетил глава Apple Тим Кук — в рамках мероприятия он рассказал властям об образовательных инициативах своей компании.

Планы Apple пришлись по вкусу Дональду Трампу, который похвалил генерального директора.

«Мы будем наращивать рабочую силу, потому что нам придется это сделать. Столько новых компаний появляется. Такие люди, как Тим, постоянно движутся вперед и делают те вещи, которые я хотел бы делать правильно с самого начала. Я говорил: «Тим, вам следует начать делать это здесь», и вы именно так поступали.

Вы действительно много вкладываете в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл»,

— заявил глава Белого дома.

У всех присутствующих создалось впечатление, что американский президент забыл, как именно зовут Тима Кука или он действительно полагает, что его настоящая фамилия звучит как «Эппл». Впрочем, для этих целей на столе рядом с главой Apple стояла табличка-подсказка, которую Трамп проигнорировал.

В конце прошлого года на премьере фильма «Власть» актер Кристиан Бэйл, сыгравший в ленте бывшего вице-президента Штатов Дика Чейни, поделился с журналистом портала Variety своей историей знакомства с Дональдом Трампом. Произошло это еще в 2011 году во время съемок блокбастера «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Мы снимали «Бэтмена» в «Трамп-Тауэр», и он пригласил нас в свой офис. Я думаю, он принял меня за Брюса Уэйна, — поведал Бэйл. — Потому что я был одет как Брюс Уэйн, и он общался со мной, будто я Брюс Уэйн. Поэтому я просто подыгрывал. Это было довольно забавно. Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке».

Чуть ранее Трамп также попал в смешную ситуацию, вернее – снова сам ее создал. Во время посещения детского госпиталя в Огайо президент США не смог правильно раскрасить американский флаг.

Фотографию, где президент раскрашивает флаг, опубликовал в своем твиттере министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, который посетил госпиталь вместе с Трампом и его женой Меланьей. Пользователи твиттера обратили внимание на ошибку и высмеяли Трампа.

Некоторые подчеркивали, что

президент США мог перепутать американский флаг с российским, намекая на «сговор» Трампа с Россией,

многие заметили, что на фотографии Трамп смотрит на раскраску сидящей рядом девочки и предположили, что он пытается «срисовать» флаг у нее.

Весной 2018 года президент США назвал гендиректора военно-промышленной корпорации Lockheed Martin «Мэрилин Локхид», хотя на самом деле ее зовут Мэрилин Хьюсон.

В 2017 году, в ходе своего выступления перед лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп упомянул страну «Намбию» — он мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но страны под названием Намбия в реальности не существует.

«В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — сказал президент США, комментируя улучшение ситуации со здравоохранением в африканских странах.

Ранее Трамп заявил о том, что Вашингтон продал Норвегии истребители, которые существуют только в компьютерной игре Call of Duty.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. В общей сложности 52 [штуки]», — похвастался глава Белого дома.

Американский лидер, по-видимому, запутался в цифрах: он соединил название существующего истребителя и число 52 — общее количество истребителей, поставленных Норвегии.