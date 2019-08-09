«Нож в спину»: чем закончится противостояние в Киргизии

Арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева активно обсуждается западными СМИ. Для задержания политика спецназу понадобилось два дня, в результате операции пострадали 98 человек, один боец спецназа умер от полученных ранений. Сам Атамбаев на второй день сдался властям, теперь он арестован 26 августа. Экс-президенту предъявлены обвинения в коррупции. Операцию по задержанию сложно назвать удачной. Правительство Киргизии, судя по всему, не предусмотрело столь активное сопротивление со стороны сторонников экс-президента.

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7 августа штурм силовиков не принес результатов. Сторонники Атамбаева заблокировали спецназ на территории его резиденции, после чего и вовсе отбили атаку, и даже смогли захватить пленных.

На второй день операции замглавы МВД Курсан Асанов провел переговоры с экс-президентом, в результате которых Атамбаев и принял решение сдаться. В соцсетях появилась видеозапись, на которой слышно, как бывший лидер потребовал от правительства не трогать его сторонников.

«Во-первых, Алмазбек Шаршенович, нам нужно спокойствие народа. Мне не нужно кровопролития, все решится законным путем. Я выражаю вам благодарность. Ваших людей не тронут. Время уходит, вы можете выходить», — сказал Асанов бывшему президенту.

После задержания, сторонники Атамбаева провели митинг против его задержания на центральной площади Бишкека, в котором приняли участие около тысячи человек. Правоохранительные органы для разгона применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

27 июня парламент Киргизии принял решение лишить Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Таким образом, политик оказался под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Бывший лидер страны подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ столицы, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, незаконном получении участка для строительства жилого дома, а также помощи при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев был вызван на допрос в качестве свидетеля, однако он так и не пришел. Все обвинения экс-президент отрицает.

Алмазбек Атамбаев стал первым президентом в истории постсоветской Киргизии, который передал власть мирным, демократическим путем. Его преемником стал Сооронбай Жээнбеков. Политиков связывали достаточно близкие отношения. Политологи сходятся во мнении, что между Атамбаевым и Жээнбековым существовали некоторые договоренности.

Впрочем, в то, что договоренности будут соблюдаться, мало кто верил. В 2017 году поддержка на тот момент президента Атамбаева действительно была важна для его преемника. Однако Жээнбеков – достаточно самостоятельная фигура, он не пожелал долго находиться в зависимости от кого бы то ни было.

Экс-президент, впрочем, видел иной вариант развития событий. Атамбаев рассчитывал сохранить большую долю власти и влияния в стране, которые обеспечивают политикам доступ к ресурсам и контроль за финансовыми потоками.

После того, как Жээнбеков пришел к власти, в Киргизии гадали, какой пост в награду за поддержку достанется Атамбаеву, его прочили в спикеры парламента или в лидеры фракции большинства. Однако ожиданиям экс-президента не суждено было сбыться — от власти его начали постепенно отодвигать.

Атамбаев всячески пытался остаться в политическом пространстве Киргизии. Он даже выступал с критикой в адрес своего преемника и открыто заявлял, что успех Жээнбекова – целиком и полностью его заслуга.

«Мы дружили 24 года с Сооронбаем Жээнбековым. Я помню депутата Жээнбекова, который был председателем колхоза. Он сам говорит, благодаря мне в 2000 году стал вице-спикером. В 2007-м он стал министром в моем правительстве, — говорил Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» в 2018 году. —

Я бы сказал так: есть люди, которые могут даже десятки лет, 20-25 лет прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, как-то добиваться чего-то за счет этой спины друга, но приходит момент, когда он думает: эта спина мне уже не нужна! И он с большой радостью втыкает нож в эту спину».

В свою очередь, Жээнбеков перешел к действиям — постепенно начали подвергаться уголовному преследованию многие сторонники экс-президента. Атамбаев намеки если и понял, то предпочел проигнорировать.

В мае президент Киргизии подписал закон, позволяющий привлекать бывших лидеров страны к уголовной ответственности, после чего Атамбаеву и выдвинули обвинения в коррупции.

Обоих политиков эксперты характеризуют как сильных и жестких личностей. Об этом говорит и тот факт, что в ходе штурма экс-президент сам стрелял по бойцам спецназа.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», — признался политик журналистам. При этом Атамбаев заявил, что «старался не попадать» в людей.

Противостояние двух этих людей выходит за рамки их личной взаимной неприязни и борьбы за влияние. Киргизское общество с давних времен расколото по принципу север — юг. Политические элиты в стране представляют именно эти две стороны.

Сооронбай Жээнбеков — представитель южных территорий, там его поддержка достаточно высока. Алмазбек Атамбаев, наоборот, относится к числу северной элиты. Правда, по мнению многих экспертов, сейчас экс-президент уже утратил былую поддержку даже на севере. При этом некоторую популярность он все же сохранил, что и продемонстрировали события последних дней.

Кроме того, поддержку Атамбаеву оказали и некоторые популярные политики. В частности, экс-премьер-министр Темир Сариев возложил ответственность за ситуацию на правительство. Более того, в связи с последними событиями в Киргизию вернулся оппозиционный политик Омурбек Бабанов, в отношении которого, к слову, возбуждено уголовное дело. Он был главным противников Жээнбекова на президентских выборах, и ожидать от него поддержки президента в сложившейся ситуации не приходится.

Логичным становится вопрос о вероятности гражданской войны в Киргизии, где уже неоднократно власть менялась революционным способом. Предыдущие лидеры — Акаев, а затем Курманбек Бакиев — были свергнуты в результате революционных событий, и в настоящее время живут за пределами страны.

«На это есть шансы, я бы не сказал, что они очень большие, все-таки. Во-первых, Россия крайне не заинтересована в начале очередной гражданской войны, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор евразийского информационного центра Алексей Пилько. — Скорее всего, усилиями соседей как-то это все будет приведено в должное положение».

Киргизия занимает достаточно сложное геополитическое положение. Соседи страны — Россия, Китай и Казахстан не заинтересованы в гражданской войне у себя под боком. При этом Москва и Пекин оказывают значительную финансовую поддержку Бишкеку, который находится не в лучшем экономическом положении. Так, например, сейчас внешний долг Киргизии перед Китаем составил 1 млрд 711,6 млн долларов. Всего же внешний госдолг равен почти $3,8 млрд, причем всего за последние десять лет он вырос в 200 раз.

«Зачем России гражданская война в Киргизии? Там наша ключевая [военная] авиабаза в Канте находится, у нас хорошие отношения с Киргизией. Зачем Китаю гражданская война под боком? Казахстану это вообще ни к чему. Как раз-таки все соседи Киргизии заинтересованы, чтобы там не дай бог ничего не случилось, от чего может пойти экспорт нестабильности в центрально-азиатском регионе, — отмечает Алексей Пилько. — Поэтому шансы избежать гражданской войны есть. Конечно, могут быть серьезные разногласия в киргизских элитах, но развязать полноценную гражданскую войну им уже не позволят внешние факторы».

Пока Атамбаева допрашивали в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в Бишкек прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев для участия в Евразийском межправительственном совете. Он также встретился и с президентом республики, который оказал российскому политику достаточно теплый прием.

Комментируя ситуацию с арестом экс-президента, Медведев подчеркнул, что это внутреннее дело Киргизии, при этом он также отметил, что страна «исчерпала лимит на революции в XXI веке».