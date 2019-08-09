«Это призыв к действию»: зачем дипломата США вызвали в МИД

Советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона вызвали в МИД России. Причиной для этого стали публикации, сделанные на сайте американской дипмиссии, а также в официальным аккаунтом управления по консульским вопросам Госдепартамента в твиттере и затронувшие тему несогласованных акций, прошедших в Москве.

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По информации пресс-службы МИД, в связи с этим дипломату было сделано представление. Как считают в министерстве, это было попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Так, темой публикации 2 августа стало запланированное на следующий день несогласованное шествие, организаторами которого выступили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. К сообщению были приложены составленные ими маршрут и расписание акции. Также в аккаунте американской дипслужбы было предупреждение об ожидавшемся полицейском усилении с призывом избегать мест проведения акции.

Это не единственное подобное сообщение в аккаунте управления — там регулярно появляются уведомления подписчиков о различных акциях в регионах присутствия. Однако обычно ведомство ограничивается лишь упоминанием об акции, тогда как в сообщении о московском шествии были использованы даже агитационные материалы его организаторов.

Российский МИД заявил, что считает публикацию управления по консульским вопросам «призывом к действию» и «агитацией в пользу участия» в несогласованной акции. Ранее российские дипломаты также раскритиковали освещение этих же акций российским отделом немецкого издания Deutsche Welle. По этому поводу в министерство была вызвана временная поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.

«Такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России. Подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства», — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел.

Также публикации, посвященные несогласованным акциям по поводу выборов в Мосгордуму, появлялись и в твиттер-аккаунте самого американского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила о недопустимости подобных действий. Выступая в эфире телеканала «Россия-1», дипломат высказала мнение, что американская сторона была активно вовлечена в организацию несогласованных мероприятий — как в публичном, так и в закрытом режиме.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть какой-то паритет, какое-то взаимоуважительное отношение», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Это уже не первый раз, когда американских дипломатов обвиняют во вмешательстве во внутренние дела России. Занимавший с 2012 по 2014 год должность посла Соединенных Штатов Майкл Макфол встречался с оппозиционными лидерами в стенах американского посольства и регулярно критиковал деятельность России как на международном направлении, так и внутри страны. В 2015 году — уже после того, как Макфол покинул должность — ему был запрещен въезд в страну.

Во вторник нынешний американский посол в России Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо, в котором попросил освободить его от занимаемой должности.

«Мы оцениваем его как профессионала, но, к сожалению, реализовать потенциал, заложенный в двусторонних отношениях, в условиях того, что мы сейчас наблюдаем с США, просто не представлялось возможным», — прокомментировала заявление посла Мария Захарова. О том, кто займет место Хантсмана, на данный момент неизвестно.