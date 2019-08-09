Последствия расстрелов: как Трамп возвращает смертную казнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание минюсту разработать документ, вводящий на федеральном уровне смертную казнь за массовые убийства и расстрелы. Как рассказал в своем обращении к народу глава американской нации, он попросил ведомство подготовить законопроект, согласно которому совершающие преступления на основе ненависти и устраивающие массовую стрельбу люди должны получать смертный приговор.

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Смертная казнь в этих случаях должна приводиться в исполнение «быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек».

Обращение было сделано после массовых расстрелов в городах Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтон, штат Огайо. Они произошли в один день. От рук стрелков, которые исповедовали националистические идеи, погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

Как напоминает телеканал CNN, Трамп многие годы был ярым сторонником смертной казни. Так, в 1990 году он даже выкупил рекламную полосу в издании «Нью-Йорк Таймс», чтобы призвать к смертной казни для группы подростков, которых обвинили в убийстве женщины в Центральном парке. Позже их невиновность в совершении преступления была доказана в ходе экспертиз.

В настоящее время смертная казнь предусмотрена законодательством 29 американских штатов из 50. Ранее, в 1960-е, с этим видом наказания велась активная борьба. Итогом стал мораторий на ее исполнение, действовавший с 1972 года. После того, как он был отменен в 1976 году, в стране казнили 1484 заключенных, в том числе 19 — в 2018 году.

До конца года приговор будет приведен в исполнение в отношении еще восьми человек по всей стране. Всего же 62 заключенных ожидают смертной казни за федеральные преступления. Наказание предусмотрено за убийство, торговлю наркотиками, а также шпионаж и государственную измену.

По вопросу смертной казни американское общество расколото пополам — ее поддерживают 50% американцев, правда это меньше, чем в 2000 году, когда за этот вид наказания выступали 60% опрошенных. Большинство сторонников отмены смертной казни поддерживают демократов, хотя среди видных лидеров Демпартии есть и те, кто выступает за смертную казнь. Ранее среди сторонников смертной казни был вице-президент США Джо Байден. Однако, как отмечает CNN, политик, похоже, пересмотрел свои взгляды. В его предложениях как кандидата в президенты говорится о необходимости отмены казни.

На электрический стул со словами Достоевского

«Об уровне цивилизации общества можно судить по его тюрьмам», — эту фразу одного из самых известных людей, кому довелось оказаться в заключении, — русского писателя Федора Достоевского — можно увидеть на проходной одной из тюрем США в штате Вирджиния.

Корреспондент «Газеты.Ru» посетил это место в середине 2000-х во время тура, организованного Госдепом США.

К смертной казни, которая проводится в тюрьме, персонал относился спокойно и буднично. Один из охранников демонстрировал электрический стул и даже в шутку предложил присесть на него: «Он комфортабельный».

В то же время это тяжелая стрессовая работа, о чем свидетельствовала табличка в память одного из охранников на стене комнаты. Как объяснил один из сотрудников тюрьмы, ее повесили в честь коллеги, который умер от сердечного приступа дома после смены.

Однако нюансы казни на электрическом стуле или с помощью смертельных инъекций не смущают сторонников смертной казни. Многие из них уверены, что это адекватное наказание за гибель их близких, и приходят посмотреть на экзекуцию в тюрьмах.

«Когда кто-то убивает другого, это создает дисбаланс, который нельзя исправить, пока душа, совершившая это преступление, больше не присутствует на земле», — рассказывала в интервью одной из американских газет жительница Техаса Робин Келли, чьи близкие были убиты человеком, впоследствии приговоренным к смерти.

Для противников смертной казни гораздо более важный аргумент — возможность ошибки, из-за чего может быть убит невинный человек. Так, по данным Американского союза гражданских свобод, с 2011 года более 270 человек, включая 17 человек, приговоренных к смерти, были освобождены от наказания в связи с проведением тестов ДНК, которые доказали непричастность этих людей к преступлениям.

В 2017 году благодаря проведенному тесту ДНК губернатор штата Миссури Эрик Роберт Грейтенс отменил казнь приговоренного к смерти Марселлиуса Вильямса. Афроамериканец был осужден за убийство женщины в 1998 году и многие годы ждал смертного приговора. Благодаря анализу ДНК удалось выяснить, что кровь на орудии убийства принадлежала другому человеку.

В отличие от США в России смертная казнь не проводится с 1996 года. Вступив в Совет Европы, РФ взяла на себя обязательство не применять к осужденным высшую меру наказания. При этом в России немало тех, кто поддерживает смертные приговоры за особо тяжкие преступления.

Согласно опросу «Фонда общественное мнение», проведенному в 2015 году, 60% россиян назвали смертную казнь допустимым наказанием. Однако число сторонников смертной казни даже в достаточно консервативном российском обществе снижается — в 2001 году допустимым наказанием смертную казнь считали 80% опрошенных.

Высокий уровень поддержки смертной казни в российском обществе дает возможность влиятельным фигурам допускать ее применение в определенных случаях.

В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь. Применять соответствующее наказание следовало бы, по его словам, «только в исключительных случаях и в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Среди сторонников применения смертной казни есть немало тех, чьи близкие погибли от рук жестоких преступников и серийных убийц.

В то же время часть экспертов считают, что пожизненное заключение без возможности выйти на свободу — достаточно адекватная мера наказания.

К тому же в России условия содержания совершивших тяжкие преступления преступников весьма суровые.

В то время как в Норвегии террорист Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 подростков в летнем молодежном лагере, содержится в камере, напоминающем комнату гостиницы.

Российские заключенные, получившие пожизненный срок, сидят в тюрьме «Полярная сова» в расположенном в Якутии поселке Харп.

«Тюрьма внешне ничем не отличается от подобных ей исправительных учреждений. Тем не менее, отрезанность от «большой земли» там чувствуешь. По дороге от Лабытнанги до Харпа безжизненная, почти голая земля. Пустые пространства. Несколько сот километров и Северный Ледовитый океан», — рассказывает «Газете.Ru» кандидат юридических наук публицист Марк Фейгин, который посещал это место как адвокат одного из пожизненно осужденных.

По мнению Фейгина, «соблюдение моратория важно, если РФ хочет и дальше оставаться членом СЕ и соблюдать нормы международного права, прежде всего, в области прав человека».

Как отмечает юрист, «смертная казнь — это мера наказания, выходящая за рамки пенологии, ее наличие или отсутствие в уголовно-исполнительной практики не может считаться внутренним делом государства».