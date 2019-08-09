Враг президента: лидер оппозиции вернулся в Киргизию. ОНЛАЙН

Оппозиционер Омурбек Бабанов со второй попытки вернулся в Киргизию

Оппозиционный политик Омурбек Бабанов вернулся в Киргизию и направляется в Бишкек. Бабанов был главным оппонентов президента страны Сооронбая Жээнбекова на выборах главы государства. На родине политику грозит уголовное преследование. В то же время Бабанов решил вернуться из-за ареста экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева. Как развиваются события в Киргизии, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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14:10

В то же время Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения. Сторонники бывшего президента заявили, что планируют продолжать борьбу.

14:00

Атамбаева доставили в МВД Киргизии вечером, 8 августа. По словам адвоката Сергея Слесарева, экс-президента подозревают в коррупции. При этом сторонники Атамбаева негативно отреагировали на его задержание и вышли на акцию протеста в Бишкеке.

13:50

Спецназ потратил почти сутки на задержание Атамбаева из-за его сторонников. Дело в том, что люди выступили против действий силовиков. В результате столкновений пострадали более 80 человек и погиб один спецназовец.

13:40

В то же время Бабанов решил вернуться в Киргизию на фоне ситуации вокруг Атамбаева. Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по задержанию экс-президента страны еще 7 августа. Силовикам потребовалось три штурма для захвата Атамбаева. При этом в итоге политик сдался сам.

13:30

После возвращения в Киргизию Бабанов поблагодарил своих сторонников за теплый прием.

«Главное на текущий момент — это мир и спокойствие в нашей стране. Моему приезду никто не препятствовал», — цитирует слова Бабанова Sputnik.

Он также подчеркнул, что ГКНБ предупреждал его о привлечении к уголовной ответственности.

13:20

Между тем в ГКНБ заявили, что Бабанов будет привлечен к ответственности в рамках закона.

В ведомстве добавили, что в настоящее время расследуются два уголовных дела, связанных с Бабановым.

13:15

Самолет Бабанова уже приземлился в международном аэропорту Манас, и теперь политик направляется в сторону Бишкека. При этом у терминала Бабанова ждали его сторонники. Толпа встретила политика радостными криками.

13:10

В то же время госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии возбудил в отношении Бабанова дело по подозрению в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков.

13:05

Генпрокуратура Киргизии возбудила против Бабанова уголовное дело после выборов президента. Политика подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки.

13:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня бывший лидер киргизской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов вернулся на родину. Он покинул страну после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. Тогда лидером страны стал Сооронбай Жээнбеков. При этом политик вернулся в Киргизию из-за задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Как ожидается, сотрудники правоохранительных органов могут задержать Бабанова.

«Газета.Ru» будет следить за ситуацией в режиме онлайн.