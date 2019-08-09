Враг президента: лидер оппозиции вернулся в Киргизию. ОНЛАЙН

В то же время Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения. Сторонники бывшего президента заявили, что планируют продолжать борьбу.
Атамбаева доставили в МВД Киргизии вечером, 8 августа. По словам адвоката Сергея Слесарева, экс-президента подозревают в коррупции. При этом сторонники Атамбаева негативно отреагировали на его задержание и вышли на акцию протеста в Бишкеке.
Спецназ потратил почти сутки на задержание Атамбаева из-за его сторонников. Дело в том, что люди выступили против действий силовиков. В результате столкновений пострадали более 80 человек и погиб один спецназовец.
В то же время Бабанов решил вернуться в Киргизию на фоне ситуации вокруг Атамбаева. Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по задержанию экс-президента страны еще 7 августа. Силовикам потребовалось три штурма для захвата Атамбаева. При этом в итоге политик сдался сам.
После возвращения в Киргизию Бабанов поблагодарил своих сторонников за теплый прием.
«Главное на текущий момент — это мир и спокойствие в нашей стране. Моему приезду никто не препятствовал», — цитирует слова Бабанова Sputnik.
Он также подчеркнул, что ГКНБ предупреждал его о привлечении к уголовной ответственности.
Между тем в ГКНБ заявили, что Бабанов будет привлечен к ответственности в рамках закона.
В ведомстве добавили, что в настоящее время расследуются два уголовных дела, связанных с Бабановым.
Самолет Бабанова уже приземлился в международном аэропорту Манас, и теперь политик направляется в сторону Бишкека. При этом у терминала Бабанова ждали его сторонники. Толпа встретила политика радостными криками.
В то же время госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии возбудил в отношении Бабанова дело по подозрению в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков.
Генпрокуратура Киргизии возбудила против Бабанова уголовное дело после выборов президента. Политика подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки.
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Сегодня бывший лидер киргизской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов вернулся на родину. Он покинул страну после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. Тогда лидером страны стал Сооронбай Жээнбеков. При этом политик вернулся в Киргизию из-за задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Как ожидается, сотрудники правоохранительных органов могут задержать Бабанова.
«Газета.Ru» будет следить за ситуацией в режиме онлайн.