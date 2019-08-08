Незаконные перелеты: спикер парламента Польши подал в отставку

Спикер нижней палаты польского парламента (сейма) Марек Кухчиньский заявил, что добровольно подаст в отставку из-за разразившегося в Польше скандала, связанного с использованием служебного самолета в личных целях. Об этом глава сейма сообщил во время совместной пресс-конференции с лидером правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

«Информирую, что завтра я собираюсь отказаться от должности спикера сейма», — сказал в четверг, 8 августа, Кухчиньский. При этом он заверил, что во время своей работы на посту спикера нижней палаты парламента Польши он ни разу не нарушал закон — полеты были связаны со служебной деятельностью.

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Кроме того, Кухчиньский утверждает, что «не нанес ущерба государству». В свою очередь, председатель партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский заявил, что не считает Кухчиньского виновным: «Спикер не нарушил закон». В то же время он отметил, что если у общественности другое мнение, то правящая партия прислушается к нему. Кроме того, Качиньский пообещал, что государство в скором времени урегулирует на законодательном уровне все вопросы, связанные с перелетами первых лиц страны.

Ранее в эфире Польского радио пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заверил, что законы Польши будут изменены — внесут необходимые правки, регулирующие подобные вопросы. По его словам, членам семьи, если они будут сопровождать чиновника в путешествии, необходимо будет лично оплатить поездку.

Отставки спикера начала добиваться оппозиция, недовольство которой вызвали сообщения, что Кухчиньский многократно путешествовал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом. Как отмечает РИА «Новости», дебаты в польском парламенте для решения вопроса об отставке спикера сейма назначены на пятницу, 9 августа.

Скандал разгорелся еще в июле. Тогда стало известно о регулярных перелетах Кухчиньского с семьей в выходные и праздничные дни. Изначально он признался в 23 таких перелетах, позже стало известно, что их было около 100, передает ТАСС.

По данным агентства, в качестве компенсации на волне скандала политик перевел на благотворительные цели порядка $4 тыс. (около 15,5 тыс. злотых), однако оппозицию это не удовлетворило. По их подсчетам, государство потратило на поездки спикера несколько миллионов злотых.

Газета Wyborcza ранее сообщила, что каждый такой перелет спикера нижней палаты парламенты в документах был обозначен как «официальная миссия» с пометкой «срочно» и «очень срочно».

Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы на середину октября. Свое решение он принял после консультаций с Государственной избирательной комиссией республики.

«Президент подписал постановление о проведении выборов в сейм и сенат (нижнюю и верхнюю палаты парламента. — «Газета.Ru»). Выборы пройдут 13 октября», — приводит Польское агентство печати слова пресс-секретарь президента Блажея Спыхальского.

Избирательная кампания начнется после того, как постановление лидера страны будет опубликовано в «Официальном вестнике». Как передает ТАСС, последние опросы общественного мнения показали, что правящая в республике партия «Право и справедливость» может рассчитывать более чем на 30% голосов избирателей, что обеспечивает ей сохранение лидерства в стране.

Оппонентами «ПиС» будут «Гражданская платформа» (ГП), а также левые силы, которые создали свою коалицию под названием «Левые».

Выборы в парламент Польши проходят каждые четыре года. При этом по итогам прошлых выборов «Право и справедливость» получила большинство мест в сейме — 235 из 460 мандатов. До этого в польский сейм контролировала «Гражданская платформа», которая по итогам выборов 2015 года оказалась на втором месте.

В то же время правящая польская партия имеет успех и в европарламенте. Во время майских выборов «ПиС» набрала 45,57% голосов.