Гранаты и стрельба: новый штурм резиденции Атамбаева. ОНЛАЙН

В то же время председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что готов уйти в отставку.

«В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия», — сказал Опумбаев.

Однако Жээнбеков отказался принимать отставку главы госкомитета нацбезопасности.