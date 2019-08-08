Гранаты и стрельба: новый штурм резиденции Атамбаева. ОНЛАЙН

Россия призывает стороны конфликта в Киргизии к сдержанности, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа», — цитирует слова Нарышкина РИА «Новости».
К резиденции Атамбаева выехали 11 бригад скорой помощи, передает Sputnik. По его данным, никто не вызывал «скорую» в этом районе.
Силовики не пускают журналистов к резиденции Атамбаева, передает портал 24.kg. Дороги к селу Кой-Таш, в котором находится дом экс-президента, заблокированы.
В парламенте Киргизии предложили ввести комендантский час в отдельных районах страны. Однако депутаты пока не пришли к единому мнению по данному решению.
Между тем Жээнбеков заявил, что Атамбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.
«Атамбаев будет приглашен в качестве свидетеля по тяжким преступлениям», — цитирует слова Жээнбекова РИА «Новости».
Около резиденции Атамбаева, по данным Sputnik, наблюдаются проблемы с сотовой и интернет связью.
В штурме резиденции Атамбаева участвуют более 2 тысяч силовиков. Против них выступают сторонники экс-президента, их около 400 человек.
В то же время парламент Киргизии предложил объявить в стране чрезвычайное положение на фоне ситуации вокруг Атамбаева, передает ТАСС.
Сторонники Атамбаева продолжают оказывать сопротивление силовикам. Пока сотрудники силовых ведомств не смогли проникнуть в дом бывшего президента.
Бойцы спецназа смогли проникнуть на территорию резиденции Атамбаева, передает ТАСС со ссылкой на штаб экс-президента.
К дому Атамбаева выехали четыре машины скорой помощи, по данным Sputnik, врачи направляются к резиденции из Бишкека.
Между тем экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов заявил, что сторонники Атамбаева освободили силовиков, которые попали в плен во время вчерашних столкновений. «Люди освободили их по просьбе Алмазбека Атамбаева», — цитирует слова Ниязова 24.kg.
На территории резиденции Атамбаева произошел пожар, передает ТАСС. Площадь возгорания пока неизвестна.
Силовики перекрыли дорогу из Бишкека в село Кой-Таш, в котором находится резиденции Атамбаева.
В то же время в комитете нацбезопасности заявили, что погибший в результате вчерашних столкновений спецназовец был подстрелен из снайперской винтовки. «Он был ранен из снайперской винтовки», — сказал глава ведомства Орозбек Опумбаев.
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева, передает ТАСС. По его данным, бойцы спецназа применили светошумовые гранаты.
В то же время председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что готов уйти в отставку.
«В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия», — сказал Опумбаев.
Однако Жээнбеков отказался принимать отставку главы госкомитета нацбезопасности.
Между тем сторонники Атамбаева, которые вышли на акцию протеста в Бишкеке, отправились к резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. Об этом сообщает Sputnik.
В Госкомитете национальной безопасности Киргизии заявили, что силовики намерены продолжить операцию по захвату Атамбаева. В ведомстве также пообещали «довести дело до конца».
Около резиденции Атамбаева присутствует 200 сотрудников правоохранительных органов и более 400 сторонников бывшего президента.
В то же время в Кой-Таше началась стычка милиции и сторонников Атамбаева, передает Sputnik. В милиционеров летят коктейли Молотова и камни. Силовики начали применять светошумовые гранаты.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил закон, когда использовал оружие против силовиков. Он также добавил, что экс-лидера пытались задержать как свидетеля.
В то же время силовики обвинили сторонников Атамбаева в использовании огнестрельного оружия. При этом спецназовцы стреляли в ответ только резиновыми пулями. После штурма Атамбаев заявил, что лично использовал оружие против силовиков. Однако он подчеркнул, что старался не попасть в людей.
В результате столкновений между силовиками и сторонниками Атамбаева от пулевого ранения погиб один из спецназовцев. Пострадали 52 человека. Спецназовцы дважды штурмовали резиденцию экс-президента в селе Кой-Таш, однако так и не смогли задержать его.
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Сегодня бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга своих сторонников. Экс-лидер страны решил созвать акцию протеста из-за штурма его дома. Накануне спецназ попытался задержать Атамбаева, но сторонники бывшего президента отбили своего лидера. На родине в отношении Атамбаева идет следствие, бывшего президента подозревают в коррупции. Сам экс-президент отрицает все обвинения.
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