«Никогда не был бездельником»: 45 лет после отставки Никсона

45 лет назад свой пост покинул 37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон. Он стал единственным главой Америки в новейшей истории, который досрочно ушел с поста. Причиной этому стал крупный политический скандал.

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«Я никогда не был бездельником. Уход с должности до того, как мой срок закончен, кажется противным каждой части моей души. Но, как президент, я должен в первую очередь руководствоваться интересами Америки. Америке нужен президент, который будет работать в полную силу, особенно c проблемами, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом», — эти слова стали последним обращением Ричарда Милхауса Никсона к американца в качестве лидера нации, ведь именно в этой речи он объявил об отставке.

Карьеру одного из самых влиятельных президентов США в 1974 году подорвал знаменитый Уотергейтский скандал, названный в честь гостиницы «Уотергейт» в центре Вашингтона. Установленная в отеле аппаратура для прослушивания конкурентов-демократов, как выяснили журналисты, была санкционирована руководством партии президента — Республиканской.

И, хотя прямых доказательств против него не было, как президент и лидер партии Никсон должен был уйти. Над ним нависла угроза импичмента и добровольная отставка была единственной возможностью избежать его.

Позже исполняющий обязанности главы ФБР Патрик Грей признался, что уничтожил документы по делу о прослушке штаба Демократической партии с одобрения президента Никсона.

Так завершилась карьера одной из наиболее противоречивых фигур американской политики.

Свою работу в Белом доме Никсон начал еще в 1953 году как вице-президент США в администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Спустя многие годы о Никсоне спорят — он до сих пор является кумиром для одних и и исчадием ада для других. Однако, несмотря на критическое отношение к фигуре политика в американских либеральных кругах, он сделал немало для развития отношений с СССР.

Приход к власти в Советском Союзе Леонида Брежнева, а в США — Ричарда Никсона, дали возможность обоим государствам извлечь уроки из Карибского кризиса. Конечно, так называемые конфликты «низкой интенсивности» в третьих странах, вмешательства в дела других государств двумя великими державами никуда не делись, однако стали более понятны правила игры — прямого столкновения необходимо избегать, а ядерное оружие, которого накопилось много, необходимо сокращать.

Так началась знаменитая политика «разрядки», кульминацией которой стало подписание договора по Противоракетной обороне 1972 года. Также был подписан и Договор по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1), начался диалог о сокращении вооружений, сотрудничество в научно-технической и культурных областях.

Между странами были подписаны самые различные «мирные соглашения» от — мирного атома до сельского хозяйства и исследования мирового океана.

Большинство из них дали эффект — прежде всего, экономический — к 1974 году торговля СССР и США выросла втрое. С американской помощью в Советском Союзе был построен завод азотных удобрений, а в Штаты шли советские трактора. Стороны даже рассматривали строительство в СССР предприятия по выпуску большегрузных автомобилей по американской лицензии.

«Никсон был прагматиком, как, наверное, и его помощник по национальной безопасности, а позже — госсекретарь — Генри Киссинджер. Но он действительно хотел крупных свершений в американской внешней политике и во многом добился их. И в вопросах международных отношений Никсон разбирался весьма неплохо, значительно лучше подавляющего большинства других американских государственных деятелей»,

— рассказывал «Газете.Ru» декан факультета мировой политики МГУ Андрей Кокошин.

Никсон и его тогдашний советский партнер Леонид Брежнев подошли к встрече с разным политическим багажом. За спиной у Брежнева было вторжение в Чехословакию в 1968 году, которое ухудшило внешнеполитическое положение СССР, за спиной Никсона — непопулярная в обществе война во Вьетнаме.

Улучшая отношения с СССР, Никсон стал активно выстраивать политику сотрудничества с Китаем, пользуясь тем, что отношения этих двух стран были враждебными.

«Он выстраивал политику баланса интересов, используя, например, противостояние России и Китая», — рассказывал «Газете.Ru» глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

«Он имел репутацию ярого антикоммуниста, но смог на деле провести довольно-таки деидеологизированную политику и в отношении СССР, и в отношении Китая», — отмечал в беседе о Никсоне Кокошин.

Уйдя в отставку, Никсон, тем не менее, оставался достаточно влиятельной фигурой в консервативных кругах. Именно благодаря усилиям экс-президента в Вашингтоне в 1994 году был создан экспертный Центр Никсона для мира и свободы.

Политик также активно интересовался происходящим в СССР и посетил страну незадолго до путча августа 1991 года.

Наблюдения экс-президента о состоянии советского общества оказались весьма прозорливыми. «Он по-прежнему считает советского лидера государственным деятелем мирового класса. Но Никсон в ходе двухнедельной поездки также приобрел значительные сомнения в приверженности Горбачева реформам и его способности контролировать события», — писал его помощник, политолог Дмитрий Саймс о поездке бывшего президента США в The Washington Post в апреле 1991 года.

Своим политическим кумиром Никсона считает действующий президент США Дональд Трамп, который хранит письмо от Никсона полученное им еще в декабре 1987 года. Никсон решил написать Трампу, в то время бизнесмену, после того, как бывшая первая леди США Пэт Никсон посмотрела «Шоу Фила Донахью». В нем снимался Трамп, и передача ей очень понравилась.

«Как вы понимаете, она хорошо разбирается в политике, и она предсказывает: если вы решите участвовать в президентских выборах, то обязательно победите», — говорилось в письме Никсона Трампу.

Нынешний глава США неоднократно говорил о Никсоне комплементарно. Экс-президент привлекает Трампа своими нестандартными решениями внешнеполитических задач. Никсон также был апологетом реалистичного курса во внешней политике, отмечает Рогулев из фонда Рузвельта.

Однако, по мнению эксперта, Трампа и Никсона вряд ли можно сравнивать между собой. «Никсон был политик до мозга костей, он делал карьеру старательно и прошел весь политический путь. Был конгрессменом, вице-президентом и, наконец, президентом», — говорит Рогулев.

Декан факультета мировой политики МГУ Кокошин также не считает, что Никсона можно сравнить с Трампом: «Никсон был матерым, много раз битым политиком, он прошел много испытаний на пути к президентскому креслу. У Трампа ничего этого в биографии нет. Нет с ним рядом и людей, подобных Генри Киссинджеру».