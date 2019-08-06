«Имели виды»: Пушков объяснил заявление генсека НАТО о возвращении Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в НАТО «имели виды на Крым», а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг это признал, заявив ранее, что возвращение Крыма под российскую юрисдикция произошло якобы из-за усиления конкуренции между мировыми державами.

«[Столтенберг] признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался», — выразил свое мнение сенатор в твиттере.

Ранее Йенс Столтенберг, выступая в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии, заявил, что Крым вернулся в состав России из-за ее напористости. Он отметил, что в настоящее время для стан-участниц НАТО одним из главных вызовов является именно «соперничество великих держав».

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«Мы видим его последствия от Крыма <...> до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — приводятся слова Столтенберга в тексте его выступления, опубликованном на сайте НАТО.

По словам генсекретаря альянса, «возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия оказывают давление на основанный на правилах миропорядок». Последним примером этого он назвал закат ДРСМД.

При этом Столтенберг также утверждает, что Москва обозначила свое присутствие на Ближнем Востоке, продолжая наращивать свой военный потенциал.

Вслед за заявлением представителя НАТО в России посыпалась критика в адрес генсекретаря. Так, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил о проведенном в марте 2014 года референдуме, в ходе которого жители Крыма сами выбрали дальнейшую судьбу региона.

«То, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан. Это самая ключевая и главная позиция», — сказал Гемпель РИА «Новости», отметив, что Крым более 20 лет, пока был в составе Украины, тяготел все-таки к РФ. Он добавил, что полуостров является «исконной территорией России».

Парламентарий обратил внимание, что никто не мог повлиять на свободное волеизъявление крымчан, которые в большинстве своем заявили о желании стать россиянами.

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость», — добавил собеседник агентства. В то же время Гемпель пригласил всех, «кто не верит тому, что произошло в Крыму», приехать на полуостров и самим убедиться в том, что крымчане сделали осознанный самостоятельный выбор.

В то же время депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек сказал, что крымчане вернулись на свою историческую родину, а политика НАТО, которая была направлена против России, послужила катализатором этого процесса.

«Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран-участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию», — приводит РИА «Новости» слова Бальбека.

Он добавил, что население Крыма голосовало не только за возвращение на Родину, но и «за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх». «Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму», — считает депутат.

Подобные заявления Столтенберга о Крыме звучат не впервые. Так, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсекретарь НАТО отметил, что альянс не станет признавать «незаконную аннексию» Крыма.

«НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Согласно результатам голосования, большинство республиканских избирателей — 96, 77% — высказались за возвращение полуострова под юрисдикцию России. Однако этот выбор не признали европейские страны, США, а также Украина, которая до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной», территорией. В то же время Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России.