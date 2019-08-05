Конец автономии: Индия отменяет особый статус Кашмира

Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики. Согласно ей, большую часть законов, принимаемых в стране, должны одобрить законодатели региона. Статья также дает право на собственную конституцию и принятие самостоятельных решений по многим вопросам, за исключением обороны, связи и иностранных дел.

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Особый статус должен гарантировать определенную автономию единственному индийскому штату с мусульманским населением. Однако в понедельник, 5 августа, он был отменен президентским указом, сообщил парламентариям глава МИД Индии Амит Шах.

В речи перед парламентом Шах заявил, что отныне «вся конституция» будет действовать на территории штата.

Согласно законопроекту, Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Такой же статус получит историческая отделяющаяся от штата область Ладакх. Союзные территории управляются непосредственно федеральным правительством и не имеют местного кабинета министров, чем и отличаются от штатов.

В понедельник отмена статьи была одобрена верхней палатой парламента Индии. Как отмечает РИА «Новости», за законопроект проголосовало 125 членов палаты, против — 61. Во вторник, 6 августа, законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента Индии.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» специалист по Индии Петр Топычканов, решение изменить статус Джамму и Кашмира объясняется тем, что правящая националистическая партия «Бхаратия джаната парти» премьера Нарендры Моди имеет парламентское большинство.

«В ином случае парламентские прения не позволили бы это решение провести так быстро. А здесь нужна внезапность, иначе одновременно с борьбой в парламенте пришлось бы иметь дело с протестами в Кашмире», — считает он.

При этом такое решение ослабляет Кашмир как самостоятельную единицу внутри республики.

«В идеале, к которому стремятся федеральные власти, будет более управляемая территория, сильнее интегрированная в Индию. Особый статус служил постоянным напоминанием о нерешенном территориальном споре», — говорит Топычканов.

Территория этой области на северо-западе полуострова Индостан является предметом споров между двумя государствами и местом периодических военных столкновений. Часть Кашмира находится на территории Пакистана, и Исламабад не скрывает своих притязаний на индийскую часть Кашмира.

Учитывая этот фактор, после объявления о лишении штата особого статуса Индия привела свою армию и ВВС в состояние повышенной боевой готовности.

Стоит отметить, что в недавнем прошлом обострение ситуации вокруг Кашмира уже приводило к военным столкновениям между Индией и Пакистаном. В конце февраля ВВС Индии нанесли удар по расположенному на территории Пакистана лагерю боевиков запрещенной в России группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Это стало реакцией на унесший жизни 45 человек масштабный теракт, который совершили боевики из Пакистана. Смертник подорвал себя возле военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Как отмечает Топычканов,

решение Индии «помогает Пакистану, поскольку провоцирует беспорядки в Кашмире и множит число кашмирцев, недовольных решениями нынешнего правительства».

Решение Индии уже вызвало жесткую реакцию в Пакистане. МИД этой страны напомнил что «Джамму и Кашмир являются международно признанной спорной территорией».

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Шах Мехмуд Куреши, страна будет рассматривать все возможные варианты, «чтобы противостоять незаконным шагам». Он также отметил, что Исламабад планирует обратиться к ООН в связи с решением Нью-Дели.

При этом ООН является гарантом ситуации в регионе, а с 1949 года мониторинг линии разграничения между Индией и Пакистаном осуществляет военная миссия организации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился в понедельник к правительствам Индии и Пакистана с требованием «соблюдать максимальную сдержанность».

В воскресенье, когда стало ясно, что Индия собирается принять подобное решение, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Нью-Дели следует принять посредничество Вашингтона.

«Президент Трамп предложил выступить посредником в Кашмире. Настало время сделать это, так как ситуация ухудшается там и вдоль линии контроля, что сочетается с новыми агрессивными действиями, предпринимаемыми индийскими оккупационными силами», — сказал Хан, по словам которого, ситуация может стать причиной «взрывоопасного регионального кризиса».

Индия выступает против посредничества третьих стран в урегулировании ситуации с Пакистаном. Как ранее объяснял «Газете.Ru» индийский дипломатический источник, страна считает подобное посредничество попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Надеясь на посредничество США, премьер Пакистана не упускает из вида военную составляющую. В воскресенье, 4 августа, он провел встречу с руководством Совбеза страны где обсуждалась ситуация в Кашмире.

Конфронтация между Индией и Пакистаном — двумя ядерными державами — вызывает обеспокоенность в мире. Точное количество специальных боеприпасов, имеющихся в распоряжении обеих сторон, неизвестна. Однако, согласно данным ежегодника СИПРИ за 2017 год, Индия располагает арсеналом в 120-130 ядерных боеприпасов, и страна постепенно наращивает свои запасы ядерного оружия. Пакистан по состоянию на 2017 год обладал 140 ядерными боеприпасами (ЯБП) и, по оценкам специалистов, Исламабад интенсивно увеличивает производство всей номенклатуры ЯБП.