Испорченный ужин: российский флаг помешал украинцам в Испании

Украинский пользователь фейсбука под ником David Plaster написал пост о разразившемся в испанском отеле «международном скандале», который возник из-за «огромного» российского флага, висевшего на ужине.

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По словам Plaster, в ресторане одной из гостиниц на побережье Коста-Дорада несколько украинских семей заметили российских флаг и потребовали его снять, поскольку он заставлял их «чувствовать себя ужасно во время ужина».

Однако администратор заведения, где остановились украинцы, по мнению автора поста, «оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании».

После этого, как отметил Plaster, сотрудники гостиницы попросили российских постояльцев объяснить «шокированным украинцам» правила отеля. Однако на этом череда «унижений» не закончилась.

«Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет», — написал украинец в фейсбуке.

После этого возмущенные украинские туристы потребовали от туроператора переселения в другую гостиницу из-за «оскорблений и травли», но в ответ получили штраф за снятие брони.

Это не первый случай, когда за границей происходят конфликты туристов из Украины и сотрудников отелей, где они останавливаются. Так, в конце июня этого года украинцев выселили из отеля в Турции, передает портал «Обозреватель».

Как отмечает издание, инцидент произошел на острове Каламос, где в местный отель заселилась киевский психолог Наталия Подоляк с группой детей. Буквально сразу после заселения прибывшие на курорт украинцы развесили на балконах своих номеров флаги Украины.

По информации украинского издания ТСН, прибывшие туристы помимо флагов разместили снаружи здания красно-черные полотна «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)» (ОУН-УПА), запрещенных в России. Во время Второй мировой войны члены этой организации, основанной в 1942 году, работали в основном на территории Западной Украины и воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Спустя несколько дней после того, как флаги появились на балконах греческого отеля, другие постояльцы заведения пожаловались руководству гостиницы на то, что они «оскорбляют их достоинство» и им «неприятно это видеть». Туроператор в свою очередь заявил о том, что другие туристы были «недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом».

После этого, как передает украинское издание, сотрудники отеля без ведома украинских туристов сняли вывешенные полотна. Позднее они заявили, что в частном отеле установлены свои правила.

«Пока мы с группой были на экскурсии, персонал отеля, по указанию директора, взяли ключи от наших номеров, зашли в номера, и сняли все флаги. По приезду я была в шоке, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!» — написала киевский психолог в фейсбуке.

Спустя несколько часов директор отеля решил выселить женщину с примерно 30 детьми. При этом руководство отеля обязалось выплатить им деньги за оставшиеся оплаченные сутки.

«В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора по имени Спартак. Были вновь <…> обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих», — рассказала Подоляк. Она отметила, что разговор закончился тем, что им «пожелали счастливого пути» и заявили, что больше не хотят видеть киевлянку с ее группой детей.

«Наутро, на завтраке, нам громко шипели в спины «как же мы ненавидим вас, хохлов», — приводит портал слова Подоляк.

Но конфликты с национальной подоплекой возникают не только с украинскими туристами. Так, в марте 2014 года владелец чешского Brioni Boutique Hotel с украинскими корнями Томаш Крчмарж отказался размещать у себя 49 российских спортсменов. Свои действия он объяснил выражением протеста против присоединения Крыма к России.

Кроме того, на входе в гостиницу висело предупреждение: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма». Вслед за инцидентом на владельца отеля посыпалась резкая критика, после которой он разрешил останавливаться россиянам в своем отеле, но после написания заявления о том, что они не согласны с «оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в 21 веке».

Спустя пять лет, в апреле 2019 года, конституционный суд Чехии признал законным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Aktuálně.cz.

Суд отметил, что даже в бизнесе должна быть гарантирована «свобода выражения мнений».