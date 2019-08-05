«Все будет по закону»: Белоруссия начинает подготовку к выборам

Белоруссия постепенно начинает подготовку к парламентским выборам. Александр Лукашенко назначил даты выборов: в Совет республики (верхняя палата парламента) — на 7 ноября, а в Палату представителей (нижняя палата) — на 17 ноября.

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Полномочия нынешнего состава парламента истекают в следующем году — в один год с президентскими. Однако проводить в 2020-ом выборы президента и парламента Лукашенко не захотел. Таким образом срок полномочий парламентариев будет немного сокращен.

При этом Александр Лукашенко сосредоточил всю реальную власть в своих руках, а двухпалатный парламент играет, скорее, символическую роль. Начиная с 1996 года, Палата представителей не отклонила ни одного законопроекта, представленного президентом или правительством. Тем не менее проследить за парламентскими выборами все же стоит.

Голосование в Палату представителей проходит по мажоритарной избирательной системе, а членов Совета республики избирают на заседаниях депутаты местных советов.

30 июля Лукашенко провел встречу с председателем ЦИК Лидией Ермошиной, в ходе которой рассказал, что к проведению парламентских выборов относится как к экзамену. Чтобы отвергнуть уже привычные за 25 лет президентства обвинения в несменяемости власти, он пообещал провести выборы в установленный законом срок.

«Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году — президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках конституции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще одной темой, волнующей президента, стало присутствие наблюдателей. К пристальному вниманию к выборам Лукашенко начинает готовиться уже сейчас.

«Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет — приезжайте, — заявил он. — Все должно быть по закону. Как определили по конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально».

К критике Лукашенко, судя по всему, готов. В своих заявлениях президент намекает, что отчитываться перед Западом он не будет, при этом было бы неплохо, чтобы вопросов к демократичности в принципе ни у кого не возникло.

Президент привык к подобным обвинениям — как внутри, так и за пределами страны. При этом на европейских наблюдателей белорусскому лидеру все же хочется произвести впечатление.

В ходе прошлых парламентских выборов Лукашенко проверку западных партнеров прошел. Впервые за 20 лет из 110 депутатов в Палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата — член Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая и лингвист Елена Анисим, критиковавшая правительство из-за игнорирования национальной культуры и языка.

Прохождение двух оппозиционеров в палату Евросоюз оценил как положительный признак и впервые за 12 лет признал парламентские выборы в Белоруссии. Затем последовало награждение от Брюсселя — отношения с Минском сдвинулись с мертвой точки. Более того, ЕС выразил готовность к сотрудничеству, в частности, к запуску переговоров по таможенным вопросам, а также перспективам возобновления энергетического диалога.

«В то же время мы полностью осознаем, что не было ни конкретных, ни структурных изменений в ситуации с демократией и правами человека в Белоруссии, — говорила в 2016 году еврокомиссар Корина Крецу. — Тем не менее мы приветствуем попадание в парламент первых непровластных депутатов впервые за 12 лет. Надеемся, что они внесут свежий воздух и новые идеи в орган, который сам за последнюю каденцию инициировал меньше пяти законопроектов».

Вскоре Европейский союз снял большинство санкций с высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая Александра Лукашенко. Всем им кроме разрешения вести дела с зарубежными структурами вернули также право на въезд в ЕС.

Для Лукашенко демонстрация реальных изменений в сторону демократии важна: в прошлый раз именно от этого зависел доступ к новым кредитам от МВФ. К тому же белорусский лидер, судя по всему, видит себя в роли посредника между Западом и Россией. Балансировать между двумя сторонами ему действительно неплохо удается. При этом, отказавшись признавать вхождение Крыма в состав РФ и вызвав раздражение у Москвы, Лукашенко необходимо было заручиться большей поддержкой Запада.

В 2016 году Евросоюз оценил шаги белорусского лидера по достоинству. Как и на прошлых выборах, главная интрига состоит в том, пройдут ли оппозиционные кандидаты в Палату представителей и в каком количестве.

Отказываться от результатов своей работы по налаживанию отношений с Европой белорусский лидер вряд ли будет.

5 августа Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Худаком. В ходе переговоров политик отметил беспрецедентный уровень сотрудничества.

«Для меня важно с вами встретиться еще и потому, что я просто должен по-человечески вас поблагодарить за то сотрудничество, которое у нас установилось. Смею заверить, что интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны», — заявил он.

Лукашенко добавил, что рамочное соглашение с ЕИБ было подписано в мае 2017 года: «Но это только рамочное соглашение было. А буквально за прошлый год и за нынешний — 335 млн евро — за полтора года портфель Европейского инвестиционного банка по Белоруссии».

Между тем Евросоюз сохраняет в адрес Белоруссии оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых людей, которых Брюссель считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999–2000 годах.

Минск ожидает в ближайшем будущем полного снятия санкций. Как рассказала глава представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторин, решение по этому поводу будет принято, в том числе, на основании проведения парламентских и президентских выборов.

«Я убеждена, что ЕС и его государства-члены будут внимательно следить за предстоящими выборами, будут ли эти выборы свободными, честными, прозрачными, будут ли у кандидатов от оппозиции равные возможности для участия в них», — сказала Викторин в интервью агентству «Белапан», отвечая на вопрос об условиях отмены сохраняющихся санкций.

Предстоящие парламентские выборы — очередной способ продемонстрировать позитивные изменения внутри страны. При этом Лукашенко все же, судя по всему, не хочет проводить выборы, которые воспринимались бы как отчет перед Западом.

В июле в ходе встречи с главой представительства ЕС в Белоруссии Викторин президент заявил, что никаких препятствий для улучшения отношений на сегодняшний день не существует.

«Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — сказал Лукашенко.

19 апреля в своем ежегодном послании к народу Лукашенко анонсировал изменения в конституции. Для этого в Белоруссии необходимо создать «талантливый парламент», отметил он.

«Это не значит, что мы будем предпринимать попытку создать систему, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел. Те, кто говорит, что Лукашенко хочет больше власти, не понимают, о чем заявляют», — сказал президент.

Он также отметил, что изменения должны коснуться разделения полномочий, чтобы президент «не ездил по полям», а занимался политикой.

«Надо не властью делиться, власть неделима. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, например, отвечало правительство вместе с парламентом, Национальный банк не должен быть в стороне. Что касается будущего главы государства — он должен быть главой государства», — сказал он.

На фоне намерений президента внести изменения в конституцию особенно важно, каким именно станет следующий состав Палаты представителей. В частности, свое представительство могут усилить политические силы. В 2016 году из 110 депутатов только 16 человек представляли какие-либо партии. При этом в 2012 в Палату прошли всего пять партийных депутатов.

В своем обращении к народу Лукашенко намекнул, что количество партий может увеличиться. Так, президент заявил, что в будущий глава государства должен «подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей».

Впрочем, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что никаких сенсаций от предстоящих выборов не ожидает, так как парламентские выборы проходят в Белоруссии по «консервативному» сценарию.

«Удивить меня, действительно, сложно, но я хотела бы быть удивленной», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».