«Расистский суп»: Коми обвинил Трампа в массовых расстрелах

Бывший директор ФБР Джеймс Коми прокомментировал массовые расстрелы в США, произошедшие на выходных. По его мнению, действия американского лидера Дональд Трамп стали одной из причин трагедии.

«США уже давно имеют радиоактивный расистский суп в центре национальной жизни. Дональд Трамп считает, что он перемешивает его для политической выгоды. Он на самом деле делает что-то более опасное», — написал Коми в своей колонке в The New York Times.

Реклама

Трамп рассчитывает использовать высвободившуюся политическую энергию для своего переизбрания и «поднимает рычаги управления» с расчетливой и глубоко циничной целью, уверен экс-глава ФБР.



«Каждый американский президент, зная, что лежит глубоко внутри нашей страны, несет уникальную ответственность, чтобы громко и последовательно сказать, что белое превосходство является незаконным, что поощрение политики расового негодования может породить насилие, и что насилие, направленное на людей в силу их цвета кожи, является терроризмом», — подчеркнул Коми.

Бывший директор ФБР отметил, что президент США обязан публично выступить против расизма.

«Вы должны нам больше, чем соболезнования через твиттер», — обратился Коми к президенту. Эти слова экс-главы ФБР прозвучали на фоне волны массовых расстрелов в США на выходных. За сутки выстрелы прогремели в трех американских штатах. В результате серии атак погибли по меньшей мере 29 человек и около 50 пострадали. По данным полиции, мотивы двух злоумышленников связаны с антииммигрантскими настроениями.

Всего же с начала 2019 года в США произошло уже более 250 массовых расстрелов. Таким образом стрельба происходит в стране почти каждый день.

Сам Трамп после инцидентов выступил с обращением к американскому народу. В своей речи президент США назвал произошедшее «внутренним терроризмом».

«Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни», — сказал Трамп в обращении.

По его словам, такая мера должна приводиться в исполнение без многих лет «ненужных задержек». «Наша нация должна осудить расизм, фанатизм и идею превосходства белых», — сказал Трамп.

Он также заявил о необходимости ввести смертную казнь за преступления на почве нетерпимости. По мнению Трампа, радикализации населения США способствуют интернет и видеоигры.

Война против нелегалов

Трамп еще во время своей президентской кампании в 2016 году занял жесткую позицию в отношении нелегальных мигрантов. Одним из самых одиозных обещаний тогдашнего кандидата стало строительство стены на американо-мексиканской границе. После своего избрания Трамп начал активно воплощать эту задумку в жизнь.

Однако против стены на границе с Мексикой выступили представители Демократической партии. Споры вокруг проекта несколько раз приводили к «шатдауну» в США, республиканцы и демократы в конгрессе не могли прийти к соглашению по бюджету именно из-за «стены Трампа».

В феврале американский лидер даже ввел режим ЧП, чтобы получить $6,4 млрд на свой проект, но демократы согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

В то же время стена не является единственным средством, которое Трамп использует против нелегалов. В частности, он отменил принятые его предшественником Бараком Обамой законопроекты, которые упрощали возможность получения убежища в США. Трамп также ввел новые правила в отношении нелегалов, согласно которым мигрантов начали разделять с их детьми на границе с Мексикой.

Детей нелегальных мигрантов начали размещать в центрах временного содержания в нескольких штатах США. Решение Трампа было встречено шквалом критики со стороны демократов. Представители партии обвиняли американского лидера в бесчеловечности и настаивали на «ужасных условиях» содержания детей. Ситуация стала критической после гибели нескольких человек.

Тогда американский лидер сам начал критиковать условия содержания детей и спешно подписал законопроект о выделении $4,6 млрд на решение проблем на границе с Мексикой. Этот документ, в частности, установил жесткие стандарты для мест содержания нелегалов.

В поддержку своих решений в отношении мигрантов Трамп неоднократно заявлял о том, что нелегалы являются причиной распространения торговли наркотиками и людьми. Он также утверждал, что мигранты якобы несут ответственность за высокий уровень насильственных преступлений в США.

Президент — расист?

Представители Демократической партии не раз обвиняли Трампа в расизме из-за его политики. Одним из ярких примеров противостоянии стал инцидент с четырьмя женщинами-конгрессменами. В июле Трамп обрушился с критикой на Александрию Окасио-Кортес, Аянну Прессли, Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб. Американский лидер призвал женщин-демократов иностранного происхождения вернутся на свою родину, чтобы навести там порядок. Он также предложил всем несогласным с политикой США покинуть страну.

Резонансное предложение Трампа и критику в адрес женщин у демократов назвали неприемлемым поведением. В частности, партия обвинила президента США в открытой поддержке белых расистов на территории страны. Трамп же заявил, что в «нем нет ни капли расизма».

Борьба за избирателей

Несмотря на критику своей политики, Трамп продолжает принимать жесткие меры против мигрантов, что, в частности, стало частью новой президентской кампании. При этом Трамп объявил о ее старте в конце июня — больше чем за год до выборов 2020 года.

Подобная политика в отношении мигрантов может помешать действующему президенту получить голоса нацменьшинств на территории США. Хоть рейтинг его одобрения в июле и составил 45% (согласно опросу Harvard CAPS/Harris), президенту США не стоит пренебрегать голосами этих групп избирателей.

Согласно расчетам Pew Research Center, на выборах 2020 года смогут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев. В случае высокой явки Трамп потеряет около 10% голосов.

Вероятность подобного исхода подтверждает результат промежуточных выборов в конгресс США, которые прошли в 2018 году. Тогда представители Республиканской партии не смогли завоевать голоса нацменьшинств. По итогу выборов республиканцы впервые за восемь лет лишились большинства в палате представителей.

Однако Трамп может потерять голоса не только нацменьшинств, но и женщин. По данным Gallup, в настоящее время более 60% женщин в США не одобряют политику Трампа. В то же время на выборах в США женщины обычно голосуют активнее мужчин.

Голоса избирателей, которых Трамп потеряет из-за своей политики и заявлений, перейдут к кандидату от Демократической партии. В то же время, если республиканцы уже фактически готовы выдвинуть Трампа, у демократов ситуация гораздо сложнее.

В текущем году о желании поучаствовать в президентской гонке от Демократической партии заявили более 20 кандидатов. Это беспрецедентное число демократов в новейшей истории США, которое участвует в праймериз для выдвижения оппонента Трампу.

Лидирует в предвыборной гонке бывший вице-президент США Джо Байден, давний противник Трампа. По мнению экспертов, у Байдена есть все шансы лишить президента США надежды на второй срок. Однако сам Трамп не считает Байдена стоящим соперником. Американский лидер часто называет бывшего вице-президента «спящим Джо».

Несмотря на большое количество кандидатов, представители Демократической партии придерживаются четкой позиции касательно Трампа. По мнению демократов, Трамп вредит США и ему не стоит быть президентом.

Конец «российского тренда»

Хотя новые президентские выборы в США должны пройти осенью 2020 года, демократы и республиканцы уже начали борьбу за своих избирателей. С начала президентства Трампа представители Демократической партии разыгрывали карту «российского вмешательства».

На фоне расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера демократы обвиняли Трампа в сговоре с российскими властями. По мнению представителей партии, американский лидер якобы стал президентом только с помощью России. Однако Мюллеру не удалось найти доказательств сговора между Трампом и Москвой.

После неудачи с делом Мюллера демократы начали строить свою кампанию на обвинениях Трампа в расизме. Представители партии сосредоточились на действиях президента в отношении мигрантов и критике в адрес его внешней политики.

Американский лидер при этом активно использует завершение «российского дела» в свою пользу. Своеобразным трендом его президентства стали фразы «охота на ведьм» и «фейк-ньюз». Таким образом Трамп комментировал выпады демократов по «российскому делу» и негативные материалы СМИ в его адрес. В то же время Трамп строит свою новую президентскую кампанию на противостоянии — демократам и СМИ.

Активное использование Трампом выпадов демократов в свою пользу отмечают и эксперты. Он говорит: «Я лидер, который занимается реальными проблемами, а эти люди ничего не предлагают и только меня травят», — считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По его словам, представители Демократической партии «мало кого могут выставить против Трампа». Он также добавил, что на фоне «российского дела» Трамп демонстрирует, что поддерживает политику конгресса в отношении Москвы.

«Несмотря на призывы наладить отношения, его нельзя упрекнуть в том, что он не принимал жестких санкционных мер», — подчеркнул Тимофеев.