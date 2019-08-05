Расстрелы в США: Трамп выступает с заявлением. LIVE

Доброй день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации. Американский лидер сделает заявление после серии массовых расстрелов в США. Как ожидается, Трамп может объявить об ужесточении законов по контролю над оружием.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.