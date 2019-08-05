Расстрелы в США: Трамп выступает с заявлением. LIVE

Президент США обращается к американцам на фоне массовых расстрелов — онлайн

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Fox News
Дональд Трамп решил обратиться к американскому народу на фоне массовых расстрелов в США. В результате трех атак погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены. Мотивы злоумышленников были связаны с антииммигрантскими настроениями. Трамп может объявить об ужесточении контроля над оружием. Как проходит обращение американского лидера, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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16:57

Данные инциденты стали «ударом» для Белого дома, передает CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа.

По его словам, в своей речи президент США представит ряд предварительных мер.

16:55

Последняя трагедия произошла в Чикаго. Неизвестный открыл огонь в «Дуглас парк» рядом с детской площадкой. Преступник вел стрельбу из черного автомобиля Chevrolet Camaro. Семь человек оказались ранены. Полиции пока не удалось задержать злоумышленника.

16:50

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 августа, в американском Дейтоне. 24-летний Коннор Беттс подошел к бару в центре города и начал расстреливать посетителей и случайных прохожих. Погибли девять человек, еще 27 получили ранения. Десятым погибшим стал сам Беттс, которого полиция нейтрализовала через минуту после начала стрельбы, хотя тот был в бронежилете.

16:45

Серия из трех нападений произошла в США на выходных. Первый массовый расстрел произошел в городе Эль-Пасо (штат Техас) около полудня в субботу, 3 августа. В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев. Подозреваемый добровольно сдался полиции.

16:40

Доброй день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации. Американский лидер сделает заявление после серии массовых расстрелов в США. Как ожидается, Трамп может объявить об ужесточении законов по контролю над оружием.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.