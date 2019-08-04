Отпуск мэра: Кличко улетел из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, улетев на самолете в неизвестном направлении. Об этом в своем фейсбуке сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова.

«С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска», – прокомментировала она совместную фотографию с Кличко в белой бейсболке и футболке.

Впоследствии публикация была удалена. По данным табло аэропорта Борисполь, киевский градоначальник мог улететь либо в Турцию, либо в Эстонию. Официальных данных о местонахождении Кличко нет.

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Одновременно с этим из распоряжения Кличко от 2 августа стало известно, что он ушел в пятидневный отпуск – с 5 по 9 число. Отдых мэра столицы согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 июля Виталий Кличко был допрошен в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины как свидетель по делу о махинациях с землей. Речь идет о нарушениях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Спустя несколько дней украинские СМИ сообщили, что суд арестовал нежилой дом в центре Киева, купленный компанией младшего брата киевского мэра – боксера Владимира Кличко. Площадь дома — около 1,5 тыс. кв. м.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что у Виталия Кличко нет повода бежать с Украины, передает НСН.

«Скорее всего, он уехал в отпуск. Понимаю, что какие-то проблемы у его команды есть с законностью, но я практически уверен, что его подписи, которая могла бы его скомпрометировать, нигде нет. Поэтому у него нет никаких оснований чего-то опасаться», — полагает политолог.

24 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации. Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение градоначальника.

В мае на рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Вскоре после этого Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами киевского градоначальника. Бывший боксер заявил, что намерен инициировать внеочередное голосование в случае разделения должностей главы КГГА и мэра.

Кличко считает, что не имеет исполнительной власти в собственном городе, передает ФАН. Он уточнил, что не может повлиять на бюджет украинской столицы и на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы — это, по мнению политика, абсурд чистой воды.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — возмутился Кличко.

Большинство киевлян считает неудачной деятельность Кличко на посту мэра. «Провалом» назвали работу Кличко-старшего 95% участников опроса телеканала NewsOne.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна»,

— заявили в эфире. Лишь 5% зрителей посчитали, что градоначальнику удалось добиться успеха в своей деятельности.

Спустя всего лишь месяц после избрания в 2014 году Виталий Кличко опубликовал «Программу первоочередных шагов городского головы Киева», реализацией которой он собирался заниматься на протяжении первых полутора лет нахождения у власти.

Кличко в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Временное отключение горячей воды было принято из-за прекращения газоснабжения Украины Россией. Кроме того, подобное решение обосновывалось стремлением сэкономить ради отопления в зимний период. При этом отопление — одна из ключевых проблем Кличко на посту киевского мэра. Городская администрацией не может решить ее на протяжении нескольких лет.

Горожане также недовольны медленными темпами строительства новых станций метро и плохим качеством городского благоустройства.