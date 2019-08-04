«Откажитесь от Brexit без сделки»: первое поражение Джонсона

Правящая Консервативная партия Великобритании потеряла одно место в парламенте после проигрыша на довыборах в палату общин в Уэльсе и таким образом сократила свое большинство до одного человека.

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Представитель правящей политической силы Крис Дэвис проиграл кампанию члену «Либеральных демократов» Джейн Доддс. Это означает потерю консерваторами одного места в парламенте — ощутимый удар для партии, которая и так имеет лишь техническое большинство.

Доддс, в прошлом социальный работник, в юности работала в благотворительной организации «Армия спасения» и хорошо известна избирателям. Ее соперник Дэвис — более опытный политик. До своего поражения он был действующим депутатом парламента. При этом его репутация была подмочена рядом скандалов — в марте 2019 года его уличили в подделке бумаг по получению представительских расходов на 750 фунтов стерлингов.

Как и ее коллеги по партии, Доддс является сторонником сохранения членства Британии в ЕС. Сегодня это уже невозможно, однако партия выступает за более мягкий вариант Brexit. В связи с этим Доддс заявила, что будет требовать от Джонсона компромисса с Евросоюзом.

«Первое, что я сделаю как ваш депутат по прибытии в Вестминстер, найду Бориса Джонсона, где бы он ни прятался, и заявлю ему громко и ясно: «Хватить играть с будущем наших сообществ, откажитесь от Brexit без сделки. Сейчас же!» — цитирует Доддс «Евроньюс».

Сам же Джонсон поклялся, что успеет вывести страну из ЕС к намеченному сроку, то есть до 31 октября 2019 года. В настоящее время премьер уже создал «военный кабинет» с группой министров, на которых возложена задача проведения Brexit «любыми возможными средствами».

По словам координатора подготовительной работы по Brexit Майкла Гоува, Джонсон может вывести страну из Евросоюза без сделки. Он будет принимать каждое решение по политике выхода с командой из шести старших министров — все они не поддерживают идею сделки, добавил Гоув.

При этом британский фунт уже реагирует на заявления премьера. На днях, как сообщил Bloomberg, произошел рекордный обвал этой валюты. Курс фунта стерлингов опустился на 0,4% до $1,2. Это самый худший показатель с марта 2017 года. По некоторым данным, причиной спада фунта стало именно решение Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.

Недовольны Джонсоном и в Шотландии, куда он поехал с визитом после избрания, — политик был освистан толпой в Эдинбурге. При этом премьер-министр прибыл в страну не с пустыми руками — он пообещал шотландцам «светлое будущее после Brexit» и объявил о выделении £300 млн ($366,9 млн) на проекты по развитию взаимосвязей между местными властями и бизнесом.

Также в ходе подготовки к выходу страны из ЕС без сделки Джонсон намерен провести рекламную кампанию. Как сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные источники, на нее планируют потратить 100 миллионов фунтов (более $120 млн).

Вскоре должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых как раз и пойдет на рекламную кампанию, которая обещает стать самой масштабной со времен Второй мировой войны.

Сам Джонсон ранее заявил, что в случае, если ЕС не пойдет ему навстречу, он не собирается уступать и Великобритания выйдет из ЕС без сделки. По мнению экс-главы МИД Великобритании сэра Малколма Рифкинда, новый премьер «не блефует».

«Джонсон вряд-ли сможет удержаться в кресле, если отступит от своей позиции», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом консерваторов кроме Уэльса ждут еще две кампании в других частях страны, по итогам которых они могут потерять еще места.

Кроме того, как отмечает издание The Business Insider, в парламенте есть 17 депутатов-консерваторов, которые потенциально могут проголосовать против инициатив премьера. В этом случае не исключены досрочные выборы, что теоретически может привести к поражению Консервативной партии.

Однако главный советник Джонсона Доминик Каммингс уверен в том, что правительство сможет осуществить Brexit в намеченный срок - к 31 октября этого года — даже в том случае, если осенью ему будет вынесен вотум недоверия. По его словам противники премьер-министра Великобритании упустили свой шанс предотвратить выход королевства из состава ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Как сообщают источники издания, Каммингс заявлял о том, что вотум недоверия может вынудить кабмин назначить досрочные выборы в парламент, однако при этом правительство сможет назначить их на ноябрь, когда страна уже покинет Евросоюз. Кроме того, по мнению Каммингса, на выборах Консервативная партия все равно получит большинство голосов.