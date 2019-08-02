«Все так делали»: Богдан написал заявление об отставке

1 августа из офиса президента Украины поступила важная новость об отставке главы офиса президента Андрея Богдана, однако никакой ясности по этому вопросу до сих пор нет.

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В украинских СМИ в четверг появился снимок заявления об отставке Андрея Богдана. На следующий день Владимир Зеленский подтвердил, что такое заявление действительно существует.

«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными <…> задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — сказал Зеленский в ходе своего визита в Ивано-Франковскую область.

При этом президент отметил, что не подписал пока заявление, соответственно, говорить об уходе Богдана преждевременно. Кроме того, Зеленский сообщил, что может показать заявления на увольнение от членов его команды.

Будет ли президент подписывать заявление — неизвестно. В истории с отставкой Богдана больше противоречий, чем конкретики.

Журналист украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских в своем фейсбуке сообщила, что получила фотографию заявления Богдана от источника в офисе президента.

«Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица», — написала журналистка.

Вскоре начали поступать комментарии от членов команды президента. Так, например, замглавы главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг появившуюся информацию об отставке Богдана: «Это глупость... не дождетесь». Он также предположил, что эту историю «специально разгоняют в СМИ».

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что ничего не знает о вероятной отставке Богдана. То же сказал и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков: «Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю».

Один из депутатов партии выразил мнение, что Андрей Богдан пошутил: «Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца». У журналистов действительно возникли вопросы к тексту заявления: «прошу уволить с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».

В пресс-службе президента отказались комментировать возможный уход Богдана с поста главы ОП.

«И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОП Украины, да и президент Владимир Зеленский просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны, — написала журналистка, опубликовавшая снимок заявления. — Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат. Что это было — проверка реакции общества? Троллинг?»

Владимир Зеленский, подтвердив существование заявления Богдана, не прояснил ситуацию с отставкой. Неизвестно также, планирует ли глава ОП покидать пост и с каким намерением было написано заявление.

Тем не менее, вопросов к нему как к главе ОП действительно много. Андрей Богдан — человек, близкий к олигарху Игорю Коломойскому, в прошлом он был его адвокатом. Во время выборов президента главным поводом для придирок к Зеленскому были именно его отношения с бизнесменом.

Противники Зеленского твердили о влиянии Коломойского на политика. Сам же будущий президент опровергал подобные обвинения. Именно формирование команды Зеленского после его инаугурации стало проверкой на степень его близости к Коломойскому. Назначение Андрея Богдана на пост главы администрации, позже реорганизованной в офис президента, расценивалось как расширение влияния олигарха.

Почти сразу против высказался Вашингтон. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, по сообщениям украинских СМИ, настоятельно рекомендовал Зеленскому пересмотреть свое решение.

«Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Однако важна политика, а также действия нового президента и его команды», — говорил Джон Хербст, занимавший на тот момент должность посла США на Украине.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл бизнесмена «криминальным олигархом» и призывал Зеленского разорвать с ним контакты.

«Месседж, который президент США Дональд Трамп хотел бы передать новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не лучшая идея», — заявил адвокат Джулиани.

Кроме того, Курт Волкер в конце июля приезжал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Помимо знакомства и обсуждения дальнейшего сотрудничества американская сторона преследовала и другие цели.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии, американцы выставили некоторые условия. В частности, Волкер заявил о необходимости минимизации влияния Игоря Коломойского, а также главы офиса президента Богдана на политику страны. Кроме того, американская сторона хотела бы видеть на посту премьер-министра человека, независимого от Зеленского, который бы прислушивался к позиции Запада.

По информации издания, от того, как Зеленский решит вопрос с Богданом, зависит, в каком ключе пройдет встреча Дональда Трампа с украинским лидером. Для Владимира Зеленского контакты с главой США имеют особое значение.

Учитывая подобные обстоятельства, история с просочившимся в СМИ, но еще не подписанным заявлением Богдана об отставке выглядит странно. Украинские журналисты сходятся во мнении, что таким образом офис президента прощупывает почву и проверяет реакцию общества.

Сам же Андрей Богдан прокомментировал происходящее последним. Он подтвердил, что писал заявление, при этом не знает, как оно попало к журналистам.

«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Андрей Богдан корреспонденту «Укринформ».

При этом на вопрос, действительно ли он намерен покинуть пост, глава ОП ответил достаточно туманно. «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент», — сказал он.

Сейчас, со слов президента и главы его офиса, история выглядит так, будто заявления на увольнение писали все члены его команды, чтобы президент мог в любой момент подписать одно из них, если у него возникнет такое желание. Однако подозрения в том, что офис президента специально выбросил снимок заявления именно Андрея Богдана журналистам, остаются. Не исключено, что Зеленский ищет способы угодить США, не демонстрируя при этом полного подчинения.