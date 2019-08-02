«Это дауншифтинг»: Захарова рассказала анекдот на брифинге

Мария Захарова сравнила журналиста агентства Reuters, не сумевшего сформулировать вопрос по поводу российских виз для американцев, со студентом, не подготовившимся к экзаменам. Конфуз произошел на брифинге официального представители Министерства иностранных дел России, передает RT.

Русскоговорящий журналист пытался спросить Захарову «о студенческих визах» между Россией и США. «Студентам не дали визы… Может, преподавателям...», — спросил, запинаясь, корреспондент.

В ответ Захарова едко спросила, действительно ли он из международного информационного агентства. «А, может, вы не из Reuters? Из Reuters? Это дауншифтинг», — пошутила представитель МИД.

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Она также предложила другим журналистам в зале помочь своему коллеге сформулировать вопрос, но в конце концов корреспондент подошел к Захаровой и передал ей свой телефон с вопросом на экране.

Вместо ответа Захарова решила рассказать анекдот о студенте, который не подготовился к экзаменам, а на последнем курсе попросил предподавателя прочитать ему ответ из учебника вслух.

Тем временем телефон заблокировался. Журналист Reuters был вынужден вновь подойти к подиуму и ввести по просьбе Захаровой «пароль». Прочитав вопрос, представитель МИД ответила на него.

«Речь идет о визах, которые... Этот сюжет мы комментировали примерно дней десять назад, он появился в американских средствах массовой информации в виде утечки, которая, как я понимаю, была сделана именно американской стороной. О том, что якобы Россия не выдает американским преподавателям американской же школы в Москве визы. Мы подробно комментировали этот сюжет, говорили о том, что это не так, объясняли, почему и что происходит», — заявила Мария Захарова.

По словам представителя российского МИДа, достигнуты определенные подвижки в этом вопросе «на основе взаимности». Кроме того, Москва выступает за глобальное урегулирование визового вопроса и выведения его из кризиса, в котором он сейчас находится.

«А телефон я вам отдам после брифинга», — подытожила Захарова.

Ранее, сообщает ФАН, Захарова назвала стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве бесперспективным — российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке — на территории жилого комплекса при постпредстве.

Газета The New York Times ранее сообщила, что власти РФ отказались выдать визы 30 учителям из англо-американской школы в Москве, то есть 20% всего преподавательского состава учебного заведения.

В МИДе сообщили, что американские учителя направлялись в РФ по дипломатическим паспортам.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — заявили в ведомстве.

В МИДе считают, что учитель не может пользоваться дипломатическим паспортом, идентичным паспорту посла США в Москве Джона Хантсмана. Это, по мнению российской стороны, является «нонсенсом».

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что от визовой войны страдают как российские, так и американские дипломаты.

«Ни одного отказа [в визе] сделано не было», — подчеркнул посол. Он также обвинил американскую прессу в «выламывании рук», что является «нечестным и некорректным <...> давлением». Никакого смысла давить на Россию нет, добавил Антонов.

Антонов напомнил, что весной 2018 года 60 российских дипломатов вместе с семьями — всего около 200 человек — были выдворены из США. Кроме того, американская сторона, по словам посла, прекратила выдачу виз не только для дипломатов, но и для административно-технического состава дипмиссий.

«Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — добавил Антонов.

Как сообщает НСН, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал три точки сближения России и США. Первая — это борьба с терроризмом, где страны взаимно обеспечивают безопасность друг друга.

Вторая позиция — это Афганистан. По словам американского политика, «Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же как и Соединенные Штаты». По мнению Помпео, обе страны могут сократить там насилие.

Другой пример такого сотрудничества — Северная Корея. Глава Госдепа напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу. Вследствие этого «Россия заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе», уверен он.