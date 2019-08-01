«Может накрыть десятки людей»: юрист рассказал о новом деле против Порошенко

Государственное бюро расследования (ГБР) Украины зарегистрировало еще одно, 12-е по счету уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича.

«Информирую о новом уголовном производстве, которое может «накрыть» десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — заявил юрист.

По словам Портнова, кроме Порошенко к делу могут быть причастны бывшая глава украинского Национального банка Валерия Гонтарева и несколько других высших должностных лиц. Их подозревают в выводе средств «Укроборонпрома» в офшоры.

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Ущерб для нацбезопасности и обороноспособности Украины от незаконных действий подозреваемых, по слова юриста, составил «много миллионов долларов» и миллиарды гривен. Деньги выводили под вымышленные контракты, подчеркнул Портнов.

По его словам, правление Нацбанка в январе 2016 года «по прямому поручению» Порошенко и Гонтаревой отменило акты о валютном контроле внешнеэкономических операций. Юрист полагает, что это дело позволит правоохранителям конфисковать у подозреваемых «абсолютно все принадлежащее им имущество — заводы, акции, недвижимость и деньги».

Кроме того, Портнов надеется, что Порошенко, Гонтарева и другие люди из их окружения получат «длительные сроки заключения».

Госконцерн «Укроборонпром» объединял предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. В центре скандала он оказался в феврале 2019 года после того, как журналисты портала Bihus.info обнародовали расследование, в котором раскрыли схему миллиардных хищений, связанных с концерном. В противозаконных действиях, по данным авторов материала, участвовали должностные лица, приближенные к экс-президенту Украины.

В частности, они называли имя сына замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По мнению журналистов, Игорь Гладковский, входящий в близкое окружение Порошенко, с ведома руководства концерна поставлял контрабандные российские детали для военной техники госпредприятиям по завышенным в несколько раз ценам.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело, после чего заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос объявил о ликвидации «Укроборонпрома», чтобы создать новый госорган.

Авторы статьи утверждали, что таким образом от «Укроборонпрома» было получено более $9,2 млн. Отметим, что коррупционный скандал негативно сказался на рейтинге Петра Порошенко, который значительно упал перед первым туром президентских выборов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы страны раскрыли новую коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. По его словам, как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти по сомнительным контрактам были перечислены на счета офшорных фирм около $30 млн.

До сегодняшнего дня против Порошенко и его сторонников на Украине было возбуждено 11 уголовных дел. Кроме подозрений в государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Порошенко допрашивали и в бытность президентом — сотрудники управления специальных расследований генпрокуратуры Украины допросили его по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в конце осени 2016 года, однако тогда экс-президент отказался подписывать протокол.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его личность.

И все же рассчитывать, что Порошенко просто возьмут и посадят в тюрьму несколько преждевременно, заявил в разговоре с ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Конечно, многие хотели бы видеть Порошенко в тюрьме, но многие понимают, что на суде тот может слишком много лишнего болтнуть.

Все эти дела — это инструмент давления на бывшего президента, очевидно, в процессе передела собственности в стране. <...> Вот об этом сейчас и идут подковерные переговоры. А разговоры о том, что Порошенко бежал из страны — элемент нагнетания, как и увеличивающееся в прогрессии количество дел на него», — убежден эксперт.

Сам же Порошенко попросил помощи с уголовными делами у американских лоббистов, находясь при этом в турецком Стамбуле, отмечает НСН.