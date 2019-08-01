Словесные атаки на Трампа: как прошли дебаты демократов

На завершившемся в Детройте втором раунде дебатов Демократической партии фаворит опросов общественного мнения бывший вице-президент США Джо Байден был явно в ударе. По мнению экспертов, в этот раз он «дрался», в отличие от первого раунда прений. Американские обозреватели отмечают, что Байден, в целом, справляется с ролью лидера гонки. Однако бывшего вице-президента преследует его прошлое. Его соперники вспоминают решения и заявления, которые политик делал на протяжении всей своей карьеры.

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На этот раз он вновь оказался под шквалом критики. Байдену пришлось объясниться за свое«шокирующее» поведение, в котором его обвиняла бывший член заксобрания Невады Люси Флорес. В 2014 году она баллотировалась на пост вице-губернатора штата и заявляла о неподобающем отношении к ней со стороны вице-президента. Более того, ранее семь женщин сообщили о его непристойных прикосновениях.

В свою очередь, Байден заявил, что женщины должны получать такую же зарплату, как мужчины. Говоря об абортах, Байден отметил, что у всех есть «право на выбор». Он также проявил верность бывшему патрону экс-президенту США Бараку Обаме и настоял на необходимости возвращения Obamacare, которая была отменена при Трампе.

Реформа обязала всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещала субсидии малоимущим.

Байден и Харрис однозначно солировали на сцене. Политики поочередно отвечали на нападки своих соперников и вступали в полемику друг с другом. В частности, Байдену пришлось оправдываться за закон 1994 года об уголовных преступлениях. Данный закон, в частности, лишил бывших заключенных возможности претендовать на получение гранта для поступления в колледж. Харрис же столкнулась с критикой ее работы на посту генпрокурора Калифорнии из-за скандала с ложными показаниями полицейских.

Харрис заявила, что не изменила свое мнения и считает, что действия Байдена были «ужасными». В свою очередь, Байден раскритиковал работу Харрис на посту генерального прокурора Калифорнии. Модераторы же напомнили Харрис о ее обвинениях в адрес Байдена за действия 40-летней давности.

Речь идет о том, что тогда Байден был одним из самых активных сторонников политики расовой сегрегации в школах.

Кроме Байдена и Харрис во второй части дебатов участвовали еще восемь кандидатов: сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. К ним также присоединились экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и предприниматель Эндрю Янг.

Часть кандидатов, похоже, смирилась с лидерством Байдена и вместо того, чтобы полемизировать друг с другом, нападала на экс-вице-президента. Так, бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк спрашивал Байдена о его действиях на посту вице-президента. Он пытался поддеть его вопросами, почему Байден не противостоял политике депортации мигрантов. Джулиан Кастро обрушился с критикой на Байдена из-за его заявления по нелегалам. И заявил, что политик «ничему не научился».

Байден парировал, что нелегальное пересечение границы США — это преступление. Его выступления прерывали крики из зала.

Бывший вице-президент старался держаться, и когда модераторы спросили Байдена, хватит ли ему «смелости» для победы над Трампом в 2020 году, он ответил, что уже победил его.

Имя действующего президента США вообще упоминалось часто. Как отмечает телеканал NBC News, во время дебатов кандидаты провели более 100 «атак», и Трамп стал мишенью в половине из них. Впервые за второй раунд дебатов кандидаты подняли вопрос об импичменте. Кроме того, большинство участников были согласны с необходимостью применения подобной меры к президенту США. Более 50 «атак» были направлены на других участников дебатов. В частности, Байден становился «мишенью» 29 раз, а Харрис достались 11 «ударов». Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своем вступительном слове обрушился с критикой на Байдена и Харрис. По его словам, они не смогут выполнить свои обещания. В то же время он заявил, что сможет это сделать.

В своей заключительной речи Байден, знаменитый своими оговорками, за которые его любят поклонники, ошибся и в этот раз, призвав потенциальных избирателей перейти на его сайт «Джо 30330». Такого сайта нет, а этот номер — для телеголосования на дебатах. Оговорку кандидата активно обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи твиттера считают, что бывший вице-президент сказал это специально. При этом, по данным CNN, кто-то уже зарегистрировал сайт с подобным названием.

Ярким моментом дебатов стало заявление Тулси Габбард.

По мнению конгрессвумен, США следует принять меры для снижения напряженности в отношениях с Россией, Китаем и КНДР.

Она также добавила, что Трамп идет по пути эскалации напряженности в отношениях с этими странами. Габбард подчеркнула, что действия президента США могут привести к «ядерной катастрофе». В то же время Габбард обвинила Трампа в том, что он не патриот США. По ее словам, настоящие патриоты сражаются за американский народ, а Трамп борется только за себя.

Cтоит отметит, что о Габбард после ее вступления в гонку американские СМИ говорили чуть ли не как о «кремлевском кандидате». Как пояснял в свое время телеканал NBC, с момента ее объявления об участии в президентской гонке в январе на российских проправительственных сайтах появилось по меньшей мере 20 материалов, посвященных Габбард. О ней комплиментарно высказался близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков. «Тулси Габбард. Запомните это имя. Вы его еще не знаете? А это сейчас самый якобы пророссийский американский политик. <…> Ветеран войны в Ираке. Красавица. Резко выступает против постоянной политики США по свержению всех неугодных режимов», — написал политолог о Габбард в своем фейсбуке.

Президент Трамп, который, очевидно, смотрел дебаты, отреагировал на завершение второго раунда с присущим ему сарказмом: «Люди на сцене сегодня не были теми, кто либо вернет Америке величие, либо сохранит Америку великой!» — написал президент в твиттере.

Прошедшие дебаты были завершающей второй частью серии дебатов CNN в Детройте — городе, известном как столица американского автопрома. В первом раунде приняли участие сенатор Элизабет Уоррен, губернатор штата Монтана Стив Буллок, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, конгрессмен от Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенда штат Индиана. Компанию также составили мэр города Саут-Бенда штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни, а также писательница Марианна Уильямсон. Интерес к первой части дебатов был большим, как сообщают американские телеканалы, их посмотрели более 9 млн человек.