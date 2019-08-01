СМИ: Порошенко попросил защиты у лоббистских компаний США

Бывший президент Украины Петр Порошенко, будучи в Турции, обратился к американским лоббистам, попросив помощи с уголовными делами. В частности, сообщают «Вести Украина», он направил запрос в BGR Group.

«У него [Порошенко] хорошо понимают, что все, происходящее в государственном бюро расследований [Украины], достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — заявил изданию осведомленный источник.

По другой версии, Порошенко может совсем не возвращаться на Украину из Стамбула. Вместо этого экс-президент может улететь в Лондон, где «закрепилась часть его окружения». Однако в этом случае все активы бывшего президента на Украине будут арестованы.

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Тремя днями ранее Порошенко вместе с сыном Алексеем, его женой Юлией и внучкой Елизаветой вылетел чартером из Киева в Стамбул. Впоследствии оттуда в Мюнхен улетели жена Порошенко Марина и его дети: Михаил, Евгений и Александра, передает НСН.

Месяцем ранее издание Elise Journal уже сообщало, что Порошенко намерен сбежать с Украины в Западную Европу. Для этого экс-президент хочет создать общественную организацию за рубежом.

«Получается, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы», — говорится в статье. Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Отмечается, что сейчас

команда Порошенко якобы ведет переговоры с семейством миллиардеров Рокфеллеров.

Кроме того, хотя на Украине действует запрет на двойное гражданство, экс-президент страны Петр Порошенко имеет паспорта сразу пяти государств, сообщает Elise Journal. В конце мая это же издание сообщало, что Порошенко «купил билет в Великобританию в один конец».

При этом политик заявил, что даже если его оставят без депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться». По словам Порошенко, ему «не за что краснеть», передает ФАН.

Порошенко заявил, что нет абсолютно никаких историй и фактов, за которые он переживает.

«Если это будет политическое правосудие, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», — отметил он.

Против Петра Порошенко и его сторонников на Украине возбуждено 11 уголовных дел. Кроме уголовных дел о государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, Порошенко подозревают в отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

В начале мая сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины допросили Петра Порошенко по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в конце осени 2016 года, однако тогда экс-президент не стал подписывать протокол.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют «по факту». Впрочем, глава ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его персона.

При этом на допросы в ГБР в качестве свидетеля Порошенко в назначенные даты не явился, оправдавшись сначала занятостью в предвыборной кампании, а после — отпуском. Тем не менее, 25 июля экс-президент все же пришел в ведомство и ответил на поставленные перед ним вопросы. На выходе из ГБР на него напал россиянин-ветеран АТО, обиженный тем, что Порошенко не предоставил ему гражданство Украины.

Стоит отметить, что Порошенко также подозревают в преступлениях и за границей: премьер-министр соседней Молдавии Майя Санду обвинила бывшего украинского лидера и его окружение в коррупции и контрабанде. По ее словам, экс-президент Украины сотрудничал с олигархом Владимиром Плахотнюком, экс-лидером молдавской Демократической партии. Вместе они занимались контрабандой в Приднестровье, создавая «коррупционные схемы». За пару дней до этого ранее МВД России обвинило Плахотнюка в контрабанде марокканского гашиша.