«Байден против Трампа»: демократы выбирают кандидата. LIVE

Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Детройте пройдет завершающая часть второго раунда предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. Прения были разделены на два дня из-за большого количества участников. Во второй день на сцену выйдет фаворит гонки — бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят проблемы системы здравоохранения и агрессивную политику американского лидера Дональда Трампа.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.