«Байден против Трампа»: демократы выбирают кандидата. LIVE

Для участия в следующем туре кандидатам придется получить пожертвования от 130 тыс. человек и преодолеть 2%-ный уровень в четырех опросах. В настоящее время этому критерию удовлетворяют только семь претендентов: Байден, Харрис, Букер, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич и экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.
При этом основные критерии для участия в дебатах следующие: кандидаты должны получить пожертвования от как минимум 65 тыс. американцев и преодолеть в соцопросах планку в 1% в трех разных соцопросах. Однако после сегодняшних дебатов правила будут изменены.
Первый раунд прений демократов прошел в Майами в конце июня. Национальный комитет Демократической партии запланировал шесть теледебатов в текущем году. В 2020 году также должны пройти шесть прений среди претендентов на выдвижение в президенты от партии. Всего о своем выдвижении в президенты от Демократической партии заявили 25 человек. Это беспрецедентное число демократов в новейшей истории США, которое участвует в праймериз для выдвижения оппонента Трампу.
Демократы начали проводить предвыборные дебаты более чем за год до самих президентских выборов — они пройдут в конце 2020 года. Кандидат от Демократической партии будет выбран на летнем съезде в 2020 году. Демократам предстоит выбрать политика, который станет противником действующего президента США Дональда Трампа.
Согласно опросам, лидером среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии является Байден. Как ожидается, соперники бывшего вице-президента попытаются свалить политика с трона и будут атаковать Байдена в ходе дебатов.
В завершающей части прений участвует 10 кандидатов: Джо Байден, сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и предприниматель Эндрю Янг.
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Сегодня в Детройте пройдет завершающая часть второго раунда предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. Прения были разделены на два дня из-за большого количества участников. Во второй день на сцену выйдет фаворит гонки — бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят проблемы системы здравоохранения и агрессивную политику американского лидера Дональда Трампа.
«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.