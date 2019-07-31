«Байден против Трампа»: демократы выбирают кандидата. LIVE

Второй раунд дебатов Демократической партии США — онлайн

Демократы борются за возможность стать противником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году — в Детройте проходит второй день дебатов. В этом году количество претендентов беспрецедентно для американской политики: за номинацию сражаются 20 кандидатов. В среду на сцену выйдет наиболее вероятный, по оценкам социологов, соперник Трампа — Джо Байден. Как проходят дебаты в Демократической партии США, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
01:00

Для участия в следующем туре кандидатам придется получить пожертвования от 130 тыс. человек и преодолеть 2%-ный уровень в четырех опросах. В настоящее время этому критерию удовлетворяют только семь претендентов: Байден, Харрис, Букер, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич и экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

00:50

При этом основные критерии для участия в дебатах следующие: кандидаты должны получить пожертвования от как минимум 65 тыс. американцев и преодолеть в соцопросах планку в 1% в трех разных соцопросах. Однако после сегодняшних дебатов правила будут изменены.

00:40

Первый раунд прений демократов прошел в Майами в конце июня. Национальный комитет Демократической партии запланировал шесть теледебатов в текущем году. В 2020 году также должны пройти шесть прений среди претендентов на выдвижение в президенты от партии. Всего о своем выдвижении в президенты от Демократической партии заявили 25 человек. Это беспрецедентное число демократов в новейшей истории США, которое участвует в праймериз для выдвижения оппонента Трампу.

00:30

Демократы начали проводить предвыборные дебаты более чем за год до самих президентских выборов — они пройдут в конце 2020 года. Кандидат от Демократической партии будет выбран на летнем съезде в 2020 году. Демократам предстоит выбрать политика, который станет противником действующего президента США Дональда Трампа.

00:20

Согласно опросам, лидером среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии является Байден. Как ожидается, соперники бывшего вице-президента попытаются свалить политика с трона и будут атаковать Байдена в ходе дебатов.

00:10

В завершающей части прений участвует 10 кандидатов: Джо Байден, сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и предприниматель Эндрю Янг.

00:00

Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Детройте пройдет завершающая часть второго раунда предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. Прения были разделены на два дня из-за большого количества участников. Во второй день на сцену выйдет фаворит гонки — бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят проблемы системы здравоохранения и агрессивную политику американского лидера Дональда Трампа.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.